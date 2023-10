Bientôt un train de nuit reliant Bruxelles à Prague, en passant par Berlin et Amsterdam

Le train de nuit reliant depuis mai Bruxelles à Berlin, via Amsterdam, va être prolongé jusqu’à Prague dès le printemps prochain, annonce mardi, dans un communiqué, la compagnie European Sleeper. Quatre capitales européennes seront alors reliées, avec la possibilité de rejoindre Paris et Londres au départ d’un autre train à Bruxelles.

Trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi), le train quittera Bruxelles-Midi à 19h22 pour atteindre la principale gare de Prague à 10h56 le lendemain. Entre les deux, 17 escales sont prévues: une à Anvers, sept aux Pays-Bas, six en Allemagne, et trois en République tchèque, selon le planning dévoilé par la compagnie belgo-néerlandaise.

Le premier départ est prévu le 25 mars 2024. Le convoi retour démarrera de République tchèque à 18h04 pour une arrivée à Bruxelles à 9h27, avec deux escales de moins sur le parcours. Le premier train de nuit reliant Berlin à Bruxelles a été mis en service le 25 mai dernier. Depuis lors, la compagnie affirme avoir transporté 20.000 voyageurs.



Plusieurs trains affichaient complet durant la période estivale. Selon European Sleeper, l’ajout des villes de Dresde et de Prague devrait attirer bon nombre de passagers supplémentaires. « Nous nous attendons à ce qu’environ 40% des passagers se rendent dans une de ces deux villes. Les 60% restants voyageront plutôt entre Bruxelles et Berlin », a indiqué le directeur de la compagnie Chris Engelsman.

European Sleeper ne compte pas en rester là et envisage une liaison Amsterdam-Barcelone d’ici 2025, une initiative sélectionnée par la Commission européenne comme l’un des dix projets pilotes visant à améliorer les connexions ferroviaires transfrontalières européennes.

