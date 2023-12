Haut lieu des nuits parisiennes depuis 1928, Le Lido tourne la page des revues à plumes en s’offrant un nouvel écrin pour accueillir désormais d’ambitieux spectacles musicaux en anglais, avec orchestre, dignes de Broadway.

Jusqu’en février, le célèbre cabaret rebaptisé Lido2Paris, racheté en 2021 par le géant français de l’hôtellerie Accor, propose une production maison d’une œuvre américaine inédite en France, A Funny thing happened on the way to the forum de Stephen Sondheim.

Aux commandes du nouveau Lido, Jean-Luc Choplin, ex-directeur du théâtre du Châtelet et artisan du renouveau de la comédie musicale, a réuni une troupe internationale, dans une mise en scène de l’Irlandais Cal McCrystal, l’une des références de Broadway.

« On ouvre un nouveau chapitre du Lido. Il n’y aura plus de revues mais on promet autre chose: le meilleur du théâtre musical international avec des créations originales et des distributions exceptionnelles », souligne Jean-Luc Choplin auprès de l’AFP.

« Les spectacles que nous allons monter sont destinés à faire le tour du monde, comme je l’ai fait à Broadway avec Un Américain à Paris que j’avais d’abord recréé au Châtelet », ajoute M. Choplin, qui veut faire du cabaret « un salon de curiosités et d’émotions ».

Rebaptisé « Le Forum en folie », le musical de Sondheim a été créé en 1962 à New York et porté à l’écran quatre ans plus tard par Richard Lester, avec Buster Keaton.

Inspirée de Plaute, dramaturge de l’Antiquité, cette farce musicale donnée en anglais et sous-titrée en français réjouira les amateurs de l’humour des Monty Python et, plus récemment en France, des « Robins des Bois ».

L’intrigue met en scène un esclave romain qui tente d’échanger sa liberté en jouant les entremetteurs entre le fils de son maître et une prostituée. Les quiproquos s’enchaînent dans ce musical loufoque en toges. Les 23 comédiens, chanteurs et danseurs anglais et américains, sont accompagnés par un orchestre de 19 musiciens.

Expérience immersive

« On est typiquement dans le vaudeville le plus hilarant. Stephen Sondheim, qui a signé les chansons de West Side Story, est le compositeur le plus célébré du théâtre musical », rappelle Jean-Luc Choplin.

Le Lido2 a bénéficié d’un vaste programme d’embellissement, mobilisant le styliste Alexis Mabille et l’architecte Philippe Pumain (Louxor, Châtelet…). Désormais, on ne dîne plus sur place mais des mignardises sont proposées aux spectateurs.

« On s’adresse aux 350.000 personnes qui passent chaque jour sur les Champs-Elysées, autant les touristes que le public parisien qui ne venait plus au Lido depuis longtemps », poursuit M. Choplin.

En dehors des spectacles, le nouveau Lido proposera une expérience immersive en journée avec des sons et lumières.

Après Le Forum en folie, le Lido2Paris accueillera une résidence du Rocky Horror Show à partir du 27 février. Fin 2024, sera donnée la suite de La Flûte enchantée imaginée par Goethe, dans une création mondiale signée Damon Albarn (Blur, Gorillaz).

Jean-Luc Choplin laisse au Moulin Rouge et à L’Alcazar les traditionnelles revues à plumes, qui ont connu leur âge d’or au Lido avec les Bluebell Girls. Malgré une relance confiée en 2015 au metteur en scène Franco Dragone (Cirque du Soleil), le carbaret a souffert des fermetures liées à la crise sanitaire.

« Les revues à plumes ont leur légitimité, notamment au Moulin Rouge, temple du French cancan et monument de Paris depuis la Belle Epoque », estime M. Choplin, qui a offert une partie des costumes des Bluebell girls au Centre national du costume de scène de Moulins (Allier), qu’il préside, et qui propose jusqu’en avril une grande exposition dédiée aux cabarets.

Lire aussi: Le Lido, célèbre cabaret parisien, dit adieu à sa célèbre revue, et à 157 employés