Les parcs nationaux américains invitent les visiteurs à ne pas lécher les crapauds hallucinogènes

Il y a des demandes plus extravagantes que d’autres. Le service américain des parcs nationaux a récemment exhorté les visiteurs à pas lécher la peau du crapaud du désert de Sonora, connu pour son venin psychédélique.

Cet amphibien d’environ 18 cm, l’un des plus grands des Etats-Unis, à la peau couleur vert olive ou brun tacheté sécrète des substances toxiques aux effets hallucinogènes très convoités.

« Vous pouvez tomber malade si vous touchez la grenouille ou si vous ingérez son poison », ont averti la semaine dernière les parcs nationaux américains sur leur compte Twitter.

The Sonoran desert toad (Bufo alvarius) is one of the largest toads found in North America, measuring nearly 7 inches (18 cm). Will it hypnotize you with its large oscillating multicolored eyes? That’s just silly….MUST SHARE TOAD FACTS!!! pic.twitter.com/78GIcco7rm