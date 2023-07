Les Pays-Bas face à la plus forte tempête d’été jamais enregistrée

Les Pays-Bas sont en proie mercredi à leur plus forte tempête d’été jamais répertoriée et des centaines de vols ont dû être annulés à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, tandis que des routes sont bloquées.

Des vents déchaînés allant jusqu’à 146 km/h soufflent sur le pays alors que la tempête Poly frappe la côte sur la mer du Nord, abattant des arbres et conduisant les autorités néerlandaises à conseiller aux gens de rester chez eux.

@NS_online No trains Haarlem to Amsterdam, no announcements, no nothing except a full station, not even standing room, in the rain. No excuse… trains have gone in the rain for over a Century.

Last time you stranded me, resulted in a €90 taxi. Today, my job interview. Thanks. pic.twitter.com/iOQf1bzLAh