Mercredi, la série Netflix qui donne envie de voyager en Roumanie

A peine sortie sur Netflix, la nouvelle série Mercredi, centrée sur la fille de la famille Addams, a déjà bouleversé la vie des spectateurs. L’agence de voyages en ligne, Expedia, a observé une hausse de réservation dans ce qu’ils appellent le « ciné-tourisme ».

Les séries ont un véritable impact sur nos vies. De notre garde-robe à nos goûts musicaux, les séries comme Stranger Things et La Chronique des Bridgerton ont une influence sur notre consommation. Un phénomène observé encore une fois avec « Mercredi », le dernier succès de Netflix. La série sur la fille de l’iconique famille Addams a visiblement donné des idées d’évasion à certains fans.

L’agence de voyages Expedia a révélé une hausse de 55%* des recherches d’hôtels à Bucarest, en Roumanie, là où la série a été tournée en 2021. Une augmentation survenue lors des deux premières semaines avant et après le lancement de la série, « par rapport aux quatre semaines précédant cette période », ont-ils expliqué.

Si la capitale de la Roumanie a bénéficié d’un regain de popularité grâce à la série de Netflix, la campagne roumaine a elle aussi été plus recherchée, avec un pic enregistré à 15%**.

© Getty Images

Lire aussi : 12 hôtels cultes filmés pour le cinéma

La tendance 2023 ?

Dans la dernière étude du groupe Expedia*** sur les tendances voyages de 2023, le « ciné-tourisme » devrait s’imposer comme l’une des tendances phares de l’année prochaine. D’après les résultats obtenus, les films et les séries en streaming sont devenus « une importante source d’inspiration » pour 20% des voyageurs, dépassant ainsi l’influence des réseaux sociaux, à 13%. La télévision est elle aussi encore très influente pour 42% des spectateurs/voyageurs.

61% des Français interrogés, soit plus d’un tiers, ont avoué avoir envisagé une destination après l’avoir découverte dans une série ou un film en streaming. 40% d’entre eux sont même allés jusqu’au bout de leur envie en réservant un séjour.

Même son de cloche au Canada, où 60% des voyageurs ont songé à aller découvrir un nouveau lieu après avoir regardé une série ou un film en streaming, mais là, seuls 27% des interrogés se sont laissés tenter par une réservation.

L’étude a démontré la croissance de l’influence des services de streaming tels que Netflix et Prime Video pour 78% de nos voisins Français.

Outre la Roumanie boostée par Mercredi, le Royaume-Uni, les Etats-Unis avec New-York, ou encore Los Angeles, l’Islande et même la Nouvelle-Zélande font partie de ces destinations du ciné-tourisme plébiscitées grâce à des séries comme Inventing Anna sur Netflix, House of the Dragon sur HBO ou encore Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video.

Bucarest, capitale roumaine mise en lumière par la série Mercredi

*Basé sur l’intérêt pour les hôtels à Bucarest sur Expedia.fr du 8 nov. 2022 – 22 nov. 2022 vs 23 nov. 2022 – 6 déc. 2022 (lancement de la série le 23 nov. 2022).

**En fonction de l’intérêt pour les hôtels de la campagne roumaine sur Expedia.fr du 8 nov. 2022 au 22 nov. 2022 vs 23 nov. 2022 au 6 déc. 2022 (lancement de la série le 23 nov. 2022).

*** Cette étude a été conduite pour le compte des marques Expedia (Expedia, Hotels.com, Vrbo & Wotif) par OnePoll, un institut de sondages international. Le sondage a été mené en ligne entre le 22 septembre et le 14 octobre 2022 aux Etats- Unis, en Amérique du Sud, Europe et Asie. Il a été conduit auprès de 24 000 personnes dans 17 pays, il s’agit d’adultes qui ont planifié un voyage domestique ou international au cours des 36 prochains mois.