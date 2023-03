Turquie: Antakya, ville plurimillénaire craint d’avoir perdu son « âme » unique dans le séisme

« Antakya, nous reviendrons », « Ne perds pas espoir ». Au moment de quitter leur ville dévastée par le séisme du 6 février, des habitants d’Antakya, dans le sud de la Turquie, ont laissé des messages d’adieux sur les murs au milieu des ruines.

En plus des milliers de morts et des dégâts causés au patrimoine historique de la ville, l’ancienne Antioche à l’histoire plurimillénaire, les natifs d’Antakya redoutent de perdre la diversité et le vivre-ensemble qui la caractérisait depuis des siècles.

« En Turquie, ceux qui ne sont pas Turcs et musulmans sunnites sont vus comme des curiosités dignes d’un musée. Mais à Antakya c’était différent », raconte Emre Can Daglioglu, originaire de la ville et volontaire de la plateforme en ligne Nehna dédiée aux cultures d’Antakya.

St. Pierre d’Antioche, première église du monde

« L’église était au coeur de la vie et de la ville, tout autant que la synagogue. Votre tailleur pouvait être juif ou chrétien, votre épicier alévi ou votre maraicher arménien. Ils vivaient leur identité de manière ouverte et célébraient ensemble leur fêtes », affirme-t-il.

« Se revendiquer d’Antakya est un enjeu identitaire important », soulignent les fondateurs de la plateforme sur leur page d’accueil.

Habitée depuis le VIe siècle avant JC, Antakya fut au fil des siècles une ville romaine, byzantine, perse, ottomane et même brièvement placée sous mandat français avant de devenir une ville turque en 1939.

Des communautés arabophones musulmanes et chrétiennes y côtoient Turcs, Kurdes, Arméniens, Grecs et Juifs.

Reconstruction à la hâte

Cette vie multiculturelle, qui était l’âme même de la ville, se verrait menacée par un projet de reconstruction à la hâte, craignent ses habitants.

A l’image de la reconstruction hâtive du centre-ville de Diyarbakir, dans le sud-est, après sa destrucution lors des combats entre l’armée turque et la guérilla kurde en 2015-2016.

Critiqué pour sa mauvaise gestion de la catastrophe, le président turc Recep Tayyip Erdogan, en campagne pour sa réélection le 14 mai, a promis de reconstruire les régions sinistrées « en un an ».

Des chantiers vont commencer « au plus vite », a assuré le chef de l’Etat.

Un décret présidentiel du 24 février autorise les expropriations et l’adoption de nouveaux plans urbains, sans possibilité de recours pour les habitants des dix provinces sinistrées où un Etat d’urgence a été déclaré deux jours après le séisme.

« Nous allons déménager Antakya au pied des montagnes. Il y aura une nouvelle ville construite là-bas », a affirmé le député du parti au pouvoir AKP (Parti de la justice et du développement), Huseyin Yayman, à la chaîne privée CNN Turk.

L’héritage culturel sera reconstruit, mais les habitations ne seront plus dans le centre ville historique, a prévenu le député.

Retour découragé

« Des experts disent qu’on peut reconstruire Antakya de manière sûre, sans avoir besoin de la déménager. Il faut les écouter, ainsi que les habitants. Mais avec une telle hâte, je crains que cela soit impossible », déplore Anna Maria Beylunioglu, entre deux appels pour trouver des hébergements pour les rescapés.

Originaire d’Antakya, la chercheuse en science politique fait partie de la plateforme Nehna qui s’est mobilisée pour acheminer des secours et des aides dans la région sinistrée.

Mosquée de Kahramanmaras,

« Les mosquées, églises et synagogues historiques seront sûrement restaurées. Mais si on dépeuple le centre ville, il en perdra son âme. Il deviendra un musée. La culture du vivre ensemble risque de disparaître », s’inquiète M. Daglioglu.

La perte de cette âme à laquelle ils tiennent tant pourrait aussi décourager le retour de centaines de milliers de déplacés dans leur ville, altérant son caractère multiculturel, redoutent les observateurs.

« Les gens font une ville, sa culture, son atmosphère. Antakya a une âme et ses habitants y sont attachés. Si la reconstruction prend en compte les dynamiques locales, la population reviendra. Mais la précipitation du gouvernement m’inquiète. J’ai peur qu’Antakya ne soit plus la même », s’alarme M. Daglioglu.

L’église grecque orthodoxe dans le quartier historique d’Antakya © Belga Images

« Il ne reste plus rien de ma synagogue, de mes ruelles, de mon restaurant préféré, de mon enfance… Les promoteurs se frottent les mains. (…) On nous a dépouillés d’Antakya », déplore de son côté Yakup Cemel, membre de la communauté juive d’Antakya, dans le magazine en ligne Avlaremoz.

Face à ce risque, les volontaires de Nehna tentent de capturer la mémoire d’Antakya d’avant le désastre avec un projet de carte en ligne où les habitants pourront ajouter des textes et des photos témoignant de la vie quotidienne.

« Nous allons ainsi donner une voix aux habitants d’Antakya pour que la ville puisse être reconstruite comme avant », explique Mme Beylunioglu.

« Je ne sais pas si elle sera entendue, mais elle restera comme une référence ».