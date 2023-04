Voyage et loisirs: réparer et recycler pour s’équiper en seconde main

De plus en plus de marques proposent au sein de leur magasin, un service pour donner une seconde vie aux objets d’occasion. C’est désormais le cas de deux grandes enseignes d’équipement de voyage et loisirs.

Par exemple, vous pouvez vous rendre chez AS Adventure pour « care & repair » votre matériel ourtdoor, c’est à dire concrètement faire réparer des chaussures de randonnée, des sacs de couchage ou des cirés. De son côté, après avoir lancer un service de location de matériel, l’enseigne Decathlon, dispose désormais d’un dédié aux achats de seconde main. Le magasin rachète votre matériel Decathlon – planches de surf ou tentes par exemples – à un juste prix, afin de le revendre lui-même.

