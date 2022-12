Amsterdam en train : les adresses préférées de l’artiste de cabaret Paulien Cornelisse

En moins de deux heures, le Thalys vous emmène de Bruxelles à Amsterdam, une ville qui est bien plus qu’un confortable musée en plein air, avec des adresses food insolites et des maisons de la culture cachées entre les innombrables canaux. Paulien Cornelisse, une habitante de la capitale, nous livre ses adresses préférées.

Paulien Cornelisse, artiste de cabaret et autrice néerlandaise, a vécu toute sa vie dans la capitale néerlandaise. En tant qu’Amstellodamoise de la douzième génération, il n’y a guère d’endroit dans la ville dont elle n’ait pas de souvenir ou d’association, nous dit-elle. « Pour moi, Amsterdam est un village. On la voit souvent comme un musée en plein air avec de belles maisons, mais elle a aussi un côté plus brut. Il y a beaucoup de place pour l’art et la culture. Cela rend Amsterdam moins rigide que ce que l’on pourrait attendre d’une ville aussi ancienne ».

Paulien Cornelisse jouera bientôt son nouveau spectacle Aanstalten. © Malou van Breevoort

Small World Catering

« Comme dans beaucoup de villes, les environs de la gare centrale ne valent pas vraiment le coup, mais si vous remontez Haarlemmerdijk, vous finirez dans un quartier agréable. Comme vous le savez probablement, les Néerlandais sont beaucoup plus portés sur les sandwichs que sur un repas chaud lorsqu’il s’agit de déjeuner. Dans ce contexte, cette sandwicherie australienne est vraiment très recommandée, avec de nombreuses options pour les végétariens. Ma préférée est la focaccia à la ricotta et aux légumes grillés. Même si je n’habite pas du tout dans le quartier, j’y vais régulièrement pour acheter quelque chose. Comme l’endroit est assez petit, s’asseoir à l’intérieur est souvent difficile, mais comme vous êtes près des canaux, vous pouvez toujours vous installer confortablement sur un banc quelque part. »



Inside Oranjestraat 14, smallworldcatering.nl

Puccini Bomboni

« Je sais qu’il est dangereux de recommander des chocolats aux Belges, mais je pense que vous pouvez vous aussi découvrir d’autres saveurs dans cet atelier. Je conseille le sereh bonbon, le nom indonésien de la citronnelle. Il peut sembler un peu bizarre, avec une poudre blanche à l’extérieur, mais ça ne doit pas vous empêcher de goûter à ce bonbon frais et crémeux. Il existe deux succursales dans la ville, dont une sur Waterlooplein, connue pour son marché de l’occasion. Donc vous pouvez combiner des trucs sympas et bon marché avec des confiseries chocolatées un peu chères. »



Staalstraat 17, puccinibomboni.com

Isshin

« En tant que grande fan du Japon, je peux dire que ce restaurant est celui qui ressemble le plus à ce qui se passe réellement dans ce pays. En Occident, lorsque nous pensons à la cuisine japonaise, nous pensons souvent aux sushis et aux restaurants de grillades, alors qu’au Japon, vous aurez bien plus souvent un plateau sur lequel se trouvent différents plats de fête. Ce que vous y mangez est hautement saisonnier, de la soupe miso aux plats de poisson et aux aubergines grillées. Tout est dans la pureté du produit. Le resto est, en plus, situé dans le quartier De Pijp, qui regorge de boutiques sympas et de jolies rues.



Frans Halsstraat 38h, isshin-amsterdam.nl

Librairie Java

« Cette librairie est assez petite, mais elle a une très bonne sélection. Ils surveillent de près les nouvelles sorties et proposent également une bonne sélection en anglais. Elle est située dans le quartier indien où l’on peut flâner dans une rue commerçante particulièrement variée, des boutiques turques aux boutiques marocaines. »

Javastraat 145, javabookshop.nl

Nihon No Hanga

« Ce musée est un endroit spécial que peu de gens connaissent. Installés dans une imposante maison du canal, vous découvrirez une collection privée d’estampes japonaises. Les images que vous connaissez sont souvent du XIXe siècle, alors que cette collection contient surtout des œuvres du début du XXe siècle, de l’art japonais plus moderne. Elle s’étend sur plusieurs étages et dispose également d’un beau jardin japonais. Vous trouverez également de très belles cartes postales. Attention, le musée n’est pas ouvert très souvent, il est donc préférable de vérifier les heures d’ouverture à l’avance ».

Keizersgracht 586, nihon-no-hanga.nl

Full Moon Garden

Les propriétaires de ce restaurant chinois le qualifient eux-mêmes de joyau caché, niché au premier étage d’un immeuble de la Leidsestraat, une rue commerçante pourtant très fréquentée. Bien qu’il ait une bonne réputation auprès des habitants d’Amsterdam, le touriste moyen passera rapidement devant. Le restaurant sert un menu complet de dim sums et de cuisine chinoise classique qui n’a pas été trop adaptée aux goûts occidentaux’.



Leidsestraat 95, fullmoongarden.nl

Flevoparkbad

« Cette piscine a été désignée comme l’une des plus belles piscines extérieures du monde par Le Monde. C’est un endroit agréable où aller quand il fait beau et que vous avez besoin de faire un peu de sport ou de vous rafraîchir. »



Insulindeweg 1002, amsterdam.nl/flevoparkbad

De Afstap / Stephen & Penelope

« Parce que je ne peux pas choisir entre ces deux magasins de laine, je les mentionne tous les deux. J’ai des phases où je tricote beaucoup, des écharpes aux pulls. J’adore le tricot, et c’est aussi une activité parentale très pratique quand on a besoin de garder un œil sur ses enfants. Vous pouvez également venir à De Afstap pour des ateliers. »



De Afstap, Oude Leliestraat 12, afstap.nl

Stephen & Penelope, Nieuwe Hoogstraat 29, stephenandpenelope.com

Le cinéma Roode

« Contrairement à ce que son nom indique, il ne s’agit pas d’un cinéma, mais d’un super petit théâtre où l’on peut assister à toutes sortes de spectacles, du théâtre à la musique. L’auditorium peut contenir cinquante personnes au maximum, je dirais. C’est un sanctuaire pour les artistes, où il se passe beaucoup de choses différentes de celles qui se passent dans les lieux commerciaux ».



Haarlemmerplein 7, roodebioscoop.nl

Dr J. P. Thijssepark

« Vous passez quelques jours à Amsterdam ? Alors ce parc situé juste à l’extérieur de la ville, à Amstelveen plus exactement, est un endroit agréable pour un peu de nature. Il a été conçu par Jacobus Pieter Thijsse, l’un des premiers défenseurs de l’environnement et naturalistes néerlandais, qui pensait qu’en tant que citadin, vous devriez également avoir accès à la nature. Ce parc est d’une beauté hallucinante, surtout quand on le visite au printemps ou en été, avec des chemins sinueux et une verdure bienveillante. De plus, il est très facile de s’y rendre d’Amsterdam en métro. »

A l’angle d’Emmakade et de Prins Bernhardlaan, Amstelveen

