Justine Potts s’était « brièvement » installée à Londres pour travailler pour le magazine Wallpaper. Vingt-quatre ans plus tard, elle y vit toujours. Celle qui imagine depuis 2008 des intérieurs à la fois beaux et pratiques nous livre ses meilleures adresses dans la capitale britannique.

Par Nathalie Balsing

Notre hôte en bref

Après des études à Barcelone, Justine Potts s’est installée à Londres pour travailler pour différents magazines, notamment Wallpaper, Elle Decoration et Vogue. Depuis 2008, elle se consacre à sa passion pour la décoration d’intérieur. Les options de rangement astucieuses et les matériaux durables sont au cœur de son travail. Elle propose également des conseils en ligne sur son site web.

Elle vit désormais à Shoreditch avec ses deux enfants et ses chiens, un quartier « qui a encore quelque chose d’inachevé mais qui regorge de bars et de restos sympas, de boutiques branchées et de magasins de déco ».

Ses balades préférées à Londres

« Du côté nord de Shoreditch, on débouche sur le chemin de halage du Regent’s Canal, un canal qui serpente sur des kilomètres à travers la ville et dont certaines sections sont très pittoresques. Je m’y promène régulièrement avec mes chiens.

Un autre endroit idéal pour une balade est le Kyoto Garden, un jardin de style japonais dans Holland Park où les paons se promènent librement et – pour l’instant – encore peu fréquenté par les touristes.

Coal Drops Yard

Coal Drops Yard est un quartier relativement récent situé près de Kings Cross. Après des années d’abandon, il est de nouveau animé depuis environ cinq ans. Boutiques branchées, bars, restaurants, tout y est. En été, les habitants viennent s’y rafraîchir au bord des fontaines ».

Ses musées favoris

« La National Portrait Gallery raconte l’histoire de la Grande-Bretagne à travers plus de 9 000 portraits. Après une rénovation de 41 millions de livres sterling sur trois ans, elle a rouvert ses portes le 22 juin. J’ai hâte de m’y rendre prochainement pour voir le résultat.

La Royal Academy, située à Mayfair, est un autre lieu bien établi qui mérite, selon moi, d’être visité. Malgré son nom, il ne s’agit pas du tout d’un musée classique. J’y ai déjà vu pas mal d’expositions intéressantes.

Le Sir John Soane’s Museum est moins connu, mais il est agréable à visiter si l’on veut quelque chose de plus surprenant que les grands musées. Il est situé dans l’ancienne maison de l’architecte britannique du même nom, qui a vécu à la fin du 18e et au début du 19e siècle.

Il a collectionné une quantité impressionnante d’œuvres d’art au cours de sa vie. Cela va du sarcophage du pharaon Seti I à des céramiques chinoises en passant par des maquettes et des poteries péruviennes.

Sir John Soane’s Museum

Le Museum of the Home raconte l’histoire de la décoration intérieure d’hier à aujourd’hui. Il défend une thèse avec laquelle je suis entièrement d’accord : les intérieurs sont plus qu’une collection de meubles. Ce sont des histoires dont on peut déduire, même des décennies plus tard, comment les gens vivaient à une époque donnée et ce qu’ils considéraient comme important.

Vous avez faim ou soif après votre visite ? Faites un saut à la Fabrique, une boulangerie située sous les arches d’un talus de chemin de fer ».

Ses adresses shopping immanquables

« Je fais régulièrement un saut au concept store Goodhood et j’adore flâner devant les vitrines de boutiques comme AESOP et A.P.C. sur Redchurch Street.

Mais vous trouverez également à Shoreditch les meilleures adresses de Londres pour les amateurs de design : l’année dernière, la salle d’exposition de Vitra a rouvert ses portes. Un peu plus loin se trouve SCP, un autre magasin emblématique de décoration d’intérieur.

Aelfred

Ne manquez surtout pas de visiter Aelfred, un ancien et gigantesque entrepôt de meubles et d’accessoires d’intérieur scandinaves du milieu du siècle dernier. Vous ne ramènerez probablement pas un canapé de 2 000 livres sterling. Mais il vous sera sûrement difficile de résister à un beau vase ou à une lampe – je le sais d’expérience. »

Le top des marchés londoniens

Un marché fermier plutôt sympa est organisé tous les samedis au Broadway Market. Assurez-vous de ne pas avoir mangé avant de vous y rendre. Régalez-vous sur place de produits venus du monde entier, de fromages locaux et de petits pains chauds.

Columbia Road, où faire le plein de fleurs par brassées

Columbia Road est le plus ancien marché aux fleurs de Londres. Je préfère y aller l’après-midi, lorsque le marché touche à sa fin et que les dernières fleurs sont vendues à prix cassés. Je reviens les bras chargés de pivoines fraîches ».

Ses restos et bars à ne pas manquer

« Je dois l’avouer : je n’ai pas encore eu l’occasion d’y manger. Mais je trouve Hélène Darroze, la cheffe aux six étoiles, particulièrement inspirante.

L’architecte d’intérieur Pierre Yanovitch qui a conçu son restaurant dans l’hôtel Connaught a fait un boulot époustouflant.

The Connaught Hotel © The Connaught Hotel

De même, The Sessions Art Club est un endroit où l’on va manger plutôt pour une occasion spéciale. D’ailleurs, il est indispensable de réserver suffisamment longtemps à l’avance. Tant la nourriture que l’intérieur de ce restaurant sont magnifiques, je peux déjà le dire d’expérience.

The Sessions Art Club

Le Cornerstone a déjà obtenu une étoile Michelin. Pourtant, l’atmosphère du restaurant du chef Tom Browne est toujours détendue et les plats restent relativement abordables. Allez-y pour déjeuner, puis, au coin de la rue, faites un tour parmi les trésors vintage qu’offre Aelfred.

Si vous vous rendez à Coal Drops Yard, vous pourrez manger au Coal Office. L’intérieur est l’œuvre du célèbre designer britannique Tom Dixon et les plats sont signés du chef israélien Assaf Granit.

Coal Office

C’est aussi un endroit agréable pour prendre un verre sur la terrasse les soirs d’été.

Mon lieu préféré est le restaurant italien Gloria. On y sert aussi de délicieux cocktails.

Gloria

Mais on en trouve également un peu plus loin dans un bar qui s’appelle Found. Le nom suggère déjà que l’endroit n’est pas facile à trouver. La première fois que j’y suis allée, j’ai parcouru la rue plusieurs fois avant de trouver l’entrée. Mais cela n’a fait qu’ajouter au charme de l’endroit. »

Ses hôtels pour tous les budgets

Mama Shelter

Si votre budget le permet, rien ne vaut une nuit dans un hôtel classique, chic et typiquement londonien comme The Connaught ou Claridges. Les établissements du groupe Soho House sont normalement assez exclusifs, mais à Shoreditch, ils ont un hôtel où les non-membres peuvent également séjourner : Redchurch Townhouse.

Enfin, il y a toujours le Mama Shelter : intérieurs branchés et assortis, atmosphère détendue (il y a même un bar karaoké), chambres confortables et pas de choc frontal pour votre portefeuille ».