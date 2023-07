Les lieux insolites de Wallonie: la Mer de Sable, à Beloeil

Comment une telle étendue de sable a-t-elle pu se former au milieu de nulle part ? Réponse dans notre série d’été qui dégaine des extraits de l’ouvrage 111 lieux à ne pas manquer en Wallonie. Un must pour frimer lors de vos balades estivales.

C’est dans une réserve naturelle de 22 hectares, sur la commune de Beloeil et plus précisément dans la forêt de Stambruges, que se trouve l’énigmatique Mer de Sable. Au début du XVIIIe siècle, le prince de Ligne fit planter des hêtres et des pins sylvestres autour d’un étang. Ce bois était peu rentable pour la sylviculture et servit notamment aux mines des charbonnages.

Au milieu du XIXe siècle, l’étang de 40 hectares, riche en poissons, fut asséché pour faire place à une immense étendue sablonneuse. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, la forêt fut divisée en petites parcelles et vendue à des particuliers. Un projet de construction d’un quartier bourgeois et d’un hippodrome fut avancé : des travaux de raccordement d’eau, de plantations d’arbres et de comblement de trous commencèrent, mais la guerre y mit un terme brutal. Après le conflit, le lieu prit une vocation ludique.

Bordée par les marais et les tourbières, la Mer de Sable fait la joie des promeneurs, mais pas uniquement. Le coin dispose d’une richesse animale et végétale incroyable. Trois espèces uniques en Wallonie se plaisent dans les sables humides de la gigantesque clairière sablonneuse : le rhynchospore brun, espèce endémique, le rossolis intermédiaire et le lycopode inondé.

On découvre également des landes sèches et des landes tourbeuses à bruyère. Au-delà de la biodiversité, la Mer de Sable présente un intérêt archéologique certain. De nombreux objets, dont des outils taillés, y ont été retrouvés. Le site est classé depuis 1991 et a obtenu le statut de réserve domaniale.

L’info en plus

Non loin de la zone se trouvent la chapelle Notre-Dame-de-l’Arbre-au-Puits et l’arbre à clous, aussi nommé « arbre à loques ». Sur cet arbre, on cloue un linge appartenant à une personne malade dans le but de la guérir du maléfice causé par un mauvais esprit. L’endroit est également enveloppé de légendes autour de fées et de sorcières.

C’est où ?

Rue du Grippet 13, à 7973 Stambruges.

111 lieux en Wallonie à ne pas manquer, par Jérôme Derèze, emons.

