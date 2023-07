Les lieux insolites de Wallonie: l’Arc majeur, sur l’autoroute E411

Pourquoi faut-il remercier (ou détester) la France à qui l’on doit cette œuvre gigantesque ? Réponse dans notre série d’été qui dégaine des extraits de l’ouvrage 111 lieux à ne pas manquer en Wallonie. Un must pour frimer lors de vos balades estivales.

Sur l’autoroute E411 qui relie Bruxelles à Arlon, se trouve une monumentale œuvre d’art qui surprend les automobilistes. Imaginée dans les années 80, elle avait d’abord été prévue pour la France, où elle devait prendre place sur l’autoroute A6 en direction d’Auxerre. Le projet, commandé par le ministre de la Culture Jack Lang, mais jugé trop compliqué et trop coûteux, avait été ajourné à trois reprises avant d’être finalement abandonné jusqu’à ce que la Belgique pointe le bout de son nez.

Nommée Arc majeur, l’œuvre représente deux arcs posés de part et d’autre de l’autoroute sans se toucher, offrant l’impression d’un demi-cercle entrecoupé par la route, que les voitures traversent. Véritable prouesse technique, la sculpture s’aperçoit de loin et se découvre en mouvement, au fur et à mesure que l’on s’en approche. La structure en acier de 200 tonnes d’acier, qui culmine à 60 mètres de haut, est la plus grande œuvre d’art publique d’Europe.

L’Arc majeur est l’oeuvre de l’artiste plasticien français Bernar Venet, reconnu sur la scène internationale pour ses sculptures en acier, que l’on peut notamment admirer à Paris, Séoul, San Francisco, Tokyo et Cologne. Fabriquée en Wallonie, et plus précisément à Seraing par les ateliers du centre d’expertise soudage du groupe CMI, elle est un héritage du génie industriel de la région et symbolise le savoir-faire wallon. Elle a nécessité plus de 12 000 heures de travail. La fondation John Cockerill, qui a financé en grande partie le chantier, a fait don de l’œuvre à la région. Inaugurée en octobre 2019, elle est appréciée de certains et détestée par d’autres. À chacun de se faire son propre avis.

À Malagne, se trouve l’Archéoparc de Rochefort, qui met en valeur les vestiges classés d’une villa gallo-romaine vieille de près de 2 000 ans dans un environnement naturel préservé. Grâce à des fouilles, les archéologues ont eu une vision globale de ce qu’était l’exploitation agricole antique de Malagne.

Sur la E411, à 5580 Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort). www.arcmajeur.com

111 lieux en Wallonie à ne pas manquer, par Jérôme Derèze, emons éditions.

