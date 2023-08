Les lieux insolites de Wallonie: l’arbre millénaire, à Liernu

Pourquoi cet arbre-là sort-il du lot, alors qu’il existe 23 000 arbres remarquables en Wallonie ? Réponse dans notre série d’été qui dégaine des extraits de l’ouvrage 111 lieux à ne pas manquer en Wallonie. Un must pour frimer lors de vos balades estivales.

« L’ancêtre », comme il est surnommé, est un arbre remarquable. Il s’agit du plus vieux de Belgique, et même du Benelux, rien de moins. Il serait âgé de plus de 1 000 ans et la légende raconte qu’il fut contemporain de Charlemagne. On dit qu’à la fin du Moyen Âge, la justice était rendue par le seigneur des lieux au pied de cet arbre. Il se dit même qu’il accueillait autrefois des pèlerins et qu’un curé y ajouta, au XIXe siècle, une statue de saint Antoine, qui a été volée depuis.

Le chêne possède une circonférence de 14 m au sol, mais il ne mesure que 19 m de haut, malgré son grand âge. Il a en effet été rabattu par la foudre – la crevasse que l’on peut apercevoir en témoigne. À la suite de cela, l’intérieur du trou a été tapissé d’argile pour le protéger. La faille est suffisamment large pour servir d’abri aux promeneurs en cas de pluie. Un chaudronnier l’utilisa même comme atelier.

Il existe environ 23 000 arbres remarquables en Wallonie, et le Gros-Chêne est l’un des plus exceptionnels. Pour recevoir ce label, l’arbre doit avoir une valeur esthétique ou paysagère et remplir un certain nombre de critères. Le Gros-Chêne de Liernu est jumelé avec un chêne normand et un chêne jurassien. Ensemble, ils font partie d’une chaîne exceptionnelle, celle des plus beaux arbres protégés d’Europe. Le chêne wallon fut même élu « arbre de l’année » en Belgique en 2015, tandis que la Confrérie du Gros-Chêne veille sur lui.

L’info en plus

Les glands de l’arbre sont aujourd’hui récoltés puis élevés en pépinière pour être replantés, et ainsi perpétuer sa longue descendance.

C’est où ?

Rue du Gros-Chêne 2, à 5310 Liernu (Éghezée).

111 lieux en Wallonie à ne pas manquer, par Jérôme Derèze, emons.