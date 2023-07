Les lieux insolites de Wallonie: le lion du barrage, à Jalhay

Où peut-on trouver le cousin éloigné du célèbre lion de Waterloo ? Réponse dans notre série d’été qui dégaine des extraits de l’ouvrage 111 lieux à ne pas manquer en Wallonie. Un must pour frimer lors de vos balades estivales.

La rivière de la Gileppe prend sa source dans les Fagnes. À la fin du XVIIIe siècle, elle formait une frontière entre la principauté de Liège et le duché du Limbourg – la Belgique n’existant pas encore à l’époque. L’idée du barrage de la Gileppe est née vers le milieu du XIXe siècle afin de répondre au besoin en eau de l’industrie textile, et plus précisément des lainiers de Verviers.

Achevé en 1875 et inauguré trois ans plus tard par le roi Léopold II, l’édifice se voulait le symbole d’une Belgique prospère. Du fait de son épaisse muraille, il est le barrage-poids le plus ancien d’Europe. Il fut modernisé et rehaussé en 1971 afin d’augmenter sa capacité en eau. La tour panoramique de 77 mètres, toute proche, dispose d’un belvédère qui offre une vue impressionnante sur l’ouvrage et ses environs. Un coin propice à de jolies balades.

Autre particularité du barrage : un lion en pierre qui veille sur les lieux. Cette œuvre du sculpteur Antoine-Félix Bouré est constituée de 183 blocs taillés dans un grès tendre de la vallée de la Sûre. Il mesure 13,5 mètres de haut et pèse 130 tonnes, juste ce qu’il faut pour qu’on ne puisse pas le rater. L’animal porte son regard vers l’ancien territoire de la Prusse, une façon de mettre en garde quiconque osera traverser la frontière…

Même si l’histoire a montré que cette tentative d’intimidation ne fut pas aussi efficace qu’espérée. Lors de l’inauguration du barrage, et donc du lion, le 28 juillet 1878, le sculpteur ne fut même pas invité. Un simple oubli, a-t-on dit ! Pourtant, Antoine-Félix Bouré était considéré comme l’un des meilleurs sculpteurs animaliers belges.

L’info en plus

La statue du lion est notamment apparue dans le clip de Julien Doré pour son titre Kiki, dans lequel joue notre Virginie Efira nationale.

C’est où ?

Route de la Gileppe 55A, à 4845 Jalhay.

