À Charleroi, le village de Noël se veut plus économe en énergie

La société Colors Production pilotera l'édition 2022 du village de Noël de la Ville de Charleroi, a indiqué l'échevine carolo des Fêtes, Babette Jandrain mercredi lors de la présentation du programme de l'événement. Ce dernier conserve ses illuminations et sa patinoire pour ne pas ajouter, selon les organisateurs, « de la morosité à la morosité » et soutenir l'activité économique locale.

Le village de Noël se tiendra, à partir du 25 novembre, comme à l’habitude, sur les places Verte et de la Digue avec, sur cette dernière notamment, un chalet aux allures de restaurant géré par l’entreprise Van der Valk. Les deux places seront éclairées par des illuminations LED, a confirmé la société Colors Production.

La Ville de Charleroi a précisé quant à elle que la consommation énergétique qui y sera observée sera indolore pour les finances communales puisqu’elle sera prise en charge par l’organisateur. Le même principe de responsabilité a présidé au choix du maintien de la patinoire selon la Ville. Les responsables de Colors Production sont en effet également actifs dans l’installation de patinoires.

Pour réduire la consommation énergétique de celle qui sera posée sur la place Verte, ils ont choisi les équipements les plus performants, selon eux, en matière de réduction de la consommation énergétique.

Sur la place de la Digue, le village de Noël restera en place jusqu’au 31 décembre et sur la place Verte, jusqu’au 8 janvier.