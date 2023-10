Châteaux, randonnées, bières, fromage et canoë: cinq choses à faire lors d’une escapade à Chimay

Qui dit Chimay pense inévitablement à la bière et au fromage du même nom. Pourtant, la ville wallonne offre bien d’autres possibilités. Cinq conseils pour un week-end réussi.

Se délier les jambes

L’automne est la saison des randonnées par excellence et Chimay est un véritable paradis pour ça. Alors, que vous souhaitiez vous promener des heures durant en pleine forêt ou flâner dans la ville, vous trouverez sur Visit Chimay de quoi vous inspirer, allant du super urbain au sympathique rural.

Pour ceux qui disposent d’un peu plus de temps, le GR de plusieurs jours le long des abbayes trappistes vaut vraiment la peine, tout comme la grande traversée de la forêt, randonnée assez connue dans la région. De nombreux itinéraires peuvent également être faits à vélo ou à cheval, pour celles et ceux qui auraient envie de voir le monde sous un autre angle.

Des applications de randonnée comme Komoot proposent également de nombreuses promenades cartographiées dans la région.

Lire aussi: Trois applis pour vos balades au grand air



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Visite de l’abbaye avec dégustation



Bien entendu, une visite de Chimay ne saurait être vraiment complète sans un arrêt à l’abbaye de Scourmont, où sont fabriqués les bières et les fromages trappistes traditionnels. Le monastère, la ferme, la brasserie et la fromagerie se visitent toute l’année.

Dans l’Auberge de Poteaupré, qui abrite hôtel, café et restaurant, vous apprendrez tout sur le processus de brassage et la fabrication du fromage. La dégustation des productions locales sera le point d’orgue de votre visite.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Se détendre à Virelles



Une journée entière peut être consacrée à la réserve naturelle de Virelles. Les amateurs d’ornithologie peuvent ici observer les allées et venues de plus de 70 espèces différentes dans les nombreux belvédères créés à cet effet.

Pour les lève-tôt qui veulent se mettre en action, la promenade en canoë au lever du soleil est un must. En toute tranquillité, naviguer sur le lac en sentant seul monde est une sensation incomparable, tout comme assiter autour de soi au délicat réveil de la nature. Une façon inoubliable de commencer une journée. Pour vivre un tel moment il faudra à nouveau attendre le printemps, car ces excursions en canoë ont lieu de mars à septembre, plus d’informations sur le site de l’Aquascope.

Pour ceux qui préfèrent ne pas se lever à l’aube, il existe de nombreuses autres activités. Des promenades guidées, un jardin botanique, une terrasse panoramique, un point d’observation sous-marin et entre autres manières d’en profiter. Pour les enfants, une grande aire de jeux est prévue.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La réserve dispose également d’une petite maison où vous pourrez passer la nuit avant ou après votre randonnée. Les informations et les prix sont disponibles ici.

Notez que le week-end des 14 et 15 octobre a lieu la Foire aux Pommes : un grand marché aux fruits où plus de 40 variétés différentes de pommes et de poires sont proposées à la vente. Idéal pour faire des provisions pour l’hiver ou préparer ses propres compotes-maison.

Visite du château avec escape room

Le château de Chimay est l’un des plus anciens châteaux de la région, habité aujourd’hui encore par les descendants des princes de Chima. Cette branche de la noblesse imprime encore aujourd’hui l’aspect et l’histoire du château, situé sur un rocher et surplombe la rivière de l’Eau Blanche. D’ailleurs, pour les familles avec enfants, ou ceusx qui sont restés de grands enfants, on y trouve également, un mini-golf et une escape room.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Plus d’infos via chateaudechimay.be

Visiter Lompret



À deux pas de Chimay et à proximité de la réserve naturelle de Virelles se trouve Lompret, l’un des plus beaux villages de Wallonie. Des ruines, un château, une oasis de verdure, une rivière qui serpente à proximité : il n’en faut pas plus pour s’imaginer dans un conte de fées médiéval.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le site du Franc bois Lompret a été reconnu comme patrimoine exceptionnel. Bien entendu, la région est également propice aux randonnées, tant dans le village lui-même qu’au bord de la rivière.

Vous trouverez plus d’informations sur Lompret et un itinéraire de randonnée cartographié sur beauxvillages.be.