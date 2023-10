9 balades originales à Uccle pour sortir des sentiers battus

En quête de belles balades dans le sud de Bruxelles? La jolie commune d’Uccle rassemble, à elle seule, de véritables petits trésors à découvrir, en dehors des sentiers battus. On vous emmène…

1. Le chemin du Crabbegat

Voilà un petit trésor du Moyen Âge qui vient tout juste de faire peau neuve, après des années en friche. Le Crabbegat est l’un des derniers chemins creux de la capitale, creusé pendant des centaines d’années par le ruissellement des eaux de pluie. Il aboutit dans le vallon de l’Ukkelbeek, un ruisseau qui passe sous l’avenue de Fré. Si vous partez de là (d’en bas donc), le sentier pavé démarre à côté de la Ferme Rose, longe le parc de Wolvendael, et remonte en serpentant au milieu d’une flore (et donc d’une faune) très riche. On ne peut que vous encourager à le découvrir cet automne, pourquoi pas lorsque le jour commence à décliner… Atmosphère romantico-gothique garantie!

2. Le square Coghen

Amateurs de belles maisons et d’urbanisme, vous vous devez de découvrir ce joyau Art déco et moderniste lové au bas de l’avenue Coghen (qui, soit dit en passant, vaut elle aussi la balade). Construit dans les années 30 sur un terrain marécageux, le square Coghen est un petit lotissement qui constitue un magnifique échantillon de ce que Bruxelles compte de mieux en termes de maisons modernistes et cubiques. Vous en ferez le tour en quelques minutes seulement, et pourrez poursuivre en descendant vers le parc du Wolvendael, et les balades qui l’environnent, ou en remontant pour découvrir l’avenue Coghen et ses maisons modernistes.



3. Le Kauwberg

Si vous avez envie de verdure et de tranquillité, snobez le parc du Wolvendael – certes très joli – pour rejoindre le site semi-naturel du Kauwberg. Coup de cœur garanti pour ce vaste plateau de 53 hectares comprenant à la fois prairies, carrières de sable, bois et marais. Vous pouvez commencer par la vaste prairie côté La Sauvagère pour rejoindre le petit bois. Le côté mini canyon du lieu fera le bonheur des plus petits (et des plus grands aussi). Dépaysement garanti!

Le site, réputé pour sa biodiversité, a été longtemps menacé par des projets immobiliers ou d’aménagements (logements, golf…). Mais au début des années 90, 22 hectares furent classés comme site et intégrés dans le réseau écologique européen Natura 2000. Pour notre plus grand plaisir puisque le lieu a ainsi pu conserver son biotope exceptionnel, et est aujourd’hui entretenu pour pouvoir continuer à nous accueillir, en toute sécurité. Et si vos enfants ont envie d’une plaine de jeux, direction le parc de la Sauvagère juste en face de la prairie.



4. Les jardins du carré Tillens

Retour à la civilisation avec, de nouveau, un havre de paix à l’écart des sentiers battus, planqué derrière la chaussée d’Alsemberg, à cheval sur les communes de Forest et Uccle. Entre les rues Roosendael et Joseph Bens, vous pourrez fuir les bruits de la ville pour cet espace vert sauvage qui est parvenue à conserver la tradition potagère du lieu. Le site abrite également une ruche. On aime particulièrement serpenter entre les petites ruelles pour accéder à ce coin de verdure, au milieu des petites maisons façon petit coin de paradis. Attention, ces lieux sont habités! Si vous vous y rendez, veillez à vous faire discret le plus possible afin de ne pas déranger les locaux.



5. Le cimetière du Dieweg

Coup de cœur garanti pour ce magnifique cimetière bruxellois, qu’on ne peut que vous encourager à visiter à l’automne, lorsque la végétation et la luminosité parent le lieu d’une ambiance romantique toute particulière. C’est la visite idéale pendant la période d’Halloween, et pour cause, le cimetière, conçu pendant l’épidémie de choléra qui a frappé Bruxelles en 1866, est désaffecté depuis 1958. Ferronneries rouillées, tombes à l’abandon, faune et flore reprenant leurs droits dans ce lieu on ne peut plus calme… Le cimetière de Dieweg constitue l’un des balades les plus insolites de la capitale. Paul Hankar, le célèbre architecte belge et Hergé, le dessinateur de Tintin, y sont enterrés.

Attention, le lieu ferme tôt, 16h en semaine et 16h30 les week-ends.



6. Le plateau d’Avijl

Voici le genre d’endroit qu’on meurt d’envie de faire découvrir tout en gardant le secret de son existence. Sur la montagne Saint-Job, tout près du parc de la Sauvagère, rendez-vous au plateau d’Avijl. Vous pouvez y accéder en partant de la place Saint-Job, en suivant la rue Jean Benaets: l’accès se fait juste après l’école primaire. Mais pour une impression d’être ailleurs en quelques secondes, nous vous conseillons d’y accéder par le haut, en arrivant par la Vieille Rue du Moulin. Là, vous vous enfoncerez dans une véritable jungle, à travers un dédale de petits chemins déversant des parcelles plutôt sauvages de jardins et potagers privés mais aussi collectifs (ou en tout cas ouverts à tous).

Dans le haut toujours, vous pourrez rejoindre la plaine de jeux de la Montagne Saint-Job, pour les plus petits. Puis vous enfoncer à nouveau dans le sous-bois, pour tomber nez à nez avec des épouvantails d’un autre genre… Vous pouvez choisir de redescendre direction la place Saint-Job, ou pousser jusqu’au plateau d’Engeland, dont une partie est classée en zone Natura 2000, puis jusqu’au Kauwberg et/ou au parc de la Sauvagère, si vous avez envie d’un grand chelem.

7. La Maison Van Buuren et son labyrinthe

Changement de décor et d’endroit pour découvrir un must de l’architecture Art déco bruxelloise, dans une rue calme uccloise, tout près du rond point Churchill et du parc Brugmann. Le musée de la maison Van Buuren accueille le public en visites privées ou guidées les après-midis (sauf le mardi). Si vous aimez l’architecture intérieure, la déco et l’art paysager, ou si vous êtes un simple curieux qui a envie de voir ce qui se cache derrière les façades des mystérieuses maisons bruxelloises, vous ne serez pas déçus. Le lieu est incroyable. Le mot peut paraître peu descriptif, mais rien à faire, c’est le premier qui nous vient en déambulant dans cette maison… décidément incroyable, entre ses vitraux, ses boiseries et ses objets témoins d’un autre temps.

Après la visite, direction le jardin où un vrai labyrinthe ravira petits et grands. Prolongez la balade dans le jardin du cœur, rêverie garantie…



8. Le Parc Jacques Brel

Voilà un drôle de petit parc à cheval entre Forest et Uccle qui, s’il ne vaut peut-être pas le coup de traverser toute la ville pour le voir (quoique), mérite au moins un détour. Pour plusieurs raisons: il porte le nom et contient une statue du plus célèbre des Belges (non, pas Jean-Claude Van Damme), il abrite le chêne Joséphine, le plus vieux de Bruxelles, un petit pavillon du même nom (Joséphine), et deux étangs. Comme il a longtemps été délaissé, le lieu, qui ressemble davantage à un petit bois qu’à un parc, fait penser à une oasis sauvage en pleine ville. Idéal pour un moment hors du temps…



9. Les balades Totemus

Vous en voulez encore? L’application Totemus vous emmènera, entre géocaching et jeux de piste, encore plus loin dans votre visite de Bruxelles, et d’Uccle particulièrement qui, pour la petite histoire, était la première à proposer des parcours sur Bruxelles. Le concept: suivre une chasse aux trésors dans la commune, pour vous la faire (re)découvrir autrement, même à celles et ceux qui pensaient bien la connaître.

Deux balades sont proposées: Au fil de l’art et du temps, sur une durée d’environ 1h15, vous mènera de découvertes en découvertes architecturales, culturelles, historiques et artistiques. Pour la deuxième, Nature Urbaine, il vous faudra compter plus de temps (2h45 selon le site Totemus), et donc, plus de kilomètres. Cette chasse vous emmènera, un peu comme cet article, à travers des quartiers qui valent le coup d’oeil, des ruelles cachées, des espaces naturels surprenants et autres curiosités… A vos smartphones!

