Bruxelles inaugure un jardin en l’honneur d’Audrey Hepburn, née à Ixelles

À l’occasion de l’anniversaire de l’actrice Audrey Hepburn (1929-1993), un espace vert portant son nom, et disposant d’un buste à son effigie offert par sa famille, a été inauguré mercredi 4 mai au croisement de la rue Keyenveld qui l’a vue naître et de la rue de l’Arbre Bénit à Ixelles.

« Quand on m’a dit pour la première fois qu’Audrey Hepburn est née à Ixelles, ça a été la surprise », a confié le bourgmestre Christos Doulkeridis (Écolo). « Le rôle d’une commune est aussi de faire ces liens et d’entretenir son histoire ».

L’événement organisé par le collège d’Ixelles a eu lieu en présence de nombreux élus, du fils de l’actrice Sean Hepburn Ferrer et de son épouse Karin. « Durant l’été 1993, Kees Verkade, grand sculpteur hollandais, est venu me voir et m’a dit: « Ta mère était d’origine hollandaise… J’aimerais faire quelque chose pour elle. Qu’est-ce que tu aimerais? » », a raconté le fils d’Audrey Hepburn. « J’ai dit: « Je vais demander l’impossible. Je voudrais une sculpture où on voit la jeune femme qui est devenue actrice et star, la femme qui est devenue mère et finalement la femme plus mûre qui est devenue ambassadrice pour l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) et qui était un peu déçue de voir comment nous, en tant que société, traitons nos futures générations » ».

L’espace vert inclut des jeux pour enfants.

« Audrey Hepburn devient officiellement ambassadrice d’Ixelles et quelle ambassadrice! », a souligné l’échevine des Espaces verts et des Plantations Audrey Lhoest (Écolo). « Audrey Hepburn, c’est Hollywood et des films cultes. (…) Un arbre remarquable, un aulne à feuilles cordées, rappelle l’origine d’Ixelles, la demeure des aulnes. Tout au long de sa vie, Audrey Hepburn a développé un lien particulier avec la nature. Elle a d’ailleurs réalisé le documentaire ‘Les jardins du monde’…

Comme l’a dit Audrey Hepburn, ‘planter un jardin, c’est croire en demain’ et à Ixelles nous croyons en demain et nous mettons tout en œuvre pour que les graines que nous semons assurent un avenir durable à nos enfants. »