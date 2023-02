Immersion en sons et lumières à l’Atomium

L’Atomium abrite une nouvelle exposition temporaire, Restart, et une nouvelle installation permanente intitulée Centrale. Toutes deux proposent aux visiteurs une immersion dans un monde de sons et de lumières.

L’expo temporaire Restart, qui s’achèvera le 3 septembre, s’inscrit dans la continuité de l’expérience numérique et immersive de l’exposition #ID2021 – Symbol.

Les installations lumineuses et sonores monumentales réparties sur deux étages ont été repensées par les artistes du collectif Visual System pour créer une nouvelle expérience hypnotique qui plongera le public dans un écosystème abstrait et insaisissable à travers des jeux de sons et de lumières.

« Les œuvres respectent l’ADN du bâtiment. Elles sont faites sur mesure et destinées uniquement à la forme unique de l’Atomium », explique Julie Almau Gonzalez, directrice générale de l’Atomium.

Dans la sphère centrale, Visual System a été autorisé à concevoir une installation permanente. Avec ses lignes circulaires fluides, l’œuvre d’art Centrale s’inscrit parfaitement dans le centre de la sphère où elle est installée.

Les visiteurs peuvent se détendre sur des bancs installés à proximité au gré des sons doux et des variations de lumière. « Nous travaillons généralement in situ donc pour nous, l’Atomium c’est le graal, car c’est l’incarnation même d’un lieu futuriste. Un cadre idéal pour s’exprimer », ont expliqué les membres de Visual System.

Plus d’infos sur atomium.be/expo_restart