Enfin! Après trois ans de travaux, la Bourse de Bruxelles est accessible au grand public gratuitement. Une partie de ce joyau du patrimoine de la capitale est également occupée par un nouveau musée, le Belgian Beer World. Une réussite ? On vous dit ce que l’on en a pensé.

Voilà deux siècles que le bâtiment n’avait plus été ouvert que sporadiquement, pour des expos entre autres. Situation ironique pour cet immense monument situé en plein centre névralgique de Bruxelles. Doté de six entrées distinctes, l’édifice se démarque par son volume et son architecture. Construit au XVIIIIᵉ siècle selon les plans de l’architecte Léon Pierre Syus, ce magnifique édifice combine deux styles: les Second Empire et Néo-Renaissance.

Plafond et rooftop au top

Dès qu’on pénètre dans le lieu, on ne peut qu’être impressionné. Le bâtiment a conservé son architecture d’origine au rez-de-chaussée mais ce sont les moulures au plafond qui émerveillent au premier regard. Aucun échafaudage ne vient entraver la vue et certains espaces des étages permettent d’admirer la beauté de l’espace sous un autre angle. On ne se lasse pas de contempler le bâtiment et ce mélange de modernité et de tradition parfaitement réussi.



C’est le bureau Robbrecht & Daem qui a mené la réhabilitation à bien. À l’intérieur, un café, un restaurant et des toilettes, dans un style plus contemporain, ont été ajoutés, sans fioritures. Mais alors qu’on croit avoir tout vu, le rooftop vient comme une cerise sur le gâteau. Aux lignes modernes, celui-ci offre la possibilité de siroter une bière, avec une vue exceptionnelle la capitale.

© SDP Ville de Bruxelles

Un lieu redevenu public

La bonne nouvelle, c’est que la Bourse est ouverte à tous, sans devoir débourser un euro! Ce changement majeur a deux objectifs principaux: celui d’offrir aux touristes un lieu de halte agréable, mais aussi aux Bruxellois de se réapproprier ce patrimoine de leur Région. « Un groupe scolaire qui visite un musée pas loin, pourrait par exemple venir pique-niquer dans la Bourse, dans un cadre agréable », se réjouit le bourgmestre Philippe Close.

© SDP Ville de Bruxelles

Rendre accessible à tous cet édifice a représenté un défi de taille pour la Ville qui a dépensé 90 millions pour ces rénovations, soit deux à trois fois le coût estimé au début du projet, il y a trois ans. Mais le jeu en valait la chandelle pour le bourgmestre qui estime que la concurrence d’autres villes européennes est telle « qu’il faut arrêter de jouer petit bras » en Belgique. Et les attentes sont très élevées vis-à-vis du monument: 350.000 visiteurs sont attendus en 2024.

Le Belgian Beer World, la nouvelle attraction bruxelloise

Afin d’attirer encore davantage de monde, la Bourse héberge désormais le Belgian Beer World, un « lieu de commémoration pour la bière », comme le résume Close. Le BBW s’étend sur plus de 12.000 m², répartis sur plusieurs étages.

Divisée en quatre parties, la visite explore toute l’histoire du jus de houblon belge depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Alors que nous avons la chance de pouvoir visiter en avant-première ce premier musée de la métropole dédié à la culture brassicole, on s’attend à découvrir – avouons-le – un espace très moderne. Car l’institution promet d’attirer un large public- pas forcément fan – grâce à des activités didactiques et interactives.

Nous découvrons ainsi notamment une salle dotée d’un «barman virtuel » – selon les mots de Krishan Maudgdal, le directeur des Brasseurs Belges – qui donne ses conseils pour choisir le bon flacon, sur base d’un petit questionnaire. Mais au-delà de quelques activités du genre plutôt, on reste un peu sur notre faim.

Verdict

Ans Persoons, la secrétaire d’État à l’Urbanisme, se félicite en affirmant que la Bourse restaurée était « un mariage harmonieux entre patrimoine et modernité ». En ce qui concerne le patrimoine, elle ne ment pas. Tout d’abord, on retrouve le patrimoine immatériel, la culture de la bière et ensuite, le patrimoine matériel avec ce bâtiment vieux de plus de deux siècles. Modernité dans la construction également avec un musée au style contemporain qui s’intègre parfaitement à l’ancien.

Cependant, la modernité des infrastructures au sein du musée déçoit. Les technologies utilisées tout au long du parcours ne le sont pas à leur plein potentiel. Prenez l’exemple de cette salle composée d’une tête géante qui représente les pensées et le savoir d’un brasseur. Sur quatre écrans, le visiteur doit reconstituer la recette de la bière. La tête approuve ou réfute ensuite la composition du visiteur. Une activité distrayante, certes, mais très vite redondante. Une technologie impressionnante, mais commune à de nombreux lieux touristiques.

Quoi qu’il en soit, même si des améliorations sont peut-être encore à prévoir, la Bourse n’en est pas moins redevenue un bâtiment incontournable du centre de la capitale. La beauté des lieux éblouit. Son musée rend honneur à la tradition de la bière belge. Et même si celui-ci restera probablement dans l’ombre de l’architecture des lieux, prendre une bière en terrasse sur le rooftop de la Bourse de Bruxelles est un fantasme – de touriste et de local – devenu réalité.

belgianbeerworld.be