Les plus beaux rooftops où prendre l’apéro à Bruxelles

Quand la météo est de la partie, il n’y a rien de tel que de se hisser sur un des rooftops de la capitale pour s’enivrer de la vue imprenable qu’ils offrent sur Bruxelles. Entre adresses cultes et confidentielles, visite guidée de nos terrasses perchées préférées.

Votre rooftop, vous le préférez en intérieur, en extérieur, avec piscine ou bien peut-être doté d’une déco photogénique à souhait? Choisir, c’est renoncer, donc vous invite à tester tous les plus beaux rooftops de Bruxelles.

Perché

La promesse? « Boire un verre sur le toit du monde », ou du moins, celui de la capitale, et outre la vue imprenable qu’il offre sur cette dernière, ce dernier garantit aussi un dépaysement bienvenu quand le soleil brille, avec sa piscine qui évoque plus les palmiers de LA que notre grisaille nationale.

Chaussée de Charleroi 132, Saint-Gilles / Ouvert 7 jours sur 7, de 17h (16h le weekend) à 1h

Soko

Ici, on se targue d’avoir « la plus belle vue de Bruxelles », et c’est vrai que le panorama qu’offre ce rooftop sur la forêt de Soignes donne l’impression de prendre l’apéro perché dans les arbres. Le Soko Spritz, mariant Cava, liqueur de sureau et menthe, est une variation rafraîchissante à souhait du traditionnel Hugo, et les mocktails travaillés rappellent que même sans alcool, la fête peut être follement bonne.

Mechelsesteenweg 455, Kraainem / Ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h

Secret Rooftop by Warwick

S’il n’est plus si secret, ce rooftop en plein coeur de la capitale, c’est parce que sa situation idéale en fait le promontoire rêvé pour découvrir la ville autrement, en prenant de la hauteur et en s’invitant parmi ses toits. Attention, il n’y a pas de réservations, donc si vous voulez profiter d’une bonne table, voire même avoir une place, mieux vaut venir tôt…

Rue Duquesnoy 5, Bruxelles / Ouvert 7 jours sur 7 de 17h (16h le dimanche) à 23h

The View

Photogénique à souhait avec son ambiance colorée, cette terrasse qui évoque Ibiza n’a pas encore annoncé la date à laquelle elle compte rouvrir pour l’été 2023, mais les habitués, qui y ont afflué à la moindre occasion lors de son lancement en 2022, sont déjà dans les starting-blocks.

The View Brussels pour les infos pratiques (et la date de réouverture)

The Eight

Depuis sa terrasse panoramique, on joue à reconnaître les bâtiments emblématiques de la ville, et on ne manque pas l’occasion de siroter un Sky, le cocktail fétiche de ce bar installé dans les toits du Bedford Hotel, dont le mélange de lime, Curaçao et gin est des plus photogéniques.

Rue du Midi 135, Bruxelles / Ouvert 7 jours sur 7 de 16h30 à minuit (jusqu’à 1h du matin du jeudi au samedi)

Sans oublier le Solar Rooftop, sur le toit du Bozar, l’Albert Summer Rooftop, au Mont des Arts, et la terrasse perchée du Musée des Instruments de Musique, un tiercé gagnant dont le retour aux beaux jours n’est pas encore annoncé à l’heure d’écrire ces lignes.

Et en attendant, on vous invite à découvrir aussi les 3 sandwiches à goûter absolument à Bruxelles selon une cheffe, ainsi que nos 20 adresses où siroter un café dans la capitale.