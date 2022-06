Le plus grand musée de l’illusion d’Europe ouvre ses portes à Bruxelles

Le 1er juillet prochain, en plein centre de la capitale, un lieu dédié à leurrer le cerveau des petits et des grands ouvira ses portes.

Le fossé entre la réalité et sa perception peut s’avérer un gouffre, et notre cerveau se laisse alors prendre, à notre plus grande surprise.

Le concept de ce musée est née en 2015 en Croatie, et depuis essaime aux quatre coins du monde, de New York à Shanghai en passant par Rome, Paris et aujourd’hui Bruxelles. une expérience ludo-éducative unique et originale au cœur de la capitale.

Sur 700 m2, des installations ont été pensées pour plonger les visiteurs, petits et grands, dans une expérience éducative et ludique unique, conçue pour s’instruire en s’amusant. Et tenter d’élucider l’illusion. Une immersion dans un univers totalement interactif axé sur l’illusion d’optique (et son interprétation), où les installations illusoires se renforcent mutuellement au gré des espaces et des parcours savamment pensés, des changements de perspectives et des couleurs.

Chaque élément de la collection rappelle aux visiteurs que leur perception n’est bien souvent qu’une mystification et qu’il suffit d’un regard différent pour appréhender le monde autrement. La collection met l’accent sur la manière dont fonctionne notre cerveau et dont nous gérons notre perception des choses.