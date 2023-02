Carnaval de Binche 2023: une édition exceptionnelle

Les festivités du Carnaval de Binche reprendront leurs droits en 2023 après deux années d’annulation, en 2021 et 2022, en raison de la crise sanitaire. Les autorités binchoises ont annoncé vendredi, dans le cadre de la présentation de l’événement folklorique reconnu depuis 2003 comme Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’Unesco, une édition 2023 record en termes d’engouement et de participation.

Les festivités des trois jours « gras » seront lancées le dimanche 19 février avec le « ramassage » des acteurs du carnaval à leur domicile dès le début de matinée. Les participants évolueront en costume dans Binche en matinée, ils danseront en cortège dans l’après-midi avant des « rondeaux en musique » devant les locaux des sociétés carnavalesques tard dans la soirée.

La journée du lundi gras, le 20 février, sera consacrée aux « jeunesses » dès le début de matinée. Des feux d’artifice tirés dans le quartier de la gare ponctueront le programme en soirée. Le programme du mardi gras, « jour J » du Carnaval de Binche, commencera dès 5 heures du matin avec le traditionnel ramassage des gilles et des autres acteurs costumés.

Ils convergeront vers la Grand-Place avant 8 heures, portant le masque de cire traditionnel, avant d’être reçus par les autorités de la ville. Le grand cortège, au cours duquel des gilles porteront leur chapeau de plumes et lanceront leurs oranges au public, partira à 15 heures.

Un second cortège sera organisé dès 20 heures vers la Grand-Place où se tiendra le rondeau final et un grand feu d’artifice clôturera le carnaval 2023.

Les autorités binchoises ont annoncé vendredi la mise en place de plusieurs mesures relatives à la mobilité, notamment des trains supplémentaires par la SNCB, des mesures en faveur des personnes à mobilité réduite, des navettes de bus gratuites dans toute l’entité vers le coeur des festivités.

La zone de police binchoise sera sur le terrain avec 450 policiers pendant les trois jours gras ainsi que 200 policiers pendant les événements préparatoires, répétition et soumonces.

Le Musée du Masque de Binche proposera plusieurs activités dans le cadre du carnaval.

« Nous attendons une édition record après deux années d’annulation », a indiqué Laurent Devin bourgmestre de Binche et qui sera gille cette année. « Les louageurs n’ont plus de chapeau depuis la mi-décembre, un signe qui montre que le nombre de participants sera très important. »