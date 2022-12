Chien admis: notre sélection d’hébergements à la côte belge

Avec ses 65 kilomètres de sable qui s’étire le long des vagues, ses dunes bordées d’une architecture bigarrée et ses spécialités iodées, la côte belge a tout pour plaire.

Tout, ou presque : il n’est pas toujours facile d’y dénicher un établissement chiens admis, alors même que pour eux aussi, la côte belge et ses promesses de longues balades au grand air est irrésistible. Pour que Médor goûte aux joies de l’air marin avec ses maîtres, cap sur notre sélection de 8 hébergements chiens admis à la côte belge.

À Blankenberge

Derrière la façade blanche de l’ABC Hotel se cache un établissement respectueux de l’environnement, doté non seulement d’une terrasse bien exposée, pour quand la plage est prise d’assaut, mais aussi d’une piscine extérieure chauffée. Situé en plein coeur de la station côtière, l’hôtel propose chaque matin à ses visiteurs (humains) un petit-déjeuner bio.

Chambres dès 129 euros, plus d’infos ici

À Bredene

Le bed and breakfast Ruiterhof ne se contente pas d’accueillir les animaux de compagnie: il jouxte également un centre équestre, où vous pourrez vous adonner aux joies de l’équitation si le coeur vous en dit. Niché en plein coeur d’un vaste jardin, ce b&b familial comporte également un bar et un restaurant pour profiter du calme du domaine après une journée à la plage.

Chambres dès 89 euros, plus d’infos ici.

Au Coq

Semblant sorti tout droit d’un roman d’époque, le pittoresque Romantik Manoir Carpe Diem offre le cadre parfait pour une escapade romantique… Avec Fluffy. L’établissement, qui compte parmi les perles de la côte belge, possède également un beau jardin orné d’une piscine extérieure et n’est qu’à quelques pas de la forêt, pour profiter de toute la diversité naturelle de la côte belge.

Chambres dès 195 euros, plus d’infos ici.

À Coxyde

Situé à Coxyde, à 300 mètres de la plage de Nieuport et à 400 mètres de Groenendijk Strand, le Per Sea dépoussière l’image de la chambre d’hôtes désuète avec ses hébergements modernes bardés de bois clair. Les chambres sont chacune dotées d’une baignoire spa, et on nous glisse à l’oreillette que le petit-déjeuner est gourmand et généreux.

Chambres dès 190 euros, plus d’infos ici.

À La Panne

La Maison Perron cache derrière sa façade ornée de bardeaux suffisamment d’espace pour accueillir jusqu’à douze personnes avec ses cinq chambres et quatre salles de bains, pour réunir toute votre tribu… Et les fidèles compagnons de chacun!

Prix sur demande en fonction des saisons, plus d’infos ici.

À Knokke

Terrasse, luminosité, emplacement et déco scandi-chic, on met le cap sur le Zoute Penthouse, à deux pas de la place Albert. Et non seulement on emmène Médor, mais en prime, il y a de la place pour les enfants ou un couple d’amis puisque le penthouse est pourvu de deux chambres.

Prix sur demande, plus d’infos ici.

À Nieuport

Ouvert à l’été 2022, le CORNR Hotel n’est pas seulement flambant neuf, il est aussi extrêmement confortable et décoré avec goût. Les chambres, pourvues de terrasses, sont dotées de salles de bains spacieuses et d’une literie confortable, tandis que le petit-déjeuner, servi sous forme de buffet, vaudrait presque à lui seul une visite. Bon plan : à un jet de sable de la plage, l’hôtel se trouve également à côté d’une boucherie Dierendonck, pour gâter votre boule de poils préférée…

Chambres dès 138 euros, plus d’infos ici.

À Ostende

À 200 mètres seulement de la plage d’Ostende, cet appartement deux chambres baigné de lumière est le point de chute idéal pour découvrir la ville. Mais aussi, ainsi que le nom du logement l’indique, faire le plein de « Vitamin Sea« .

Prix sur demande, plus d’infos ici.