On a testé… The CORNR Hotel, un havre élégant au bord de la plage de Nieuport

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles. Cette semaine, direction Nieuport et son CORNR Hotel fraîchement ouvert à deux pas de la mer.

Où – Au coin de la rue, ou presque, sur l’avenue Albert 1 à Nieuport, à quelque 400 mètres de la digue et de la plage. Genre – Hôtel élégant et flambant neuf, ambiance design sans être froide pour autant. Idéal pour… des week-ends de trois jours, une virée shopping en bord de mer ou une escapade à vélo en bord de mer et à travers les polders. Prix – L’hôtel pratique des prix dynamiques, qui varient donc en fonction de l’offre et de la demande. Au moment où nous écrivons ces lignes, le prix de la chambre était de 198 €. Sur le web – Cornrhotel.be

On y va pour quoi ?

Parce que c’est un endroit magnifique, dans une communauté côtière qui a beaucoup à offrir.

Les premières impressions

Une architecture étonnante qui se démarque par son aspect moderne sur notre côte belge au front de mer quelque peu… chargé. Nous avons dû chercher brièvement la réception – qui s’est avérée être au premier étage – mais l’accueil a été chaleureux et amical.

L’intérieur

Élégant et chaleureux, avec des œuvres d’art de bon goût mais plutôt neutres sur les murs et beaucoup de fleurs. L’hôtel a également un sens de l’humour subtil. La salle des bagages est une « garderie pour valises », l’ascenseur est le « chemin le plus facile », les escaliers le « chemin le plus sportif »… Fraîchement ouvert, l’hôtel pourrait être fade ou sans âme, mais ce n’est pas le cas, loin de là. Derrière ses 50 nuances de blanc se dessine en effet une personnalité accueillante et décontractée qui fait qu’il est bon d’y séjourner.

Les chambres

Raffinées et dotées d’un décor apaisant à souhait. Un beau lit, suffisamment d’espace dans les placards pour une garde-robe d’une semaine ou deux, une machine à café facile à utiliser, une télévision à écran plat avec Netflix et une petite (mais belle) terrasse.

La salle de bains est joliment meublée, avec des produits Rituals, des pantoufles, un peignoir fin et des toilettes séparées. Petit bémol: comme dans beaucoup de chambres d’hôtel modernes, le contrôle des lumières est une corvée. Vous avez le choix entre plusieurs combinaisons de lumières, du soleil et de la lune à la lecture et au « cœur ». Cette dernière est probablement destinée à l’heure des galipettes, mais elle fonctionne aussi très bien si vous voulez simplement regarder la télévision. Contrairement à nous, n’essayez pas d’éteindre à tout pris les lumières lorsque vous quittez la pièce ; elles s’éteignent automatiquement lorsqu’il n’y a plus de mouvement.

L’hôtel comporte des chambres de luxe, des suites (familiales), un Penthouse VIP Wellness et un appartement pour 10 personnes.

Côté restauration

Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet et correspond à ce que l’on peut attendre d’un hôtel quatre étoiles. Du pain et de nombreux délices pour l’agrémenter, ainsi que des fruits, des céréales, quelques variations autour de l’oeuf, du café et des crêpes préparées minute à l’aide d’une machine très ludique à utiliser.

Le bar se trouve entre la réception et la salle de petit-déjeuner et sert de délicieux cocktails. C’est le point de chute parfait s’il pleut et que vous n’avez pas envie de sortir.

Quant au restaurant du CORNR Hotel, le Nobla, il promet « l’excellence culinaire et une cuisine raffinée », et nos attentes sont donc élevées. C’est aussi parce que l’intérieur est une réussite. Chic et de bon goût, avec de grandes banquettes rondes qui invitent à de belles soirées en bonne compagnie. Le mocktail Raspberry & ginger collins et le Dark & Stormy sont prometteurs, mais le tartare de thon est un peu trop fade, le service parfois un peu brusque et le dessert annoncé comme une tarte au citron s’avère être rempli de fruits rouges -trop- riches en goût.

L’excellence promise n’est donc pas encore tout à fait au rendez-vous, même pour un menu à 53 ou 64 euros, mais avec quelques ajustements, elle pourrait être atteinte.

Lire aussi: 10 restaurants qui méritent une halte sur la côte belge

Offres et services

Au sous-sol se trouve un charmant spa privé, que vous pouvez réserver à partir de 89 euros pour quatre personnes. Au programme: un sauna, des lampes infrarouges et un bain de vapeur. Il est parfait pour détendre les muscles raides après une randonnée à vélo ou pour évacuer le stress d’une semaine de travail. L’hôtel dispose également d’une salle de sport avec des équipements dont l’utilisation est gratuite pour tous les clients de l’hôtel.

Des places de stationnement sont disponibles dans un parking souterrain qui nécessite d’entrer (en voiture) dans un ascenseur. Des vélos sont également disponibles à la location.

A faire dans les parages

Ces dernières années, Nieuport-bain est devenue une destination shopping prisée. À 400 mètres seulement de The CORNR, vous pouvez marcher sur la digue. De là, vous pouvez vous diriger vers Oostduinkerke ou opter pour une visite de la jetée. Le week-end, vous pouvez traverser le chenal du port à bord d’un petit ferry pour vous promener du côté de Westende.

Lire aussi: Découvrez à quoi ressemblait la côte belge en 1890

À l’angle de la rue The CORNR se trouve un arrêt de tram, où vous pouvez prendre le tramway côtier vers Ostende ou La Panne et toutes les stations qui se trouvent entre les deux. Vous pouvez également prendre le tramway jusqu’à la ville de Nieuport, où vous trouverez une série de restaurants et de poissonneries alléchantes. À proximité de l’hôtel se trouve également une succursale de la célèbre boucherie Dierendonck, idéale pour un pique-nique dans une chambre ou sur la plage.

Les + :

– Hôtel élégant offrant un excellent rapport qualité-prix

-Personnel sympathique et accueil chaleureux

-Excellent positionnement

Les – :

-Le restaurant peut encore s’améliorer

-Si vous avez une grosse voiture avec des détecteurs de mouvement de tous les côtés, il se peut qu’elle se fasse entendre dans l’ascenseur vers le parking.

Lire aussi: Séjour à la côte belge: 5 logements raffinés à moins de dix minutes à pied de la plage