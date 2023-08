Shopping à Knokke: 8 nouvelles boutiques à découvrir

Ces dernières années, de nombreux nouveaux visages ont tenté leur chance dans les rues commerçantes de Knokke, et l’été 2023 ne fait pas exception. Visite guidée de huit boutiques de mode qui ont récemment ouvert leurs portes à la côte.

Nathalie Vleeschouwer

Les vêtements, chaussures, lunettes de soleil et parfums de la marque lifestyle belge de Vleeschouwer ont pris leurs quartiers ce printemps dans une ancienne pharmacie de la Kustlaan. Le mari de la créatrice, Jan, s’est occupé des vitrines monumentales et de la porte pivotante de cette boutique écrin et a collaboré avec des artisans de Carrare pour les tables, les armoires et le bar en marbre, tandis que sa fille, Felix, a découpé et assemblé le revêtement avec des sculptures 3D.

Kustlaan 173, nathalievleeschouwer.be

Salty Skateshop

Des générations de locaux connaissaient Jann Ric, sur la Lippenslaan, comme l’adresse qui remplissait leur garde-robe à l’adolescence. Une reprise plus tard, l’amour pour le streetwear et la sélection de marques telles que HUF et Dickies reste, mais on retrouve désormais aussi en boutique une belle sélection de marques de skate. Salty a également sa propre collection de t-shirts, sweats à capuche et decks, avec des imprimés de cabines de plage et d’autres références côtières.

Lippenslaan 142, skateshop.be

Jardin d’Amour

Jardin d’Amour

La créatrice de vêtements pour mariées Karolien Verstraeten a lancé sa marque en 2016. Après des boutiques à Anvers et à Louvain, elle a ouvert cet été une enseigne à Knokke-Heist, autre destination shopping incontournable. Sa propre collection, mais aussi des chaussures signées Atelier Content, les costumes sur mesure de Tod-b Tailoring, un photographe de mariage, des cartons d’invitation et des fleurs ou des alliances et autres bijoux d’Elisa Lee : il y a beaucoup de choses à cocher sur votre liste de mariage ici .

Zeedijk 612, jardindamour.be

Collector’s Club

Collectors Club

Les boutiques multimarques À Suivre van Nele et Veerle Van Doorslaer se rebaptisent Collectors Club. Sur la côte, l’accent est mis sur le mélange réussi de mode, d’accessoires et d’articles d’intérieur, ainsi que sur l’expérience et la construction d’une communauté grâce à l’organisation d’événements, de conférences et d’ateliers.

Nieuwpoortstraat 22, collectorsclub.cc

Rocco

Rocco

Ce grand frère des magasins Mimi Baby a ouvert ses portes fin mai 2023 et est également né de l’imagination de Stefanie Bosschem et Evi Wittevrongel. Les familles branchées y trouveront des vêtements d’été et des pulls tricotés, mais aussi des gadgets, des patins à roulettes, des figurines gonflables, des produits de bien-être et des lunettes de soleil. On l’aura compris, dans cette boutique colorée, les idées cadeaux sont faciles à trouver, l’intérieur aux teintes vibrantes et une playlist accrocheuse contribuant à l’apparence joviale et jeune du magasin.

Lippenslaan 279, @roccoknokke

Anne Sophie

Le plus grand choix de robes de soirée et de cocktail et autres articles de fête en Belgique se trouve dans cette chaîne de magasins présente à Kraainem, Wavre, Sint-Martens-Latem et – depuis cet été – Knokke-Heist. Grâce à une large gamme de chaussures et d’accessoires, vous pouvez y trouver tout le nécessaire pour une occasion habillée.

Lichttorenplein 16, anne-sophie.be

MooRER

MooRER

Après sa boutique multimarques à Anvers et les flagships de Jacob Cohën et Hogan à Anvers et Knokke-Heist, le groupe Oxford de Xavier Painblanc a ajouté l’an dernier un nouveau nom à son répertoire de boutiques de vêtements de luxe. L’italien MooRER est connu pour ses créations intemporelles et élégantes, des vêtements en cachemire et en laine aux vestes pleines d’ingéniosité technique qui vous protègent contre toutes les conditions météorologiques possibles.

Kustlaan 71, moorer.clothing, oxford.be

Kujten

La Mongolie n’a pas seulement donné son nom à cette marque française – le Kujten est le plus haut sommet du pays – mais aussi au cachemire d’exception qu’elle travaille. La gamme reconnaissables à ses coloris audacieux s’inspire de l’Inde cette saison, avec toujours des coupes à l’élégance moderne. L’emplacement sur la Kustlaan est désormais le troisième du label dans notre pays, après Anvers et Bruxelles.

Kustlaan 63, kujten.com