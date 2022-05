Une nouvelle attraction de taille sur la Côte belge

L’office du tourisme provincial de la Côte, vient de dévoiler la AllCover Coast Swim, une nouvelle activité estivale qui devrait réjouir les amateurs et amatrices de sport, et de nage en particulier, avec un parcours de 16 kilomètres de natation en mer entre Ostende et Nieuport. Une traversée guidée sur l’entièreté de la Côte belge est par ailleurs prévue d’ici 2023.

À quatre reprises en juillet et août, 40 nageurs et nageuses pourront donc participer, seuls ou en relais, à ce parcours de 16 kilomètres reliant les stations balnéaires d’Ostende et de Nieuport et inversement, sous la direction de l’équipe de la nageuse en mer Marieke Blomme, qui a bouclé la Côte belge à la nage en 2021 en un temps record de 18 heures et 45 minutes.

Un plan de navigation détaillé en fonction des marées aidera par ailleurs les sportifs et leur équipe. Les nageurs recevront également de la nourriture et des boissons le long du parcours.

Les frais de participation s’élèvent à 250 euros par personne ou 80 euros par personne en équipe de quatre. Les équipes de deux ou trois nageurs sont également autorisées.

L’heure de départ dépend des marées.