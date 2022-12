Et si vous passiez la nuit à la bibliothèque, en famille

La 11e édition de la Nuit des Bibliothèques se déroule ce vendredi soir dans les bibliothèques locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Cette année, les multiples animations s’étendront à l’ensemble du réseau des bibliothèques francophones.

Près de 128 bibliothèques publiques participeront à ce festival initié par la Bibliothèque centrale du Brabant Wallon. Il sera donc possible d’y participer dans toutes les provinces wallonnes ainsi qu’en Région de Bruxelles-Capitale. Le festival met l’accent sur l’aspect réconfortant qu’ont en commun les livres et les doudous. Les enfants et leurs familles sont invités le 16 décembre à des lectures d’histoire sur les thèmes de la nuit et des doudous dans une ambiance « pyjama ».

Nouveauté cette année: la « Tournée des Marchands de sable ». Ces veillées de lectures d’histoires pour enfants itinérantes seront organisées dans les bibliothèques des provinces du Brabant Wallon, de Hainaut, de Luxembourg et de Namur. Elles peuvent passer par d’autres collectivités de ces provinces comme des maisons maternelles ou des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Des ateliers de création de doudous seront aussi mis en place jusqu’au 31 janvier pour les enfants et leurs parents. De plus, l’animation « Au dodo les doudous! » permettra aux enfants de découvrir de nouveaux livres après avoir ramené leur doudou ayant passé la nuit à la bibliothèque. « Encourager les familles à pousser les portes des bibliothèques, permettre aux plus petits de profiter du plaisir et des bienfaits de la lecture, cela fait partie de mes objectifs en tant que ministre de la Culture », assure la ministre de tutelle, Bénédicte Linard. Toutes les activités proposées lors de la Nuit des Bibliothèques seront gratuites.

Plus d’infos sur la-nuit-des-bibliotheques/