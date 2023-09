Journées du Patrimoine 2023 à Bruxelles: 12 manières d’en profiter à fond

Vous n’avez rien de prévu le week-end du 16 et 17 septembre? On vous a sélectionné 12 lieux à voir absolument lors des Journées du Patrimoine à Bruxelles. Le thème de cette 35ᵉ édition : Art Nouveau, art for all ? Pendant deux courtes journées, la Région bruxelloise met à votre disposition plus d’une centaine d’espaces culturels.

Attention, la plupart de ces lieux sont visitables sous réservation (certains uniquement pour les visites guidées), à l’exception des temples maçonniques, du spectacle L’autre face de la lune (Japon), et de la Basilique de Koekelberg.

Pour ceux que les sociétés secrètes intriguent

Les temples maçonniques de la rue de Laeken

À quelques pas du parc Botanique, en plein centre de Bruxelles, se trouve un lieu plein de mystère et d’histoire composé de trois anciens temples maçonniques situés à l’arrière d’un bâtiment à la façade néo-classique. Ces temples ont vu se succéder différentes loges avant que la dernière en date, Les Amis philanthropes, quitte définitivement l’édifice en 1956. Vous pourrez y admirer une architecture très largement inspirée de l’Égypte et une gigantesque fresque expressionniste sur les tumultes de la passion.

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Sans réservation, plus d’infos ici.

Le Queens Bruxelles

La galerie d’art et salle de concert Queens Bruxelles est également un édifice franc-maçon visitable. Dans le vestibule et la cage d’escalier, vous y découvrirez trouve un cycle de peinture inspirée de l’Égypte antique. Cet hôtel est aussi un vestige historique et politique puisqu’il fut habité durant de longues années par Émile Bockstael, le dernier bourgmestre de Laeken, avant que la commune ne soit rattachée à Bruxelles. L’homme politique belge était membre de la loge des Amis philanthropes.

© Queens Brussels

Infos et réservations ici.

Pour les touristes (dans leur propre ville)

La Lever House

Vestige de l’époque de la colonisation, la Lever House, située rue Royale à Bruxelles, issue d’une période bien heureusement révolue, témoigne de l’esprit colonialiste. Dans une pièce entièrement recouverte de marbre, vous rencontrerez deux statues reflétant le racisme colonialiste du XIXᵉ siècle. Pour la petite histoire, lorsque celles-ci furent érigées, l’édifice appartenait à Lever Brothers, une société fabricante de savons dont les ressources premières provenaient du Congo, et qui donne aujourd’hui son nom au lieu. Après avoir obtenu une licence pour exploiter les palmeraies dans le pays africain, la compagnie a fait de ce bâtiment la façade de l’entreprise. Avant Lever Brothers, l’endroit a abrité la Banque transatlantique belge. Mention spéciale donc, pour la salle des guichets de la banque, avec sa grande verrière.

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Réservation uniquement pour les visites guidées, plus d’infos ici.

La Basilique de Koekelberg

Autre endroit connu de tous mais que peu de Bruxellois ont déjà pris le temps de visiter de l’intérieur : la Basilique Nationale du Sacré-Cœur. Des visites guidées y sont organisées en français et en néerlandais tout le week-end. Érigée durant le XXᵉ siècle selon les motivations de Léopold II qui souhaitait bâtir un monument religieux surpassant le Sacré-Cœur de Paris, elle fut achevée en 1951. La basilique est la cinquième plus grande église du monde! Rendez-vous dans les deux musées contenant des œuvres de George Minne, Joan Miró et Constant Permeke ainsi qu’une importante collection d’orfèvrerie religieuse. Cerise sur le gâteau, un panorama aménagé à plus de 52 mètres du sol permet d’admirer tout Bruxelles.

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Plus d’infos ici.

Pour les amoureux du Japon

Art nouveau in Japan, a return to the source of inspiration

Le saviez-vous? Durant le XIXᵉ siècle, l’Art nouveau s’est inspiré de l’art japonais pour se renouveler. Ce style a en retour inspiré le Japon et a redonné un coup d’élan au monde artistique nippon. L’exposition Art nouveau in Japan, a return to the source of inspiration a pour dessein de retracer l’impact qu’a eu l’Art nouveau sur le pays du Soleil levant. Rendez-vous dans le centre de Bruxelles, aux Halles Saint-Géry, pour y admirer une collection d’œuvres majeures ainsi qu’un assortiment de kimonos. Si les visites vous intéressent peu, sachez que des ateliers ouverts à tous sont également organisés. Les ateliers sont repartis sur le week-end. Au programme : la calligraphie nippone ou encore l’origami.

© Halles Saint-Géry

Plus d’infos ici.

L’autre face de la Lune

Toujours aux Halles Saint-Géry, ce samedi, la percussionniste japonaise Tsubasa Hori présentera son spectacle L’autre Face de la Lune. La musicienne relie son héritage culturel religieux et les festivals « matsuri » au Japon, avec la musique expérimentale contemporaine pour créer un show concentré sur l’énergie et les mouvements. Au cours d’une performance poétique, l’artiste interagira avec l’architecture et l’acoustique des Halles.

© Koen Broos

Sans réservation, plus d’infos ici.

Pour (mieux) découvrir Scharbeek

L’Art nouveau pour tous

L’Art nouveau est le plus couramment associé à un art bourgeois aux décors opulents uniquement réservé aux riches. Pourtant, à Bruxelles, des architectes ont fait le choix d’utiliser ce style pour orner des logements plus modestes. Parmi eux, l’architecte Henri Jacobs qui a construit de nombreuses écoles et logements publics. Partez à la rencontre de celui qui a mis son art à la disposition de tous lors de promenades dans le quartier Plasky à Schaerbeek, durant tout le week-end.

Olivier Van de Kerchove © visit.brussels

Plus d’infos et réservations ici.

Les animaux dans l’architecture à Schaerbeek

Dans le quartier Colignon, plongez également dans un univers exceptionnel. Au cours de visites guidées organisées par l’asbl Arkadia, vous serez amenés à rencontrer toutes sortes d’animaux tels que des hiboux, des aigles, des chats, des écureuils ou encore des paons. Ce bestiaire figure sur des bâtiments tant Art déco qu’Art nouveau, et cachent parfois un sens symbolique.

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Plus d’infos et réservations ici.

Pour les adeptes de randonnées (urbaines)

L’Art Nouveau à Woluwe-Saint-Lambert

En collaboration avec le Cercle d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture des Woluwe, errez dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert via une promenade guidée à la découverte des architectes de l’ombre qui ont permis à l’Art Nouveau de se faire connaître auprès des classes populaires.

© KIK-IRPA

Plus d’infos et réservations ici.

Utopies au Mont des Arts

Durant une petite heure, plongez dans le XIXᵉ et le XXᵉ siècle pour apprendre à connaître le Mont des Arts comme vous ne l’avez jamais vu. À l’aide d’un dialogue fictif entre Henry van de Velde et Anna Boch, ce complexe, ancien casse-tête urbanistique, vous sera expliqué et décortiqué. Des guides déguisés en tenues d’époque vous accompagneront tout le week-end. Lors de cette balade, découvrez le groupe d’idéologie libertaire XX. Ils pensaient spécifiquement que l’art pouvait sortir l’homme de l’utilitarisme vers une conscience politique, voire spirituelle.

Séverin Malaud © urban.brussels

Plus d’infos et réservations ici.

Pour les plus joueurs

Le défi d’Arsène Lupin

L’organisation le Tamanoir propose un jeu d’énigmes à travers le quartier de Bruxelles. Vous incarnerez un inspecteur qui doit retrouver la statue d’Anubis que l’égyptologue belge Jean Capart a offert au roi Léopold II. Cet objet de valeur, c’est le grand Arsène Lupin qui l’a dérobé. Le voleur français a laissé des indices sur les façades Art Nouveau et le fameux détective anglais Sherlock Holmes retient votre ennemi, le machiavélique Fantomas. Vous ne disposez que de 90 minutes alors faites vite.

© urban.brussels



Plus d’infos et réservations ici.

Made In West: Initiation à une technique de l’Art Nouveau et exposition

Autre activité originale : l’Atelier Art et Artisanat de l’ASBL Carré & Co propose de faire découvrir la technique artisanale du sgraffite, que l’on retrouve dans l’Art nouveau notamment. Lors de cet atelier, vous produirez une pièce, qui sera ultérieurement exposé dans l’espace public.

© Made in West

Plus d’infos et réservations ici.

Tout le programme des Heritage days

Lire aussi: La Bourse de Bruxelles rouvre ses portes: on a visité les lieux et le nouveau Belgian Beer World