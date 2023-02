La Forêt interdite d’Harry Potter près de Bruxelles: les Flamands n’en veulent plus

La ministre flamande de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) veut se débarrasser de l’événement Harry Potter au parc Groenenberg à Sint-Pieters-Leeuw. L’événement est « de trop grande envergure » et tient « trop peu compte de l’impact sur la nature à ses yeux ».

L’événement Harry Potter: the Forbidden Forest Experience a commencé début novembre et se termine en février. Cette attraction propose aux visiteurs une immersion dans l’atmosphère de Poudlard et de la saga Harry Potter grâce à une promenade nocturne avec son et lumière. Sur cette période, plusieurs centaines de milliers de personnes s’y sont rendues.

Malgré ce nombre de visite impressionnant, la ministre N-VA Zuhar Demir a déclaré jeudi que l’organisateur avait trop pris en compte l’aspect environnemental de l’installation. Et ainsi, n’a pas reçu le soutien des habitants et de l’administration locale. Zuhar Demir ne veut pas arrêter l’activité immédiatement, mais pense toutefois qu’elle ne vaut pas la peine d’être réitérée.

L’agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) a reçu comme instruction d' »éviter la collaboration avec l’organisateur concerné et de mieux filtrer les initiatives similaires à l’avenir ».

Le bourgmestre de Leeuw-Saint-Pierre, Jan Desmeth (NV-A), partage cet avis. « Avec tous les générateurs, les véhicules et les visiteurs, l’événement a un impact (environnemental) trop important sur le parc, a-t-il déploré, ajoutant que la promenade nocturne « était trop envahissante » pour les habitants en raison de sa durée.

