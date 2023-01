Lancement d’un festival à vélo dans le pays d’Herve au printemps

Un nouveau festival, intitulé « La Fête dans le Guidon », se déroulera les 29 et 30 avril prochains, indique l’équipe d’Austral Boreal, à l’initiative de ce nouvel événement, articulé autour du vélo et de la musique.

« Il s’agit de deux jours de vélo à travers le pays de Herve et une étape festival. Le départ sera donné à Herve le 29 avril prochain », indiquent les organisateurs dans un communiqué. » Le départ sera donné le samedi fin de matinée et le retour est prévu le dimanche après-midi, avec une étape en gîte ou camping et un mini festival dans un cadre naturel magnifique, détaillent les organisateurs.

Au programme du week-end, il y aura évidemment du vélo, des concerts et des repas à base de produits locaux et des bières locales. Au niveau musical, ce nouveau festival se veut éclectique. Il y aura de la musique folk avec notamment la présence de Bérode. Le groupe, indie Rock, Alaska Gold Rush, a aussi confirmé sa présence. La billetterie sera accessible dès le 1er février.