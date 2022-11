Le Lac de Bambois a accueilli plus de 60.000 visiteurs en 2022

En 2022, le Lac de Bambois, situé à Fosses-la-Ville (province de Namur), a accueilli 61.200 visiteurs, soit 22% de plus qu’en 2021 (50.135). Le deuxième meilleur bilan touristique depuis 2003 (64.000 visiteurs).

Après deux ans de pandémie, cette saison signait également le retour de l’événementiel. La troisième édition du Réveil du Lac a attiré plus de 3.000 participants alors qu’ils ont été plus de 700 à profiter des Fééries du Lac.

Les stages nature et pêche ont accueilli 533 enfants tandis que les animations pédagogiques en ont reçu 2.500. Les visites guidées ont, quant à elles, attiré 505 personnes. Le site rouvrira ses portes au grand public le samedi 4 mars 2023. La partie couverte du Jardin de l’Enfant sera réhabilitée afin d’y présenter les animaux nocturnes de la région.

Le Réveil du Lac suivra le nouveau calendrier des vacances scolaires et se tiendra pour la première fois le week-end des 13 et 14 mai. L’exposition « Bons baisers de Bambois-Plage » s’ouvrira le 3 juin. L’occasion de remonter le temps jusqu’à l’époque d’après-guerre, lorsque les touristes affluaient en train pour profiter de la plage, de la pêche et des plaines de jeux. Le Lac de Bambois sera accessible tous les week-ends du mois de mars, puis sept jours sur sept à partir du 1er avril. La baignade sera autorisée du 15 mai au 30 septembre.