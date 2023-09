10 activités à faire et lieux à découvrir pendant les Journées du Patrimoine en Wallonie

Les 9 et 10 septembre prochaines se tiendront les Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, axées autour du thème Générations futures, pour cette 35e édition. Voici notre sélection de lieux à ne pas manquer.

L’Abbaye de Villers-la-Ville

L’Abbaye de Villers-le-Ville c’est en tout 8 jardins, étendus sur 30 hectares avec des constructions impressionnantes datant de 1146. A l’occasion de ces journées, l’abbaye ouvre ses portes de 10h à 18h. Au programme: une visite libre des lieux accompagnée du Quiz de l’abbaye qui comporte une quinzaine de questions. De quoi en apprendre plus sur ce lieu rempli d’histoire.

Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville. Samedi et dimanche de 10h à 18h

Chasse au trésor au château de Belœil

Construit par les princes de Ligne, le château de Belœil est aujourd’hui considéré comme le Versailles belge. En cette occasion, le domaine a organisé une chasse au trésor pour les enfants (et pour les parents). Munis d’un petit carnet, les visiteurs devront observer les moindres recoins du château pour y débusquer des indices. Une façon ludique de découvrir l’histoire de ce domaine.

Rue du Château 11, 7970 Belœil. Dimanche de 13h à 18h

(La chasse au trésor dure 2h30)

Les carrières souterraines de la Malogne

Lieu de résistance durant la Seconde Guerre Mondiale, les carrières souterraines de Malogne seront accessibles au public ce week-end pour un bain d’histoire. Muni d’un casque et d’une lampe torche, il sera possible de visiter les galeries et d’en découvrir l’histoire.

Il sera donné aux enfants l’occasion de se mettre dans la peau de résistants, afin de tenter de libérer un prisonnier. Les visites auront lieu le samedi et dimanche de 9 à 15 heures.

Un foodtruck sera aussi installé sur place, pour une pause casse-croûte une fois revenu à la surface.

Rue de la Malogne 10, 7033 Cuesmes. Visites guidées : samedi et dimanche, à partir de 9h et régulièrement jusque 15h. Durée de la visite: 1h30.

Découverte du patrimoine naturel qui a inspiré Van Gogh

Envie d’une petite évasion dans la nature et vivre la vie de l’un des peintres les plus importants du 19e siècle? La région du Borinage – où a séjourné Van Gogh à la fin des années 1870 – organise des visites des lieux qui ont inspiré le peintre durant deux années. Toute la journée, des ateliers sur les liens entre nature et peinture seront organisés pour les jeunes de 3 à 16 ans. Un casque de réalité virtuelle sera aussi disponible pour découvrir la faune et la flore de la région hénnuyère à l’époque de Van Gogh.

Rue du Pavillon 3, 7033 Cuesmes. Samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Animation : ateliers créatifs et exploration de la faune en réalité virtuelle. Enfants: ateliers Amuse-toi avec le jardin et ses habitants (6-10 ans), Fabrique ton éolienne (8-12 ans),

Chasse aux couleurs dans la nature (3-6 ans) et Land art (12-16 ans).

Les petits enquêteurs de la Belle Époque à Mons

Elle date du 18e siècle. La maison Losseau près de la Grand Place de Mons, cache derrière sa façade, un peu austère, un réel joyaux de l’Art nouveau. De nombreux travaux de rénovation lui ont redonner son éclat d’aujourd’hui, où elle abrite le secteur de la littérature du Hainaut.

À l’occasion des Journées du patrimoine, ce bâtiment ouvre ses portes pour des visites, où sera aussi organisé un jeu de piste sera également pour mettre au défi les talents de détectives dès le plus jeune âge.

Rue de Nimy 37, 7000 Mons. Samedi et dimanche de 10h à 18h. Visites guidées (1h) à 11h et 15h. Pour les enfants, seront organisés des ateliers calligraphie, jeux anciens en extérieur, et des jeux de piste.

Plongée dans le Siècle des Lumières à Seneffe

Le domaine de Seneffe met en avant la vie de château durant le siècle qui l’a vu naître, à savoir le XVIIIe. Entre les jardins à la française, les parcs à l’anglaise et le musée, de longue balades contemplatives vous y attendent.

Le week-end du 9 et 10 septembre, le domaine propose des balades contées pour les plus jeunes, la découverte de jeux du 18e siècle ainsi qu’une mystérieuse enquête à élucider.

Rue Lucien Plasman 7, 7180 Seneffe. Samedi et dimanche de 10h à 18h. Visites guidées à 11h, 14h30 et 15h30. Pour les enfants: balades contées, cahier d’enquêtes et jeux du 18e siècle, samedi et dimanche à 14h et 16h.

Portes ouvertes à l’Opéra de Liège

Construit au début des années 1800, l’Opéra Royal de Wallonie à Liège a eu le droit à des rénovations complètes en 2012. Depuis, il peut accueillir 1000 personnes au fil de sa programmation, lieux parmi les plus performants en termes de spectacle lyrique pour les grands, mais aussi pour les plus jeunes.

À l’occasion de ce week-end tourné vers le patrimoine, il sera possible de visiter l’Opéra jusque dans ses moindres recoins, y compris les coulisses. Cette visite sera guidée par un jeu de lumières savamment chorégraphié dans le but de faire danser vos yeux.

Place de l’Opéra, 4000 Liège. Dimanche de 14h à 19h.

Animations: accès aux coulisses, parcours mis en lumière, performance danse et vidéo.

Quand l’urbanisme s’invite dans la nature à Buzenol

C’est au tour du Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge d’ouvrir ses portes. Construit en 1984, son but a toujours été de mêler au mieux possible nature et urbanisme. Ce week-end, le centre propose aux enfants, des ateliers de moulage en terre d’argile d’empreinte trouvé sur le site de Montauban, supervisé par une artiste plasticienne.

Rue de Montauban, 6743 Buzenol. Dimanche de 14h à 18h.

Visites guidées dimanche à 14h et 16h. Pour les enfants : atelier sur la trace en pleine nature, dimanche à 9h30 et pendant 3h.

Le château de La Roche-en-Ardenne

Et si on remontait à l’époque féodale? En haut de la vallée, le château de La Roche-en-Ardenne, construit entre le 11e et 13e siècle, est un monument plein d’histoire et incoutournable. Des visites et animations seront proposés afin de se plonger au cœur du Moyen-Age. Il sera notamment possible de parcourir les ruines avec des animateurs, qui proposeront des jeux autour de l’histoire du lieu.

Rue du Vieux Château 4, 6980 La Roche en-Ardenne. Samedi et dimanche de 11h à 16h30.

Retour à la préhistoire à Spiennes

Le site de Spiennes, est l’un des plus anciens centres d’extraction de silex en Europe. S’étendant sur une centaine d’hectares, il a été le théâtre des innovations de l’époque néolithique, notamment l’extraction et taille des silex.

À l’occasion des Journées du patrimoine, le site de Spiennes propose un spectacle Paroles de silex pour voyager dans le temps et s’immerger à l’époque paléolithique. Les visiteurs pourront également descendre sous terre pour visiter cette grotte.

Rue du Point du Jour 300, 7032 Spiennes Samedi et dimanche, de 10h à 18h. Visites guidées et descente samedi et dimanche. Animation: intelligence artificielle (projet Latent Walk) et spectacle pour enfants, samedi et dimanche à 15h.