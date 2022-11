Les plus beaux marchés de Noël en Belgique à découvrir en 2022

Cette année peut-être plus que jamais, il nous tarde de profiter au maximum de la magie de Noël. Et comme les festivités commencent tout bientôt, on a sélectionné pour vous 10 marchés de Noël à faire en Belgique. Pour n’avoir que l’embarras du choix et profiter du déplacement pour (re)découvrir certains joyaux de notre patrimoine.

Cheese & beer à Maredsous

L’abbaye de Maredsous fête cette année son 150e anniversaire. Un bon prétexte pour arpenter son fameux marché de Noël et se retrouver autour d’une dégustation bière et fromage de Maredsous, forcément, dans la toute nouvelle brasserie installée dans les bâtiments du Saint-Joseph.

Cette année, pour des raisons écologiques et économiques qu’on comprendra aisément, l’abbaye a décidé de supprimer la patinoire, qui reviendra peut-être en 2023 si une alternative écologique est trouvée d’ici-là…

Ouvert les week-ends du 18 novembre jusqu’au 25 décembre 2022

noelamaredsous.be

Marché créatif et magie de Noël à Gembloux

Artisans locaux, flammekueche au feu de bois, design et déco, slow fashion, petite restauration et concerts… Tout un programme que le marché de Noël de Gembloux !



Du vendredi 9 au soir au dimanche 12 décembre 2022

gembloux.be

Ça n’est pas tout à Gembloux ! Le spectacle La Magie de Noël se joue également dans les couloirs du château de château de Corroy-le-Château. Plus d’infos ici.

Du 3 au 23 décembre 2022

magiedenoel.be/gembloux

Magie de Noël au château de Deulin

Envie de féérie? Direction le château de Deulin qui revêt, le temps d’un week-end, son habit de lumière. Une quarantaine d’exposants triés sur le volet, un spectacle « Magie de Noël » qui vous emmène à travers différentes pièces du château, des dégustations gourmandes vous feront passer un moment unique.

Marché de Noël les 9, 10 et 11 décembre 2022

Spectacle Magie de Noël du 3 au 23 décembre 2022

espacedeulin.be

Marché artisanal de Natoye

Envie de changer un peu des « gros » marchés de Noël habituels ? Rendez-vous dans le joli village de Natoye, où 60 artisans et artistes, sélectionnés pour leur savoir-faire et leur authenticité, présenteront leurs créations, avec démonstrations au public. Sculpteurs, céramistes, tourneurs sur bois, tisserandes, chapeliers… Si pour vous marché de Noël rime avant tout avec artisanat, c’est à Natoye que vous trouverez votre bonheur et des idées cadeaux de fin d’année. Plus d’infos ici.

Les 10 et 11 décembre 2022

laspirale.be

Plaisirs d’hiver à Bruxelles

Comme chaque année, l’un des plus beaux marchés de Noël d’Europe illumine la Capitale. Et on s’en réjouit après les restrictions dues au Covid puisque dès cette fin novembre et jusqu’au 1er janvier, des animations, des spectacles, la patinoire, le traditionnel sapin de Noël géant accompagné d’un son et lumière, transformeront le centre de Bruxelles et sa Grand-Place.

Du 25 novembre 2022 au 1er janvier 2023

plaisirsdhiver.be

Noël au château à Rixensart

Qu’on se le dise, les marchés de Noël au château ont d’emblée quelque chose de magique. Celui de Rixensart ne déroge pas à la règle surtout quand il accueille en son sein artisans et gastronomes à la lumière des bougies, torches et braseros. Et comme si ça ne suffisait pas pour faire briller vos yeux, le spectacle son et lumière Mémoire de Forêt racontera l’histoire de ce site d’exception.

Retrouvez le programme des festivités ici.

Du 25 novembre au 18 décembre 2022 pour le marché au château

Du 25 novembre au 11 décembre 2022 pour le spectale Mémoire de Forêt

noelauchateau.be

L’hiver au parc à Ostende

La magie de Noël, c’est aussi à la côte belge que ça se passe. Le parc Léopold s’illumine et vous accueille autour d’une cinquantaine de chalets de bois. Des animations quotidiennes, des activités pour les enfants et une patinoire couverte rendront votre virée à Ostende et votre Noël 2022 unique.

Du 2 décembre 2022 au 8 janvier 2023

visitoostende.be

Village de Noël et marché vintage à Liège

Amateurs des gros marchés de Noël dans la tradition germanique, c’est celui-ci que vous devez faire en Belgique. Le village de Noël de Liège est le plus ancien marché de Noël du pays, et sans doute l’un des plus populaires. 150 chalets, 300 artisans, et full animations – patinoire, sessions de luge, concerts, grande roue – rendent la Cité Ardente encore plus ardente.

Du 25 novembre au 30 décembre 2022

Patinoire ouverte du 25 novembre 2022 au 8 janvier 2023

villagedenoel.be

Poussez jusqu’à la caserne Fonck pour découvrir le Marché Vintage des Fêtes. Une sélection des plus belles pièces des exposants s’offrent à vous. Et comme la deuxième main (et le vintage) c’est le futur, vous serez bien avisé d’y trouver vos cadeaux de Noël.

Le dimanche 11 décembre 2022

Liège Marché Vintage des Fêtes

Pins et sapins à Gand

Le marché de Noël à Gand est un excellent prétexte pour se balader dans les ruelles de cette ville si agréable à vivre, et en cette période, si chaleureusement éclairée par les stands et les étals des 150 chalets. Flânez et faufilez-vous parmi les pins et sapins, ça sent bon Noël…

Du 8 au 31 décembre 2022

visit.gent.be

Féeries du Parc à Ciney

Le Parc Saint-Roch prend des allures de conte de fée le temps de deux week-ends en décembre. On aime particulièrement l’idée qu’une partie du marché soit occupée par des artisans quand l’autre partie est réservée à des associations locales offrant les traditionnelles gourmandises de Noël.

Mais comme c’est Noël, des illuminations, une forêt de sapins de Noël géants originaux et un château magnifiquement éclairé rendent le lieu tout simplement féérique.

Du 8 au 12 décembre puis du 15 au 19 décembre 2022

ciney.be