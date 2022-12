Les plus chouettes marchés de Noël à faire à Bruxelles

Des marchés de Noël classiques, avec vin chaud et chalets en bois, aux marchés de Noël les plus originaux, la période des fêtes est, finalement, un bon prétexte pour une petite sortie à Bruxelles. Petite sélection de la rédaction des marchés à faire à Bruxelles.

Plaisirs d’hiver

Impossible de passer à côté de l’incontournable des marchés de Noël de Bruxelles, élu plus beau marché de Noël du monde par le site Big 7 Travel. Plaisirs d’hiver c’est un parcours de 3 km, 250 chalets, des animations, le fameux sapin de la Grand-place, une patinoire… Avec un spécial coup de cœur de la rédac’ pour les manèges d’Andréa. On y va pour un bon petit vin chaud, pour flâner en famille et admirer la Grand-Place aux couleurs de fête.

Plaisirs d’hiver, jusqu’au 1er janvier 2022

L’hiver des Glacières à Saint-Gilles

On quitte les gros marchés de Noël pour des lieux plus confidentiels, quoique, où on mise local et belge. La 2e édition de « L’Hiver des Glacières » vous emmène dans un lieu splendide où vous découvrirez des exposants variés et de qualité, des animations, du vin chaud bien sûr et d’autres produits de saison. Rendez-vous au cœur de Saint-Gilles pour passer un chouette moment en famille, entre amis ou en groupe !

L’hiver des Glacières, ces 8-10-11 & 15-17-18 décembre au 18 rue de la Glacière à Saint-Gilles

Creators Factory aux Halles Saint-Géry

Profitez de votre balade aux Plaisirs d’Hiver pour pousser la porte des magnifiques Halles Saint-Géry. Vous y découvrirez le plus grand marché des créateurs de Bruxelles, et peut-être plein d’idées cadeaux originales pour Noël !

A noter: la présence de l’asbl Fais Le Toi-Même qui défend les artisans locaux et durables, du 16 au 18 décembre et du 22 au 24 décembre aux Halles. L’asbl fera aussi son marché de Noël dans l’Ancienne Quincaillerie Vander Eycken à Ixelles, les deux premiers week-ends de décembre.

Creators Factory, du 25 au 27 novembre et du 9 au 11 décembre

Spirit of the North à la Galerie Horta

La Galerie Horta se transforme le temps des fêtes en un endroit magique plein de surprises à découvrir. Spectacle de lumière interactif, atelier du père Noël, petite piste de luge, jeu en réalité virtuelle, et tout, et tout. L’esprit de Noël règne dans ce lieu déjà magique au départ…

Xmas market des Ateliers J&J & friends

Retrouvez le temps d’une journée tous ceux qui font le design en Belgique au sein des Ateliers J&J qui nous ont concocté une sélection spéciale d’idées cadeaux des créateurs. Et il y a du beau monde ! Et comme on ne fait pas les choses à moitié chez les designers bruxellois, vous pourrez déguster huîtres (réservation conseillée à contact@ateliersjetj.com) et tartes de leur voisin La Buvette. La journée se finira au Flora, au Parvis, pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit, et par une tombola…

Marché de Noël de J&J, le samedi 10 décembre 2022, 110 chaussée d’Alsemberg à Saint-Gilles