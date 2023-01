Les plus belles promenades hivernales en Belgique

Notre pays regorge d’itinéraires de randonnée. Il est grand temps de partir à la découverte de paysages magnifiques qui s’offrent à nous, au rythme des petits villages féériques et des rivières photogéniques. Nous avons sélectionné les promenades pour se dégourdir les jambes en profitant de la douceur hivernale.

Le long des eaux de Moerbeke (vallée de Moervaart, 10 km)

Cette région située à la frontière avec les Pays-Bas est un véritable havre de paix. Au cours de cette randonnée de 10 km, vous passerez par le Grand ruisseau et le Perenboomsgat : deux vestiges des plus photogéniques d’inondations médiévales.

Randonnée de Margijs (Vallée du Zuid-Dijdeland, 8,3 km)

Le Dijleland, avec ses marais, ses forêts, ses prairies et son agriculture, est l’une des plus belles régions pour la randonnée dans les environs de Neerijse. Laissez-vous guider à travers la magnifique réserve naturelle Doode Bemde et découvrez le Margijsbos, d’une beauté enivrante, au cours d’une promenade de 8,3 km.

GR 5A La Panne — Wenduine (58 km)

Avez-vous déjà pensé à La Panne pour une randonnée hivernale ? Cette randonnée de plusieurs jours vous emmène de ville côtière en ville côtière, le long de la mer et de la plage, avec des étapes à travers les dunes et les réserves naturelles. Elle fait partie du GR 5 qui relie les Pays-Bas à Nice.

Randonnée de plusieurs jours en Hesbaye (129 km)

La campagne hesbignonne mérite également le détour en hiver. Vous partez de Sint-Trond et passez par Alken, Bilzen et Tongres. Si l’itinéraire principal vous semble trop long, vous pouvez opter pour plusieurs boucles plus courtes, pour un parcours de 52 kilomètres au total.

GR17 la Lesse et la Lomme (Han-sur-Lesse, 165 km)

Ce sentier de grande randonnée était l’un des candidats au titre de « Chemin de randonnée de l’année 2022 ». Il longe la Lesse et son affluent, la Lomme. En chemin, vous pourrez opter pour une dizaine de suggestions de promenades plus courtes.

La vallée de la Hoëgne (Jalhay, 8, 11 ou 21 km)

Une promenade le long de la Hoëgne à travers la vallée, au rythme des petits ponts de bois, des passerelles et des rochers. La rivière commence comme un petit ruisseau dans les Hautes Fagnes et se transforme en un cours d’eau turbulent le long du chemin.

Les coteaux de la Citadelle (Liège, 6 ou 10 km)

La Citadelle de la cité ardente séduira les marcheurs qui aiment la ville, la verdure et les vues panoramiques. Gravissez les impressionnantes marches de la montagne de Bueren et admirez les vues panoramiques qu’offre la Citadelle. Le long du chemin, des petites ruelles secrètes vous mèneront à de jolies terrasses avec vue.

Château de Vêves (Namur, 6,5 km)

L’un des plus beaux villages de Wallonie, un château, un ermitage, un chemin de croix et un environnement magnifique : voici la toile de fond de la promenade de 6,5 kilomètres qui commence et se termine à l’église de Celles. Le joli village de Celles, au creux d’une vallée, regorge de curiosités, comme l’église de Saint-Hadelin, le monument aux chars commémorant la bataille des Ardennes en 1944 et le château de Vêves. L’histoire de ce château de style Renaissance remonte au 12e siècle et se dresse sur une colline rocheuse qui domine les environs.

Depuis le château, vous marcherez jusqu’à l’ermitage et descendrez les marches du chemin de croix jusqu’à la vallée aux airs de conte de fées. Vous passerez ensuite devant le château de Boisseilles pour revenir au point de départ : l’église de Celles.

Baraque Michel (13 km)

Un grand classique. Un voyage à travers les fagnes, dans des forêts de chênes, le long de rivières et de vallées, en partie sur des caillebotis. Le clou du spectacle se situe à la fin de la promenade, à la Croix des Fiancés.

Wéris (5, 8 ou 11 km)

Découvrez la magie des dolmens et des menhirs… Ne manquez pas de partir à la recherche du mystérieux Lit du Diable dans la région boisée de Wéris, l’un des plus beaux villages de Wallonie.

Chemins abandonnés autour de Saint-Hubert (Luxembourg, 20 km)

Un sentier de randonnée de 20 kilomètres baigné dans le silence rompu seulement par le bruit de l’eau d’un ruisseau, que demander de mieux ? Le parcours part de la Fagne de la Doneuse et descend à travers une vallée verdoyante et la réserve naturelle de la Boulaie du Rouge Poncé, une forêt de bouleaux qui représente les forêts que l’on trouvait autrefois dans toutes les Ardennes, mais qui ont été largement remplacées par des forêts de conifères destinées à la production de bois.

Fange de l’Abîme (Croix-Scaille, 7,4 km)

Une promenade le long de la frontière française sur le plateau de la Croix-Scaille. En traversant prairies et forêts, vous atteindrez la réserve — un monde magique, parfois un peu inquiétant — où des caillebotis vous mèneront à travers la plaine tourbeuse.

Promenade de Chameleux (Orval, 11,5 km)

Peu de visiteurs vont au-delà de l’abbaye de la célèbre bière trappiste. Pourtant, les environs en valent le coup. Partez en balade le long de la frontière entre la Belgique et la France jusqu’au village du même nom. En chemin, ne manquez pas Williers (l’un des plus petits villages de France) et, bien sûr, l’abbaye d’Orval elle-même.

Château de Franchimont (Liège, 13 km)

Une randonnée parfaite pour un moment en famille. Découvrez le paysage typique « en bocage », à travers les collines et les vallées des Ardennes. En chemin, vous traverserez les ruines impressionnantes du château de Franchimont, datant du XIe siècle.

Transardennaise (La Roche-en-Ardenne, 160 km)

Le trajet entre La Roche-en-Ardenne et Bouillon demande de l’endurance. Pendant sept jours, vous explorerez les forêts et les champs, les vallées de la Lesse, de l’Ourthe et de la Semois et de jolis villages tels que Nassogne et Saint-Hubert.

Les Bocages de Rafhay (Olne, Ardennes, 7 km)

Cette randonnée commence dans l’un des plus beaux villages de Wallonie. Olne avec ses maisons en pierre des 17e et 18e siècles nichées dans le paysage. Des sentiers et des escaliers vous guident à travers les prairies et le paysage de Rafhay. Une vue imprenable sur le hameau de Saint-Hadelin vous attend.

Promenade Chavées (Brabant wallon, 6 km)

Le château d’Hélécine lui-même n’est pas ouvert au public, mais le grand parc qui l’entoure l’est. Et à travers ce magnifique parc comptant quatre étangs serpente une promenade de 6 kilomètres. Celle-ci commence au musée Armand Pellegrin, où vous pourrez découvrir le folklore et l’histoire de la région. Vous passerez également devant le MiaBW (Musée d’interprétation archéologique du Brabant wallon) : un musée ludique et interactif sur l’archéologie de la région. Vous pouvez encore étendre la promenade à 9 ou 11 kilomètres

Gaume (Luxembourg, 7 kilomètres)

Cette promenade de 7 kilomètres dans la Gaume est amusante à faire avec les enfants. C’est qu’elle traverse une grande forêt qui abrite le Trou des Fées. Une grotte de grès comportant plusieurs cavités et galeries. Le cadre parfait pour alimenter toutes sortes d’histoires et de légendes sur les fées. Vous trouverez également un « chemin des fées » éducatif où les enfants doivent accomplir toutes sortes de tâches pour aider les fées.

La promenade débute sur le parking de la Croix-Rouge à Montauban et emprunte d’abord le RAVel, un réseau de chemins réservés aux promeneurs et à la circulation non motorisée. La promenade se poursuit ensuite dans la forêt.

