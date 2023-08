Les petites rues piétonnes de Namur regorgent de jolies boutiques et d’adresses gourmandes pour faire une pause lors d’une virée shopping. Et même prolonger l’expérience le temps d’une nuit dans des cabanes urbaines haut perchées.

Gaspar & Lily

Ouvert en 2022 par Caroline et Thierry Husson, tous deux passionnés de design scandinave, ce concept store trendy propose une très jolie sélection, allant du mobilier aux articles de déco et d’art de la table en passant par des produits gourmands, des cosmétiques et des bijoux sans oublier la papeterie. Le tout curaté avec énormément de goût.



Si beaucoup de marques viennent du Nord de l’Europe, notre couple fait aussi la part belle aux créateurs belges. On trouve ainsi ici les dernières collections signées Serax et Pomax tout comme les produits de beauté Bobone fabriqués de manière artisanale dans les Ardennes. Sans oublier les boucles d’oreilles de la marque bruxelloise Le Tiroir de Lou.

La boutique dispose également d’un site de vente en ligne.

Rue de la Croix 40, 5000 Namur www.gasparetlili.com

Boutique des créateurs namurois

Comme son nom le laisse sous-entendre, la mission de ce lieu cofondé par trois artisanes – Carole Peiffer, céramiste, Christelle Maréchal, fileuse de verre et Fanny Van Orshoven, créatrice textile – est de promouvoir l’artisanat, l’art et celles et ceux qui en ont fait leur métier. Ici, chaque artisan participe aux frais de fonctionnement de l’espace qui accueille aussi un atelier dans lequel des stages d’initiation sont organisés chaque mois.

On peut ainsi apprendre à réparer des objets selon la technique japonaise du « kintsugi » ou à frabriquer des bougies naturelles.

De nouveaux créateurs rejoignent aussi régulièrement l’équipe qui compte à ce jour une grosse vingtaine de membres. Un artiste est également mis à l’honneur tous les mois.

Rue Saint-Jean 3, 5000 Namur www.boutiquedescreateursnamurois.be

Green Idea Déco Nature

Ouverte début de cette année par un couple d’architectes paysagistes, Caroline et Emmanuel Servais, cette boutique propose une large sélection d’objets tant pour l’intérieur que pour l’extérieur. Ils ont tous en commun d’être inspirés par la nature et créés dans un esprit de durabilé.

Cela va de la déco aux bijoux en passant par les bougies parfumées et les outils de jardin. Il faut prendre le temps de laisser son oeil glisser sur les étagères afin de dénicher la perle rare.

On pointera notamment la très large sélection de nichoirs et mangeoires mais aussi les cale-portes et boudins coupe-vent en forme d’animaux. Coup de coeur aussi pour les amphores perméables à glisser dans les pots des plantes pour un arrosage continu idéal lorsque l’on part en vacances.

Et pour ceux qui rêvent d’ensauvager leur jardin, ils trouveront ici des graines à jeter au printemps pour diversifier la flore et attirer les insectes pollenisateurs.

8 rue du Pont, 5000 Namur

Sapristi!

A l’initiative de ce projet, il y a Sarah et Virginie. Toutes deux passionnées de déco, elles décident d’ouvrir une boutique dans le centre-ville de Namur, s’inscrivant ainsi dans la redynamisation des petites rues piétonnes apportée par les nouveaux commerces de proximité qui s’y installent depuis quelques années. Leur envie? Proposer de la « slow déco qui apporte un petit supplément d’âme à vos pièces à vivre ».

Pour cela, elles donnent la priorité à des objets fabriqués de manière éthique et, autant que possible, répondant à des critères éco-responsables. Et pourquoi pas issus de la récupération.

On trouve donc ici pas mal de créateurs ou producteurs locaux mais pas que. C’est plutôt la philosophie qui prime. Parmi les marques sélectionnées, on pointera par exemple Madam Stoltz, Woodman, Plizoo ou La Cerise sur le Gâteau.

Sarah et Virginie ont aussi à coeur de changer l’univers des vitrines toutes les six semaines afin de fournir ainsi de nouvelles sources d’inspiration au gré des saisons. Elles organisent aussi des nocturnes – avec même des concerts à la clé – et des ateliers qui permettent aux participants de prendre conscience du temps nécessaire à la fabrication d’un objet artisanal en mettant eux-mêmes la main à la pâte.

A noter encore : la boutique dispose également d’un site de vente en ligne très bien achalandé.

Rue des Brasseurs 13, 5000 Namur www.sapristi.design

La Maison by Les Cup’Inn

A l’origine, il y a deux copines, Amélie et Pauline. En 2014, elles décident d’ouvrir un salon de thé tout entier dédié à la gourmandise, Les Cup’Inn. Mais ces deux supers nanas sont aussi passionnées de déco et de beaux objets. Alors, lorsqu’une surface commerciale s’est libérée l’an dernier en face de leur première enseigne, elles ont sauté sur l’occasion et ouvert leur propre concept store.



On y trouve des objets déco, des luminaires aux plaids en passant par les coussins, de l’art de la table, de la papeterie et du linge de maison sans oublier un corner consacré à la cosmétique naturelle. Sympa aussi, la large sélection d’articles pour bébés et jeunes enfants ainsi que des foulards, des trousses , des sacs et des bijoux. Et même des livres de cuisine !

Difficile de ne pas y trouver de quoi se faire plaisir. Un site web permet également de faire son shopping en ligne

Rue Haute Marcelle 14, 5000 Namur www.lamaisonbylescupinn.be

Boréal/Café Nomade

Un café? Une boutique? Ou les deux à la fois? C’est dans un espace hybride que l’on pénètre attiré par le parfum du café torréfié à Sombreffe. A front de rue, on découvre d’abord l’univers de Boréal, une boutique de déco spécialisée notamment dans la décoration murale sur mesure, en particulier l’impression sur aluminium ou plexiglass de vos propres clichés ou de ceux d’artistes partenaires travaillant avec la galerie. On y trouve aussi une belle sélection de petits objets de déco.

Dans la pièce arrière qui donne sur la Sambre et sur la Citadelle, on vient pour une pause déjeuner ou sucrée dans l’après-midi. Ici tout est local – même les softs – et artisanal.

L’endroit est particulièrement réputé pour ses brunchs servis du jeudi au lundi avec une formule encore plus gourmande le dimanche. Le lieu qui sert aussi d’espace de coworking peut être privatisé.

Rue des Brasseurs 51, 5000 Namur www.cafenomade.be www.decoboreal.com

Jamu

Situé à deux pas du nouveau téléphérique, voici l’endroit rêvé pour végétaliser votre intérieur. On trouve ici une multitude de plantes, des cactus, des succulentes, des plantes grasses, … toutes simples à entretenir !



On y découvre aussi que selon les variétés, les plantes ont le pouvoir de dépolluer ou d’assainir un intérieur, d’améliorer son acoustique et d’apporter un véritable effet « bien-être » sur le moral.

Jamu dispose même d’un espace de rempotage : quand vous achetez une plante ici, Catherine Salmon vous la rempote donc gracieusement avec le bon terreau et des billes d’argile. Plus besoin donc de s’encombrer d’un sac de 20 kilos de terreau si l’on vit en appartement, ce qui est le cas de beaucoup d’étudiants de cette ville universitaire. Des ateliers « terrarium » sont également organisés.

On y déniche également des accessoires pour sublimer les plantes ou en prendre soin : des (cache)-pots design et originaux, des suspensions et du petit matériel pratique et utile.

Place Maurice Servais 12, 5000 Namur www.jamu.be

Le Brunchist

Amateurs d’avocado toasts, de granola maison, d’oeufs brouillés et de pancakes fondantes, cet endroit sympathique vous tend les bras. Comme son nom l’indique, on y sert du jeudi au dimanche, de 9h30 à 16h tous les incontournables du petit-déjeuner à l’anglosaxone.

Derrière ce projet, il y a Mélisande et Arnaud, un couple de namurois passionnés par la gastronomie. Pour eux, le brunch, bien plus qu’un repas est avant tout un moment convivial où l’on prend le temps de discuter et de partager des bonnes choses avec ses proches.

En octobre 2021, ils ont lancé un concept unique de livraison à domicile à base de produits locaux et faits maison. La demande aidant, ils ont donc décidé d’ouvrir l’an dernier un établissement au coeur de leur ville natale.



Du mobilier vintage aux objets chinés en passant par la vaisselle ancienne, chaque détail a été pensé pour se sentir comme à la maison et donner au lieu une âme unique. On a le choix entre une copieuse formule ou des plats à la carte. N’oubliez pas de jeter un oeil aux suggestions du jour qui valent toujours le détour.

Rue des Brasseurs 39, 5000 Namur www.lebrunchist.com

Chez Maurice

En gastronomie, la tendance est aux lieux dédiés au monoproduit : la preuve avec ce snack chic et trendy qui a pour mission de redonner ses lettres de noblesse au bon vieux croque-monsieur. Que ce soit avec un classique jambon-fromage ou des préparations plus recherchées, la surprise est toujours au rendez-vous.



La carte propose pas moins de 8 croque-monsieurs différents et change régulièrement au rythme des saisons. Ici priorité au produit de qualité sourcé auprès des producteurs et artisans locaux. Idéal pour une pause-déjeuner – l’endroit est ouvert du 12h à 15h du mardi au samedi – à un prix raisonnable, tournant autour des 10 euros salade comprise.



On peut aussi y savourer des soupes maison et comme dessert, les cookies de chez Mistinguette ou les délicieux esquimaux aux fruits et au chocolat de la marque namuroise Hopopop!. Bon à savoir : pour éviter le gaspillage les invendus du jour sont cédés sur la plateforme Too Good to Go.

Place Maurice Servais 10, 5000 Namur www.chezmaurice.be

Les cabanes urbaines

C’est dans une maison ancienne toute étroite du piétonnier namurois que sont installées ces trois cabanes bien perchées. Destinées aux aventuriers urbains, elles permettent de découvrir au plus près le centre de la capitale wallonne. Après des années de rénovation, le lieu accueille désormais trois chambres doubles qui donnent sur les ruelles pavées et les clochers

Un haut escalier de métal ondulé vous mène du rez-de-chaussée au troisième étage. La décoration d’intérieur fait la part belle au bois naturel et au métale. Tout ici a été dessiné sur mesure par des artisans et architectes de la région.

Au rez-de-chaussée, du café, du thé, des bières de la région et autres boissons sont offertes. Un micro-onde et un frigo sont également mis à la disposition des hôtes.

Le bâtiment qui accueille jusqu’à 6 personnes peut également être loué dans son entièreté. Idéal pour une escapade en famille ou entre amis.

Rue des Fripiers, 5000 Namur www.cabanesurbainesnamur.be