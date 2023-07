Shopping mode et déco à Mons : nos boutiques coups de cœur

Le centre-ville de Mons n’est pas mort. Loin de là ! Riche en restaurants de qualité et activités culturelles, la cité du Doudou abrite aussi de nombreuses adresses originales pour shopper stylé. Mode, accessoires, déco et cadeaux : en voici une dizaine à ne surtout pas rater.

Home sweet home

Messieurs, cette boutique est pour vous! Françoise tient cette adresse dédiée à la mode et aux accessoires masculins depuis dix-huit ans. Et elle a fait évoluer son concept après la pause Covid pour offrir aujourd’hui un assortiment plus en phase avec ses convictions. En rayon, on retrouve des vêtements mais aussi des casquettes, des ceintures, des noeuds papillons, et même des produits de beauté bio. Le tout le plus souvent fabriqué avec des matières naturelles – bambou, eucalyptus, cuir de cactus, coton bio…

Le plaisir de cette Montoise : expliquer à sa clientèle l’origine de chaque pièce, la plupart étant conçue par des artisans de Belgique et d’Europe. Avec un leitmotiv : « Proposer en magasin ce qu’on ne trouve pas ailleurs. »



Chez Home Sweet Homme, les ceintures La Boucle, les mouchoirs Mileta et les casquettes Herman.

Photo : Fanny Bouvry

Home Sweet Homme, 11, rue de la Coupe, à 7000 Mons.

Au Blanc Lévrier

Ouvert depuis octobre 2022, ce concept store original a pris place dans un hôtel particulier montois emblématique datant de 1530 et autrefois occupé par une banque. Situé sur la Grand Place, le magasin a été pensé par les propriétaires de la boutique de déco et jardins Quintessence, à Givry. Et le projet a reçu en décembre dernier un Prix Mercure de la Ville de Mons pour sa participation au développement du Grand Mons.

Dans une mise en scène très aérée et colorée, on retrouve plein d’idées cadeaux, d’objets pour la maison, d’accessoires, ainsi qu’un coin destiné au matériel pour bébés. Avec essentiellement des articles venant de Belgique et d’Europe.

Un concept store atypique installé dans un bâtiment du XVIe siècle. Photo : Fanny Bouvry

Au Blanc Lévrier, 35, Grand Place, à 7000 Mons.

Boho

On pourrait renommer cette boutique « le temple de la boucle d’oreille ». Car, bien que Nathalie vende également d’autres accessoires (foulards, sacs…), sa sélection est énorme et totalement atypique. Son secret : elle travaille essentiellement, et en partie en dépôt-vente, avec des créateurs belges localisés dans un rayon de 20 kilomètres.

Quelques noms parmi tant d’autres : les marques Suzanne venant de Binche, Nos Jolies Créations de Saint-Ghislain, So Billy de Tournai ou encore Mademoiselle George de Braine-le-Comte. « Et vu que je connais tous ces artisans, cela permet aussi un service après-vente de qualité, se réjouit-elle. Si une cliente perd une boucle d’oreille, il est parfois même possible d’en refaire une identique. »

Le temple de la boucle d’oreille, chez Boho. Photo : Fanny Bouvry

Boho, 14, rue de la Coupe, à 7000 Mons.

Artefacto Store

Pousser la porte de la boutique de Fred et Lili, c’est entrer dans une autre dimension. Lui est graphiste, elle est illustratrice et tatoueuse. Ensemble, ils rêvaient de créer « ce cabinet de curiosités contemporain » en phase avec leur univers visuel. C’est finalement le Covid qui a fait éclore cet endroit étonnant, ouvert en septembre 2022.

« On travaille vraiment au coup de cœur, explique Lili. On a rassemblé ici des ex-voto venant du Mexique, de France, d’Haïti… de partout dans le monde. On a une grande maison mais on est des fouilleurs et elle commençait a être trop remplie. On a alors pensé à cette extension, pour y mettre tout ce qu’on aime et qui ne trouve pas sa place chez nous. »

Quelques noms disponibles ici : Voglo Bene qui mêle histoire de l’art et culture urbaine sur des plateaux, fresques et textiles entre autres; Lotta Djossou qui présente les bijoux en métaux précieux du Français originaire du Sénégal Clément Djossou; ou encore La Ligne 29 mixant peintures classiques et art du tatouage.

Ici notamment une série d’articles de Voglo Bene, chez ArteFacto Store. Photo : Fanny Bouvry

ArteFacto Store, 38, rue de la Coupe, à 7000 Mons.

Les Sentiers de Charlye

La rue des Fripiers a connu sa petite heure de gloire sur Instagram, il y a quatre ans, avec ses pavés multicolores. Derrière ce projet créatif, pour redorer le blason d’une artère après des travaux : Françoise Charlier. L’enseigante en art à la retraite ne voulait pas rester dans son fauteuil à ne rien faire. Elle a donc eu l’idée d’ouvrir une galerie pour soutenir les artistes locaux grâce à un système de dépôt-vente. Et elle a lancé ce projet citoyen de peinture de rue pour faire vivre la ville devant sa vitrine.

Aujourd’hui, elle continue à accueillir des créateurs du cru avec son ASBL Les Sentiers de Charlye et elle a décidé qu’il était temps de recolorier les pavés délavés… Résultat : un lieu qui vit vraiment, où Françoise reçoit les visiteurs et les copines de passage avec autant enthousisame, quand ce n’est pas une classe d’enfants qui s’affaire avec pinceaux et pots de couleurs pour peinturlurer un bout de rue.

Toiles, sculptures, luminaires, céramiques, petits meubles décorés par la maîtresse des lieux… De quoi dénicher un cadeau unique, pour sûr.

Les pavés colorés devant Les Sentiers de Charlye. Photo : Fanny Bouvry

Les Sentiers de Charlye, 10, rue de Fripiers, à 7000 Mons.

La Vie Moderne

Un grand classique du shopping à Mons pour les amateurs de design. Cette boutique de la rue des Fripiers déborde de meubles et objets aux lignes contemporaines, voire pop. On y retrouve sur plus de 250 mètres carrés tous les hits incontournables de Hay, Kartell, Ligne Roset and co.

L’adresse distribue également une large sélection des boucles d’oreilles très architecturées de la femeuse marque montoise TellMee.

La Vie moderne. Photo: Fanny Bouvry

La vie moderne, 19, rue des Fripiers, à 7000 Mons.

Hot Socks

Mathilde a toujours aimé chiner. Il y a tout juste six mois, sa passion est devenue son travail avec l’ouverture de ce petit shop de seconde main, proposant aussi bien des vêtements Homme que Femme. « Tout a commencé simplement sur Vinted, puis sur Instagram pendant le Covid, raconte-t-elle. Petit à petit, je me suis dit que je pouvais me lancer ! »

Si aujourd’hui, la jeune entrepreneuse propose une collection assez hétéroclite, elle a décidé de se spécialiser progressivement dans les années 70 et le streetwear. Et elle réalise en parallèle des vêtements customisés par ses soins, ayant appris les bases de la couture simplement avec sa grand-mère.

La collection vintage de Hot Socks. Photo: Fanny Bouvry

Hot Socks, 13, rue des Fripiers, à 7000 Mons

So cute

Dans cette petite boutique de vêtements, on est tout de suite reçu par la mascote, Rachel, un sympathique berger australien qui se balade entre les tringles. Sa maîtresse, Carla, vous accueille, elle, tout sourire, pour vous parler des griffes, essentiellement européennes, qu’elle a spotées pour son concept store.

Sa patte: les imprimés et les couleurs, et de petits accessoires pour accompagner le tout. « Les clientes viennent chez moi pour trouver des pièces qu’elles ne verront pas ailleurs, avec une touche fun ou paillettes », résume-t-elle.

Ouvert depuis quelques années déjà, le magasin accueille désormais de temps à autres des événements dominicaux, en partenariat avec une boulangerie et un coiffeur de la région. Et Carla s’apprête à lancer son site Web, avec un volet « vente en ligne » car elle pense aussi à la population estudiantine de la ville, plus connectée, pour laquelle elle repère quelques marques de valeur mais moins chères.

Rachel, le chien de chez So Cute, attend les clientes. Photo : Fanny Bouvry

So cute, 20, rue des Fripiers, à 7000 Mons.

Maeri

La rue du Miroir est l’artère en plein renouveau de la ville de Mons. Peu à peu le commerce s’y réinstalle avec des concepts intéressants… Et en la matière, Maeri fut la première enseigne à franchir le pas. Tenue par Marine, 29 ans, aidée de sa maman, la boutique rassemble une jolie collection de marques scandinaves aux coupes épurées et intemporelles.

Si au départ, l’endroit était uniquement dédié aux dames – avec également une gamme « blanche » pour mariages et autres cérémonies -, il a été agrandi il y a deux ans pour accueillir une ligne Homme.

Cerise sur le gateau : la maison – deux anciens restaurants rassemblés en un volume – est joliment réaménagée sur deux étages, avec sobriété, de belles cabines d’essayage et même un mini salon planté instagrammable à souhait.

La collection Homme de Maeri. Photo : Fanny Bouvry

Maeri, 23, rue du Miroir, à 7000 Mons.

Bellaziza

C’est l’un des derniers arrivés de la rue du Miroir en renouveau. Et le slogan du lieu – Déco therapy – donne tout de suite le ton : quand on entre dans ce magasins plutôt étroit mais déployé sur deux étages, on se sent bien, comme en vacances.

Derrière ce petit havre de paix aux accents méditerranéens : Hélène, d’origine italienne, et Sofian, venu du Maroc. « Lorsque notre fille est née, nous avons eu l’idée de lancer une boutique, raconte la première. Nous avons d’abord conçu un site, puis fait un showroom à la maison, avant de nous installer pour de bon en avril dernier. »

Ensemble, les deux passionnés de déco sélectionnent des objets confectionnés par des artisans d’ici et d’ailleurs avec lesquels ils collaborent étroitement. Certains réalisent même des pièces sur mesure, comme des tapis par exemple, pour la clientèle. « Notre concept, c’est peu de stock et des petites production mais avec un accent mis sur la qualité avant tout », résume Hélène.

Les jolies collections méditerranéennes de Bellaziza. Photo: Fanny Bouvry

Bellaziza, 22, rue du Miroir, à 7000 Mons.

Créa’City

Ce qu’on remarque en premier en entrant dans cette boutique, c’est le plafond d’origine peint, qui a été conservé. Certains touristes rentrent même ici juste pour découvrir la fresque dans un premier temps.

Mais cette boutique est aussi une caverne d’Ali Baba en matière de petits cadeaux et objets en tout genre, fabriqués en Belgique ou pas loin en Europe. Il faut vraiment avoir les yeux partout pour appréhender l’ensemble de la collection!

La sélection est opérée par une ancienne juriste, Jacqueline, qui a également ouvert un coworking pour artiste ailleurs dans Mons, la Fabrique d’Arion. La commerçante propose aussi régulièrement à des créateurs de la région de venir exposer leurs oeuvres, le temps d’un week-end.

Le plafond peint de Créa’City. Photo: Fanny Bouvry

Créacity, 34, rue de Nimy, à 7000 Mons.