De Binche à Pairi Daiza: où fêter carnaval en Belgique pendant ces vacances de détente?

Quoi de mieux que ces « congés de détente » pour partir à la rencontre du patrimoine festif de nos régions que sont les carnavals? Ces derniers sont autant d’occasions de (re)découvrir de nombreuses coutumes insolites et réjouissantes. Voici le programme des carnavals en Wallonie, édition 2025, à faire pendant ces vacances scolaires et au-delà.

Certains ont déjà raccroché leurs costumes, comme le fameux Pat’Carnaval de Bastogne. Mais les festivités sont loin d’être finies, elles s’étirent même pour nombre d’entre elles jusqu’en juin.

1. Dans la province de Namur

Les carnavals de la Vallée du Viroin

Ces vacances, on festoie dans la Vallée du Viroin! Rendez-vous donc à Vierves-sur-Viroin, Olloy-sur-Viroin et Treignes pour des bals costumés, des cortèges, des carnavals des enfants, retraites aux flambeaux, ateliers barbouillage et, bien sûr, « brûlages » de bonhommes.

Du 27 février au 9 mars, tout le programme sur Carnavals d’Olloy-sur-Viroin 2025,

Le Carnaval des enfants à Hastière-Lavaux

Cortège, goûter, bal costumé… Tout ce qui constitue le folklore et les traditions de la région sera célébré ce mardi 4 mars, pour les plus petits. Ce Carnaval a en effet été pensé pour les enfants, « tant dans les activités qui sont proposées que dans l’encadrement ou même la vente des boissons puisque c’est un carnaval qui ne vend pas d’alcool et qui se termine à 18h » explique Florent Vléminckx, du centre culturel d’Hastière. Mais bien sûr, pour les grands, ça marche aussi…

Mardi 4 mars après-midi, gratuit pour les kids, 3 euros par adulte – culturehastiere.be

2. Dans la province du Luxembourg

La Grosse Biesse à Marche-En-Famenne

Autre rendez-vous très attendu à cette période de l’année: le Carnaval de la Grosse Biesse, qui s’étend sur 4 jours hauts en couleurs avec parade lumineuse, brûlage de bosses (et pas seulement…), concerts, spectacles pour petits (et grands), confettis, bonbons, oranges et fleurs… Toute la ville sera festive, profitez-en!

Les 28 février, 1er, 2 et 4 mars – Grosse Biesse 2025

3. Dans le Brabant Wallon

Le carnaval de Villers-la-Ville

Villers-la-Ville vous accueille pendant ces congés de détente pour 3 jours de fête avec, au menu des réjouissances, un souper (le vendredi soir, sur réservation), des animations pour les enfants (le samedi après-midi), le cortège avec la géante Léonore, l’élection de la princesse et du prince carnaval et, le dimanche, le grand cortège carnavalesque suivi d’un rondeau final avec les Gilles au coeur de l’abbaye. A ne manquer sous aucun prétexte!

Du 28 février au 2 mars – Carnaval de Villers-la-Ville 2025

Le carnaval de Nivelles

La toute fin de ces vacances sera une belle occasion d’assister au carnaval brabançon, l’un des plus importants du pays avec Binche. Il s’étale du dimanche 9 au mardi 11 mars et voit défiler 700 Gilles dans ses rues pour finir par un rondeau sur la Grand-Place. On déborde un peu sur la rentrée mais on ne loupera pas, ce lundi 10 mars, le Brûle-bosses des Paysannes. Un incontournable!

Les 9, 10 et 11 mars – Facebook Carnaval de Nivelles 2025, tout le programme ici

4. En province de Liège

Dans les cantons de l’est

Qui dit fêtes de carnaval dit cantons de l’est, forcément. Ces derniers sont très marqués par la tradition rhénane, avec le règne du prince carnaval, l’omniprésence du chiffre 11 (le carnaval rhénan commence toujours toujours le onzième jour du onzième mois, le 11 du 11, donc) et le fameux « jeudi des femmes », dernier jeudi avant le Carême.

Rendez-vous le 27 février pour le cortège des femmes à Eupen, le 1er mars pour le Carnaval de Sourbrodt et du 1er au 4 mars pour « Le Cwarmê » à Malmedy.

A ne pas manquer: le Rosenmontag ou Lundi des Roses à Eupen, apothéose du carnaval avec une grande parade d’une centaine de chars, groupes et fanfares. Friandises et gadgets en cadeaux bonus, ce qui devrait ravir vos chères têtes blondes.

Le Carnaval Noir d’Eben-Emae

Direction Bassenge pour ce carnaval rural légendaire où les Hoûres, sortes de sorcières, pratiquent la « rouflade ». Si vous venez non déguisés, ces Hoûres s’amuseront à vous poursuivre pour vous noircir le visage avec du maquillage… Vous savez ce qui vous reste à faire. Ne vous inquiétez pas cependant, l’ambiance festive est garantie!

Du 27 février au 4 mars – Carnaval d’Eben-Emaele

5. Dans le Hainaut

Le Carnaval de Beloeil

Sans doute le carnaval le plus ludique du pays. Du 28 février au 5 mars, des jeux (avec le fameux sport local, le « crossage »), des rondeaux, des chars, des feux d’artifice et bien d’autres choses encore vous attendent dans les rues de la ville.

Du 28 février au 5 mars – Carnaval de Beloeil 2025

Le Carnaval de Binche

C’est THE carnaval de Belgique, le fameux carnaval où plus d’un millier de Gilles frappent de leurs sabots les pavés de la ville, tant et si bien que le Carnaval de Binche a été classé au patrimoine oral et immatériel de l’UNESCO. Rondeaux, cortèges, feux d’artifice, musique, champagne et huîtres et bien sûr, confettis, animent la ville pendant ces trois « Jours Gras ».

Du dimanche 02 au mardi 04 mars 2025 – Carnaval de Binche 2025

La Soumonce à Charleroi

Du 1er au 4 Mars, le Pays Noir s’anime dans une grand-messe folklorique avec oranges, tambours et fifres. Plus de 1000 participants festoyeront ainsi dans les rues de la cité carolo. Ce samedi 1er mars aura lieu une grande parade à la Ville haute avec brûlage du Corbeau sur la place Vauban. Mardi 4 mars (Mardi Gras), c’est un cortège des Gilles à la Ville Haute et un rondeau final sur la place Vauban qui feront vibrer la ville.

Du 1er au 4 mars – Carnaval de Charleroi 2025

Les Carnavals et Soumonces de Morlanwelz

Cette année, le Carnaval de Morlanwelz se tiendra du dimanche 9 au mardi 10 mars, avec son tradiotionnel cortège aux lumières et aux feux de bengale qui, selon nous, en fait l’un des plus beaux du pays. C’est la rentrée? Qu’à cela ne tienne, le village de Mont-Sainte-Aldegonde fait la fête du dimanche 2 au mardi 4 mars. Pour le le Carnaval de Carnières, il vous faudra un peu de patience puisque ce dernier aura lieu du dimanche 6 au mardi 8 avril. Vivement le printemps!

Retrouvez le programme: Carnaval de Morlanwelz 2025

Le Carnaval à Pairi Daiza

On sort des traditionnels carnavals de rue pour filer au… Zoo. Pairi Daiza revêt, pendant toutes les vacances scolaires, ses habits de carnaval, dans la partie du Jardin des Mondes. Au programme: masques et grimages pour les petits, déambulation de la compagnie Team Dance Forever façon Carnaval de Venise, spectacles de marionnettes, échassiers « majestueux » et rencontre équestre. Féérique!

Jusqu’au 8 mars – Carnaval à Pairi Daiza