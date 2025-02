Que faire pendant ces vacances de carnaval? 20 idées d’activités en Belgique

Vous les aviez attendus après ce début d’année interminable? Les congés de détente sont enfin là! On vous a compilé 20 activités à faire en Belgique pour s’occuper en famille ou entre amis. Voici le programme!

A Bruxelles

On s’envole pour le Japon, au Heysel

Direction le pays du Soleil Levant au Heysel, pour ce qui est devenu le rendez-vous fidèle des fans de mangas, de culture pop nippone ou des simples curieux. L’Asie s’y exporte, du vendredi 7 au dimanche 9 mars, accueillant tout l’univers du gaming, du cosplay, de l’animé mais aussi mettant les cultures traditionnelles asiatiques avec, bien sûr, le gigantesque court food.

Pour les fans d’animés, le salon de cette année sera marqué par la présence de deux légendes du manga : Katsuyoshi Nakatsuru, qui n’est rien moins que le créateur de Son Goku Super Saiyan 4 (Dragon Ball, pour les ignorants), et Chikashi Kubota, connu pour être le character designer de One Punch Man, et pour avoir été le directeur d’animation principal sur le film Dragon Ball Super: Super Hero (seuls les vrais savent). Et, comme d’habitude, la présence d’acteurs, de YouTubeurs, les stands de jeux (de rôle, de société…), d’arts (calligraphie, dessin manga…), les shows, etc., etc.

Croyez-nous sur parole, même si l’univers du manga n’est pas votre cup of tea, le voyage vaut le coup d’œil !



Made in Asia, les 7, 8 et 9 mars.

On apprend l’histoire de Bruxelles avec des fantômes

Qu’ont en commun Charles Quint, Napoléon, le Manneken Pis et Maria Callas ? L’Hôtel de Ville sur la Grand Place de Bruxelles pardi ! Jusqu’au 9 mars, le spectacle itinérant Phantoms in Brussels met en scène des artistes, du vidéo-mapping et des hologrammes pour présenter l’histoire du lieu, et donc de la ville, sous un autre jour, à travers l’animation de (gentils) fantômes.

Le spectacle immersif aura lieu tous les jours de 14h à 20h, pour une durée de 45 minutes. Il est recommandé pour tous les publics, idéal à faire en famille donc (mais à éviter pour les enfants de moins de 5 ans).



Phantoms in Brussels, jusqu’au 9 mars

On s’émeut devant les mères d’artistes, à Forest

On les admire, on les regarde, on les expose : les artistes, tous médiums confondus. Pasolini, Sophie Calle, Boltanski, Chantal Akerman… Ils et elles ont toutes/tous eu des mamans, et ce sont ces dernières qui, cette fois, sont mises sous les projecteurs de ce qui constitue l’une des expositions les plus émouvantes de la ville actuellement.

Mais au-delà de la curiosité de voir à quoi ressemblaient ces mères d’artistes, et comment elles apparaissent dans leur présence et dans leur absence, l’expo pose la question de comment ce lien mère-fils/fille intervient dans le processus créatif et, par là même, dans la société toute entière.



A partir d’elle – Des artistes et leur mère – Jusqu’au 18 mai

On rend hommage aux femmes designers, au Heysel

Comme dans de nombreuses disciplines, les femmes sont invisibilisées dans le monde du design. Et parmi les grands noms de l’histoire du secteur ne se retrouvent quasi que leurs confrères, voire leur mari qu’elles ont pourtant professionnellement épaulés toute leur vie. Conscient de ce manque de (re)connaissances, le Design Museum Brussels, sur le site du Heysel, met en lumière, via deux expositions, les créatrices d’objets et d’intérieurs qui ont marqué au fil du temps nos espaces de vie.

Untold Stories – Designers femmes en Belgique, 1880-1980

Untold Stories – Designers femmes en Belgique, 1880-1980 présente les œuvres d’une cinquantaine de créatrices actives en Belgique pendant un siècle. On découvre le travail d’Elisabeth De Saedeleer, première professeure en la matière à La Cambre, Marie Wabbes, veuve du fameux Jules Wabbes mais qui a elle aussi créé des objets, notamment pour le rayon déco des magasins Dujardin, ou encore Elisabeth Vanhoegaerden, qui a beaucoup travaillé avec son mari, le très connu Louis-Herman De Conninck, sans jamais en récolter les lauriers.

Here We Are ! Women in Design, 1900 – Today

Here We Are ! Women in Design, 1900 – Today revient, quant à elle, sur les conditions de travail des femmes dans le design à travers le monde, des débuts du modernisme à nos jours. Une riche collection retrace le travail de ces femmes designers. Au total, ce sont 120 ans d’histoire qui sont racontés: art, lutte pour l’égalité des droits et valorisation des créatrices. Car les femmes ont apporté une contribution essentielle au développement du design, que ce soit sur les plans créatif et commercial. Tout au long de l’exposition, 80 designers au féminin sont mises en lumière. On retrouve notamment Charlotte Perriand, Lilly Reich, Clara Porset…

Deux expositions essentielles!



Here We Are ! Women in Design, 1900 – Today: à voir jusqu’au 9 mars

Untold Stories – Designers femmes en Belgique, 1880-1980: jusqu’au 13 avril

designmuseum.brussels

On marche dans les pas du Petit Caporal, au musée de l’armée

Nous sommes en l’an de grâce 1817. Sous un ciel lourd et bordé par une mer agitée vous débarquez sur l’île de Sainte-Hélène qui abrite un prisonnier hors du commun qui a changé à jamais le cours de l’Histoire : Napoléon Bonaparte.



C’est armé de votre casque de réalité virtuelle que le musée royal de l’armée de Bruxelles vous envoie à la rencontre de cette figure emblématique de l’histoire moderne en vous proposant une véritable plongée en pleine immersion au cœur de la chute du Premier Empire. De la veille de la bataille d’Austerlitz en passant par le cauchemar glacial de la Bérézina et le dernier voyage de l’empereur vers Saint-Hélène, l’aventure conjugue les dernières technologies audiovisuelles pour vous faire vivre ces instants-clefs comme si vous y étiez.



Napoléon, l’épopée immersive, du 16 février au 27 avril 2025, plus d’infos

On s’interroge sur la condition humaine, au Bazar

C’est la première fois que Bozar met en avant lors d’une exposition individuelle d’envergure le travail de la sculptrice et dessinatrice gantoise, Berlinde De Bryckere. Ainsi, avec Khorós, le musée regroupe une sélection d’œuvres de l’artiste belge de ces 25 dernières années qu’il met en dialogue avec d’autres œuvres d’artistes partageant des valeurs communes avec Berlinde et qu’elle décrit affectueusement comme ses « compagnons de route ».



Celle qui puise son inspiration dans la mythologie classique mais aussi le travail des maitres flamands et l’iconographie chrétienne interroge la singularité de la condition humaine, constamment tiraillée entre souffrance mais espoir de changement. Et ouvre ainsi, avec Khorós, une combinaison de voix et e points de vue autour de ce thème qui relève chez l’artiste presque de l’obsession.



Khorós, du 21 février au 31 août 2025. Plus d’infos

On fête l’animation à Bruxelles

Anima, le festival International du Film d’Animation de Bruxelles est de retour pour une 44e édition prometteuse à Flagey, au Marni et à la Cinematek. Accrochez-vous bien: 148 séances à Bruxelles attendent tous les publics, familles et professionnels, petits et grands dans ces différents lieux, du 28 février au 9 mars, avec la promesse de belles surprises à la clé.

Cette année, c’est le rêve qui sera placé au coeur de la programmation. Les journées sont plutôt réservées aux kids avec, au programme, des courts et des longs métrages, les succès de l’année écoulée mais aussi des avant-premières, des ateliers ludiques, des expos, une plaine de jeux digitale… En soirée, les adultes seront servis avec des rétrospectives et des programmes spéciaux, des films évidemment, courts et longs métrages, des rencontres et dédicaces et, bien sûr, les cérémonies d’ouverture et de fermeture du festival. 10 jours pour en prendre plein les yeux!

Anima, du 28 février au 9 mars

Dans le Brabant wallon

On mêle modernité et vieilles pierres, à Villers-la-Ville

Le Langage du Silence est une exposition collective de sculptures monumentales. Pas moins de dix artistes envahissent l’Abbaye de Villers-la-Ville avec vingt-et-une œuvres forgées dans le métal et qui se fondent parfaitement dans ce décor de pierres séculaires. Un vrai dialogue s’établit entre ces artistes et l’architecture majestueuse du lieu.

Cette exposition fait vœu de silence, comme le faisaient les moines cisterciens à l’époque. Mais ces œuvres s’expriment par leurs formes, leurs matières et le vide qui les entoure. Un moment de calme et d’art, le tout en plein air.



Le langage du silence, jusqu’au 20 avril, villers.be

À Liège et dans sa région

On replonge en enfance à travers l’histoire du dessin animé, à Ans

Les idoles de notre enfance s’exposent au Château de Waroux. Mickey Mouse, Bugs Bunny, Dragon Ball, La panthère rose, Astro Boy ou encore Sailor Moon… Retrouvez toutes ces figures emblématiques du dessin animé à travers 200 œuvres originales, entre dessins et celluloïds uniques, issues des studios et artistes qui ont marqué l’animation, des débuts de Walt Disney à l’apogée de Hayao Miyazaki, cofondateur du Studio Ghibli. La rétrospective De Mickey à Dragonball – Chefs d’oeuvres du dessin animé retrace les grands moments d’un art qui a su allier créativité, technologie et engagement culturel pour devenir un pilier de l’imaginaire collectif mondial.

De Mickey à Dragonball – Chefs d’oeuvres du dessin animé – Jusqu’au 1er juin 2025. ans-ville.be

On visite l’expo Paul Delvaux dans le plus simple appareil à Liège

Paul Delvaux est entré dans l’Histoire en tant que « maître des rêves et des figures féminines nues ». C’est donc tout naturellement que le musée de La Boverie, qui lui consacre actuellement une rétrospective onirique, a décidé d’organiser une visite… nue.

« Cette visite naturiste, organisée en partenariat avec la Fédération Belge de Naturisme et de l’association « Eve et Adam simplement nus » vise à créer une connexion intime et authentique avec l’univers artistique du peintre » explique-t-on du côté de l’ASBL Tempora, qui organise cette sortie culturelle pour le moins originale. Et de préciser que l’initiative, qui s’adresse tant aux naturistes convaincus qu’aux novices qui n’ont pas froid aux yeux (ni ailleurs) « propose de transcender les barrières entre le spectateur et l’art, en offrant une expérience sensorielle et émotionnelle hors du commun ».



Les Mondes de Paul Delvaux – La Boverie, jusqu’au 16 mars 2023, le 28 février.

Dans le Hainaut

On plonge au coeur de la science, à Frameries

Et si, pour échapper au frimas de l’hiver, on se réfugiait à l’intérieur? Histoire de joindre l’utile à l’agréable, le SPARKOH ouvre grand ses portes lors de ce congé de carnaval pour vous plonger au coeur des sciences à travers divers expériences ludiques pour petits et grands. Et pour l’occasion, le centre scientifique met les petits plats dans les grands et propose différentes expériences pour une journée bien remplie.

La nouveauté de cette édition? La production audiovisuelle en 4D sur 5 écrans, CTRL+ ALT Chaos. Mais aussi: une approche des intelligences artificielles, pour mieux les comprendre (c’est d’actu!), des ateliers peinture et photo, avec labo photo argentique bien sûr, accessibles aux plus jeunes, une fabrique de nuages et une animation pour voyager dans le temps, en se glissant dans la peau d’un géologue.

A savoir: si vous venez déguisés, tentez de gagner un abonnement pour 4 personnes en vous prenant en photo dans tous les recoins du musée!



Jusqu’au 5 janvier. sparkoh.be

On passe en mode nocturne, à Tournai

Et si ces vacances d’hiver étaient l’occasion idéale de découvrir les mystères de la vie nocturne des animaux ? Ce monde inconnu que, bien souvent, on n’entre-aperçoit qu’avec la sortie des chauve-souris à la tombée de la nuit… L’exposition Insomnia vous plongera dans un noctambulisme à la fois fascinant et instructif. Mécanismes d’apparition de la nuit, balade sous un ciel étoilé, mais aussi apprentissage des états de sommeil (si vous vous êtes toujours demandé si/comment les animaux rêvaient, vous saurez enfin tout…) et, pour le fun et les frissons, des récits des mythes et légendes liés à la nuit… Night fever !



Insomnia, jusqu’au 31 août 2025

On (re)découvre la prison de Forest, à Grand-Hornu

Pour sa première exposition en Belgique, Daniel Turner, artiste américain travaillant depuis une dizaine d’années sur les sites désaffectés, s’est tourné vers un lieu à l’histoire particulièrement chargée : l’ancienne prison de Forest.

La prison qui a été longuement pointée du doigt pour ses conditions carcérales dégradantes et inhumaines se déploie ainsi sous l’œil avisé de l’américain qui désigne son travail comme véritable travail archéologique. « Quand je parle de mon processus de travail, j’utilise le mot « creuser », car je travaille, en quelque sorte, comme un mineur amateur : localiser les matériaux, trier ces matériaux, extraire ces matériaux.» C’est à découvrir jusqu’au 6 avril 2025 au MACS.

Compresseur au MACS du Grand-Hornu, jusqu’au 6 avril 2025. Plus d’infos

On plonge dans les prémisses de la photo publicitaire, à Charleroi

Pour cette exposition photographique, le musée de la photo de Charleroi nous plonge en plein dans l’effervescence artistique des années 1920, entre Bruxelles et Berlin, et nous fiat découvrir le travail avant-gardiste des photographes Cami et Sasha Stone, derrière le Studio Stone.



Leur travail, entre photographie publicitaire, industrielle et artistique si particulier est ainsi rassemblé dans l’exposition éponyme : Studio Stone. L’exposition souhaite remettre en lumière le travail de ce couple de photographe belgo-russe dont le travail photographique de l’entre-deux-guerres a été quelque peu oublié mais que leurs contemporains comparaient pourtant à André Kertész, Germaine Krull, ou encore László Moholy-Nagy, de vraies références dans l’histoire de la photographie.



Studio Stone, à voir jusqu’au 18/05. Plus d’infos

À Namur

On (re)découvre Waulsort, la destination préférée de la jet set du siècle dernier

C’est en bord de Meuse, sur le territoire de la commune d’Hastière, qu’on retrouve le village de Waulsort. On y trouve notamment l’église romane Saint-Michel, l’une des plus anciennes du patrimoine mosan, mais aussi un port de plaisance ainsi qu’une gare à l’architecture Belle époque. Surtout, on y découvre un riche patrimoine touristique et historique, puisque jusqu’au début du siècle dernier, la région étaient prisée de la jet set et autres voyageurs fortunés.

Repère d’aristocrates mais aussi d’artistes, Waulsort invite à une flânerie à flan de coteau, et fera notamment la joie des fans d’architecture, qui pourront admirer les façades ouvragées des villas d’époque conservées. Envie d’une visite plus détaillée? Réservez donc un des créneaux de Walter, le majordome de la villa 1900, qui se fera un plaisir de vous partager anecdotes croustillantes et autres faits historiques.



Via getyourguide.com

Dans la province du Luxembourg

On se munit de nos torches, à Bouillon

Oyez, oyez, braves gens! Poussez les portes du Château de Bouillon pour une expérience hors du temps: des visites aux flambeaux dans le plus ancien vestige de la féodalité en Belgique.

Aux lueurs des flammes, parcourez les souterrains et les couloirs, traversez les immenses salles voûtées et découvrez les secrets moyenâgeux du château. Un guide en habit d’époque vous accompagnera dans cette immersion médiévale… Godefroy de Montmirail n’aurait pas fait mieux! Êtes-vous prêts à embarquer pour un voyage à travers les siècles?

Visites à la torche au Château de Bouillon – jusqu’au 8 mars. Plus d’infos.

En Flandre

On (re)découvre l’art symbolique, à Anvers

Le baiser, Judith et Holopherne ou encore l’Arbre de vie… Le peintre symboliste viennois, Gustav Klimt, était l’une des figures de proue du mouvement Art Nouveau (mais aussi de la Sécession de Vienne) au 20e siècle. Près de 100 ans plus tard, ses œuvres continuent de fasciner et d’émerveiller.



Et si on vous disait qu’il était possible de plonger au plus proche de ses tableaux iconiques et de les (re)découvrir sous un autre angle ? C’est le programme de l’exposition interactive: Klimt The Immersive Experience, à Anvers qui se laisse à voir au DIVE (Digital and Interactive Venue) depuis le 21 juin. Grâce à des projections numériques diffusées du sol au plafond et avec un brin de réalité virtuelle, les œuvres du grand maitre autrichien prennent vie et s’animent sous vos yeux.



klimtexpo.com

On met les mamans à l’honneur au Modemuseum de Hasselt

Si vous n’avez peut-être pas toujours apprécié le style de la vôtre à sa juste valeur, surtout à l’adolescence, les mères ont pourtant toujours eu un lien étroit avec l’histoire de la mode. Ainsi que le rappelle l’équipe du Modemuseum , « au-delà des stylistes qui font référence au style de leur mère, le « mom style » inspire fortement la mode actuelle, allant du « mom jeans » au « mini moi ». Des mères symboliques de la mode telles que Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet et Sonia Rykiel ont marqué de leur sceau artistique les créations de leurs contemporains et contemporaines, jusqu’à celles des stylistes d’aujourd’hui ».

Ce sont à elles, ainsi qu’à toutes les figures maternelles méconnues, que l’exposition M&others rend hommage. De la Sainte Vierge aux témoignages de parents non binaires, de personnes en désir de parentalité et de parents adoptifs, en passant par les expériences menées dans la mode d’aujourd’hui pour démystifier les stéréotypes, cette exposition mêle l’essentiel à l’accessoire, et l’intime au vêtement, et on ne manque pas l’occasion d’aller l’admirer avant qu’elle ne ferme ses portes.



M&others, jusqu’au 9 mars 2025.

On fait connaissance avec nos ancêtres au Musée gallo-romain de Tongres

Pour la première fois en Belgique, des spécialistes ont reconstitué le visage de nos ancêtres qui vivaient à Tongres à l’époque romaine. Grâce à des fouilles ayant mis à jour en 2013 un champ funéraire romain datant du début de notre ère, qui contenait notamment des des restes crâniens en bon état de conservation, des scientifiques ont pu reconstituer les visages de quelques habitants du cru vieux de 2000 ans.

Surprise: loin des traits qu’on pourrait s’imaginer, ils ressemblent à Monsieur et Madame Tout-le-monde, et on se perd dans la contemplation de ces quidams si lointains et pourtant si proches de nous. Sur place, on profite de la visite pour découvrir l’expo permanente « Des Néandertaliens aux Gallo-Romains », et si on est accompagnés de petits curieux, on ne manque pas de se procurer le jeu d’observations afin de rendre la venue encore plus ludique.



Reconstruction des visages galloromeinmuseum.com

Mise à l’honneur de la création collective, à Gand

Le S.M.A.K, le musée municipal d’art actuel, avec son exposition De la Collection : Together – Collaborative Art Practices casse l’image de l’artiste solitaire et individualiste qui potasse et crée dans son coin. Au contraire, l’art c’est aussi et surtout des créations collectives. Depuis toujours, les artistes les plus connus s’entourent d’apprentis et d’assistants qui nourrissent leur créativité, souvent sous couvert d’anonymat, malheureusement.

Plus tard dans l’histoire, des collaborations se mettent en place et des collectifs d’artistes naissent pour davantage de diversités. On remarque que ces artistes ont un langage visuel commun mais ils gardent leur singularité. Ces collectifs revendiquent souvent, à travers leur art, des questions sociales, politiques et culturelles. Car à plusieurs, on a plus de poids!

Cette exposition présente des œuvres de la collection S.M.A.K réalisées entre 1959 et 2021 par des collectifs, des duos, des collaborations ponctuelles…



De la Collection : Together – Collaborative Art Practices – jusqu’au 9 mars smak.be.

