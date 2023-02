Ouverture du plus grand parc de loisirs sportifs et high tech d’Europe en Belgique au printemps

Sparkx construit actuellement le plus grand parc à thème sportif d’Europe à Hasselt, dans la province du Limbourg, sur 3.500 mètres carrés, a fait savoir le groupe dans un communiqué mercredi. Son ouverture, prévue au printemps 2023, permettra la création de 40 emplois.

Plus de 50 disciplines sportives différentes seront accessibles dans le parc. Grâce à des simulateurs de réalité augmentée (AR) et à d’autres prouesses technologiques, les visiteurs pourront pratiquer des sports plus classiques comme le football ou le basket-ball, mais aussi des disciplines moins prisées des Belges, telles que le curling, le baseball ou la balle au prisonnier virtuelle Hado, une invention japonaise.

Le parapente, la pêche sportive, le ski alpin ou un vol en wingsuit seront aussi possibles.