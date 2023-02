Le Palais Garnier se transforme en hôtel le temps d’une nuit d’exception

Avis aux petits rats de l’opéra et autres fans de danse ou simplement d’expériences insolites: le 16 juillet prochain, le Palais Garnier sera le théâtre d’une nuit exceptionnelle, comme sortie tout droit ballet enchanté.

Au programme de cette nuit magique sous les ors du Palais Garnier? Une visite des coulisses ainsi que du célèbre lac souterrain, habituellement fermé au public, mais aussi une initiation au ballet avec l’un des danseurs du ballet de l’Opéra de Paris, un récital exclusif donné par des artistes de l’Académie de l’Opéra de Paris, un dîner dans le somptueux Foyer de la Danse, pièce historique où les danseurs s’échauffent et répètent avant les spectacles, et enfin une nuit dans ce décor enchanteur.

37 euros la nuit

Une expérience exceptionnelle, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’Airbnb en faveur du développement du tourisme patrimonial en France et Europe. Et qui, malgré son caractère résolument unique, est pour le moins accessible puisqu’il faudra compter 37 euros seulement (plus taxes et frais d’application), en clin d’œil au numéro de la loge d’honneur.

Seul bémol: les places sont limitées, extrêmement, même, puisque cette expérience ne sera accessible qu’à un heureux duo. Pour tenter de réserver, les voyageurs doivent avoir un profil Airbnb vérifié, un historique positif sur la plateforme et être âgés de 18 ans et plus. L’occupation maximale est de deux personnes, et la réservation sera ouverte dès ce mercredi premier mars.

Joli pas de deux

Détail qui rend l’expérience encore plus unique: son hôte n’est autre que Véronique Dubrulle Leroux, l’arrière-petite-fille de Gaston Leroux, à qui le Palais Garnier a inspiré « Le Fantôme de l’Opéra ». Ainsi qu’elle le confie, « l’œuvre classique de mon arrière-grand-père a inspiré tant de personnes au fil des ans et ému de nombreux publics à travers le monde. Je suis ravie de lui rendre hommage et d’accueillir des voyageurs dans le célèbre décor du roman pour un séjour exceptionnel ».

Un séjour à retrouver dans la catégorie Patrimoine d’Airbnb, témoin de l’engagement de la plateforme à soutenir l’essor du tourisme patrimonial en Europe. Outre l’opportunité pour deux chanceux de passer une nuit exceptionnelle, par son partenariat avec l’Opéra national de Paris, Airbnb contribue à accélérer la restauration en cours des loges du Palais Garnier mais aussi à financer le développement de la nouvelle plateforme de streaming de l’Opéra. Un pas de deux réussi s’il en est.

Photos: Thibaut Chapotot