Que faire ce week-end Belgique ? Notre agenda du 1er et 2 février 

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On brille de mille feux, à Mons

Alors que l’interminable mois de janvier est sur le point de se terminer, la cité du Doudou entend bien illuminer ses longues nuits comme il se doit. Ains pour la seconde année consécutive, le festival lumineux de « Mons en Lumières » revient éclairer le centre médiéval de la ville durant 8 soirées.



Ainsi, plus de 25 installations lumineuses ont été installée dans l’hypercentre de Mons et dessinent avec leur éclat un parcours piéton de 3 kilomètres parsemé d’art, de lumière et d’un brin de magie. Le parcours mêle à la fois des sculptures lumineuses, projections et installations en tout genre qui s’intègre dans le cadre urbain et architectural de la ville médiévale du Doudou.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mons en lumière, du 30 janvier au 2 février et du 6 février au 9 février. Plus d’infos

On célèbre le cinéma underground, à Bruxelles

Pour son vingtième anniversaire le festival Courts Mais Trash qui célèbre le cinéma underground a mis les petits plats dans les grands et investi l’Espace Magh, situé au cœur de Bruxelles, avec une programmation XXL qui entend bien bousculer les codes et mettre en lumière nos failles.



Au programme ? Des films plus qu’audacieux et engagés aux thématiques couvrant les luttes LGBTQIA+, féministes, sociales mais aussi créatives et toujours parsemés d’une touche d’humour décalé. Le tout, accompagné d’afterparties complétement folles, de débats et autres évènements qui vont secouer. Amateurs de cinéma indépendant, c’est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Courts mais Trash, du 31 janvier au 9 février. Plus d’infos.

On plonge dans la nuit étoilée, à Liège

Et si on vous disait qu’il était possible de plonger au cœur des tableaux iconiques de Van Gogh ? De contempler la voie lactée dans la Nuit Étoilée, boire un café ou un verre de vin attablé sur la Terrasse d’un café d’un soir ? Ou encore de courir à travers les champs de blés, accompagnés de quelques corbeaux ? C’est possible, et c’est au cœur de la Cité Ardente que l’expérience pour vous attend.



A l’image d’autres expositions immersives qui ont mis en avant les talents de Klimt, Magritte ou encore Frida Kahlo, c’est au tour du peintre néerlandais Vincent van Gogh d’être mis en lumière. Ses œuvres pleines de naturalisme, annonçant le fauvisme et l’expressionnisme mais empruntant quelques codes du pointillisme et de l’impressionnisme seront ainsi projetées sur d’immenses écrans afin de vous plonger au plus proche de ses fameuses toiles.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Plus d’infos, juste ici

On questionne le rapport entre la photo et l’intelligence artificielle, à Bruxelles

Alors que l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, son omniprésence nous pousse à redéfinir voire même à réinventer certaines de nos pratiques. Plutôt que d’en avoir peur et d’essayer de freiner l’inarrêtable, l’espace d’exposition Hangar, à Bruxelles, propose plutôt de travailler de concert avec l’intelligence artificielle et de voir comment cette dernière pourrait enrichir la pratique photographique.



Comment son avènement nous pousse en réalité à développer davantage nos imaginaires, comment la fusion de l’intelligence artificielle et de la photo pourrait créer une nouvelle discipline ? Pour tenter de répondre à ces questions, 18 projets ont été réunis au Hangar dans l’exposition Almagine – Photography and generative images et explorent ainsi les frontières floues de l’IA en photographie, à l’heure où la technologie et l’art se rejoignent, brouillant un peu plus, la séparation entre fiction et réalité.