Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 1er et 2 juillet 

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On file découvrir le Vaux Hall, à Bruxelles

Cette année, pour sa sixième édition, le Vaux Hall Summer prend ses quartiers tout l’été durant au cœur du Parc Royal. Du 16 juin au 13 août, le magnifique lieu sera l’épicentre d’une programmation culturelle riche et variée, qui se veut familiale et tout-public.

Entièrement gratuit, c’est la parfaite occasion de (re)découvrir ce lieu de divertissement en plein air datant de 1913, construit dans un splendide style Louis XVI. Cette galerie couverte avec sa grande rotonde en treillis est unique en Belgique et après être tombée dans l’oubli, l’endroit a été rénové avec minutie par la ville de Bruxelles pour retrouver sa finalité originelle.

Et ce week-end, on y voit quoi? Samedi soir, on y projette le film mexicain El ángel exterminador, dans le cadre de l’édition 2023 de L’heure d’été, organisé en partenariat avec le Cinéma des Galeries. Et le dimanche, on y joue une partie de jeux de société en famille avec le Brussels Games Festival.

On se rend en Gaule, à Liège

Ce ne sont peut-être pas nos irréductibles gaulois préférés, mais au cœur de la Cité Ardente, la Gaule est célébrée. Avec son traditionnel village gaulois qui revient pour une 28e édition sur la place Saint-Paul.



Terrasses ombragées, terrains de pétanques, dj-set, et pléthore de stands de nourriture, c’est un joyeux bazar convivial qui sonnera tambours battants jusqu’au 14 juillet. Et dans ce village bigarré, coloré et animé à souhait, au cœur de la ville, on trinque, rit et passons un bon moment gourmand et convivial. On y goûte d’excellents vins et produits régionaux venus tout droit de France, manque juste le doux bruit des cigales et on dirait (presque) le Sud…



On flâne sur les terrasses et l’Open Air de Bruxelles

Cet été, Bruxelles se laisse découvrir d’une terrasse à une autre, en flânant dans ses nombreux open air. Avec sa formule du « Coucou Tour », Fever (organisateur d’événements culturels) propose d’inaugurer nos étés de la meilleure manière qui soit, en arpentant les terrasses iconiques de la capitale.

Au programme, cinq lieux emblématiques où l’on s’arrête le temps d’une bière – belge – dans un des nombreux Open Air Cafés éphémères Coucou. Un tour bibitif de Bruxelles à consommer sans modération. De la place Poelaert au square Ambiorix, en passant par l’Atomium et le Mont des Arts, on trinque avec plaisir encore et encore.

Les « Coucou Tours » dès le 26 juin, plus d’info

On se lance sur les traces de Napoléon, à Waterloo

“My, my / At Waterloo, Napoleon did surrender”, chante à tue-tête notre groupe suédois préféré Abba. Et ce week-end, on vous propose de revivre cette bataille légendaire qui provoqua la chute de l’empire napoléonien et changea, pour toujours, le visage de l’Europe.

Le week-end du 1er et 2 juillet sera donc tourné vers son passé et vous permettra de revivre cet épique épisode historique. Et si le son des (faux) canons, et la vision des troupes armées marchant sur le champ de bataille est moins votre tasse de thé, rendez-vous à la ferme située juste à côté.

Là, vous pourrez déambuler en famille parmi les artisans et autres artistes de rues. Maréchal-ferrand, vannière, tisserande, chanteur et artiste de rue: des nombreux stands et jeux vous y attendent.

Et si l’Histoire vous passionne, rendez-vous sur le champs de bataille pour y assister à la reconstitution de la confrontation entre les troupes françaises et celles menées par le Duc de Wellington. L’événément vous transportera à coup sûr 208 ans en arrière.

Week-end historique de la bataille de Waterloo, les 1 et 2 juillet 2023.

