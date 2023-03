Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 11 et 12 mars

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On explore la variété du design textile à Bruxelles

Après son succès new-yorkais, The Gift to be Simple s’installe à Bruxelles, dans le cadre du salon Collectible qui aura lieu ce week-end, pour une expérience tactile et visuelle.

Neufs designers expérimentent lin, raphia, jute, et même papier pour tisser leurs œuvres. On y explore la sobriété du design belge dans l’idée de trouver du réconfort dans la simplicité.

Pour ceux moins impressionnés par le textile, l’architecture moderniste de la maison-atelier, aussi connue sous le nom d’Ateliers Jespers, vaut le détour.

© S.D.P

The Gift to be Simple à l’Atelier Jespers, à Woluwe-Saint-Lambert, du 9 au 18 mars 2023

On se rend dans les salles obscures de Mons

Pour sa 38e édition, le festival de cinéma réintègre la capitale culturelle wallonne. Unique en son genre, le Love International Film Festival de Mons souhaite dépeindre la diversité des relations humaines de notre époque.

À travers 79 films dont 35 en avant-premières, sont anatomisés le désir, le deuil, la parentalité, et bien d’autres sentiments qui composent les différentes facettes de l’Amour. Et pour nos petits cinéphiles, plusieurs séances jeune public sont prévues également.



Love, International Film Festival du 10 au 18 mars 2023 à Mons Billetterie et plus d’infos ici

On se replonge dans les bouquins de Georges Simenon à Liège

La cité Ardente a décidé de rendre hommage au plus célèbre de ses fils dans le cadre d’un festival inédit. Le Printemps Simenon met à l’honneur l’auteur belge le plus lu du XXe siècle. Durant 4 jours, il sera possible de découvrir ou de se replonger dans son œuvre à travers un panel d’événements.

Au planning : expo photo, rencontres littéraires avec des auteurs contemporains, conférences, et projections. Il paraît que Simenon était un marcheur infatigable. Alors, pour les vrais fans de l’auteur belge, on vous invite à vous balader sur le Parcours Simenon pour arpenter les ruelles de son enfance.

© S.D.P

Le Printemps Simenon du 8 au 11 mars 2023 à Liège Programme et plus d’infos ici

On se questionne sur la valeur des matériaux à Bruxelles

Puisant de l’inspiration des quartiers populaires, Arnaud Eubelen fait des trottoirs sa ‘matériothèque’. En transformant des matériaux de construction abandonnés en mobilier design, le jeune Bruxellois remodèle notre relation aux rebuts. Dans l’expo My Homies, on découvre une reproduction de son appartement personnel composé de ses créations.

A lire aussi : Arnaud Eubelen, l’homme qui transforme les rebuts de la rue en pièces hautement désirables

© Ringo Gomez-Jorge