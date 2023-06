Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 10 et 11 juin

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se régale à la Grand Poste de Liège

Direction la Principauté, en plein cœur de la Cité Ardente pour un week-end placé sous le signe de la gourmandise au sein de la Grand Poste. Car dans ce lieu qu’on ne présente plus et aux fonctions multiples – à la fois espace gourmand, de coworking créatif mais aussi d’incubateur de projets – on ne chôme pas.



Et ce week-end, le Totem du district créatif de Liège devient encore plus alléchant. Au programme? Les Ateliers Gourmands font une virée à la Grand Poste. Du vendredi au dimanche, on s’empresse de profiter de l’immense rooftop ensoleillé, un délicieux cocktails à la main et dans nos assiettes les mets du talentueux Guillaume Scalais à l’initiative du projet invité.



Du vendredi 9 juin et samedi 10 juin : 12h à 14h30 -17h30 à 21h30

Dimanche 11 juin : 10h – 18h

On s’immerge dans les mers et océans à Bruxelles

C’est un tout nouvel espace qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Bruxelles au plein cœur de Matongé à deux pas du quartier de Saint-Boniface. Le Talk C.E.C, pour Créateur d’Expériences Culturelles a pris ses quartiers au sein de l’ancienne manufacture de porcelaine Demeuldre. Et dans ce bâtiment historique rénové avec soin tout en préservant l’âme de l’endroit si particulière, on découvre l’art autrement.



Pour sa première exposition, intitulée Mers et Océans, le collectif a réuni près de 40 artistes et 18 scientifiques. Faisant dialoguer art et science dans un espace de près de 3500 m2, c’est une splendide exposition immersive d’art urbain et contemporain qui se laisse découvrir jusqu’au 25 juin.

Toutes les infos ici

On arpente les sentiers d’art dans le Condroz

Ce week-end, on se perd du côté du Condroz, qui se transforme un temps, en un véritable musée à ciel ouvert. Pour l’occasion, plus de 150 km de sentiers balisés ont été jalonnés de près de 53 créations et œuvres d’art à découvrir le long de la route. Une expérience totalement unique en Wallonie.

Dans notre viseur parmi les 18 circuits balisés: la boucle de 8 km de Schtaltin, idéale pour une journée de randonnée avec les enfants. Ou encore un joli parcours de 14 km dans la campagne havelangeoise à parcourir entre amis. Envie d’un challenge un peu plus sportif? Allez crapahuter du côté de Heure pour un parcours qui vous mènera aux portes de Marche-en-Famenne.



Plus d’info

On (re)découvre l’Art nouveau à Mons

Ce samedi 10 juin, la capitale hennuyère célèbre son Art nouveau, à l’occasion d’une journée dédiée. Rendez-vous à la Maison Losseau pour découvrir l’ensemble des activités prévues. Mons vibrera donc au rythme de l’Art et du Design au cours de cette journée rythmée par plusieurs animations.

Ainsi, en matinée, une balade contée « Chez Léon » captivera les plus jeunes. Ils seront transportés dans un univers magique où contes et Art nouveau se mélangent. Un atelier de calligrammes permet aussi d’appréhender les lignes, courbes et autres motifs floraux qui font la particularité de l’esthétique de l’Art nouveau. Et on clôture par une chouette visite guidée de la Maison Losseau, véritable bijou architectural du mouvement. Tout cela est gratuit, mais les réservations sont vivement conseillées.

Plus d'infos ici