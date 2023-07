Que faire ce week-end en Belgique : notre agenda des 15 et 16 juillet

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se fait un cinéma sous le ciel étoilé, à Bruxelles

Dernière chance ce week-end pour profiter d’une séance en plein air à Bruxelles cet été ! Avec le festival « Bruxelles fait son cinéma » qui célèbre le 7e art dans la capitale depuis 2001. Et cette année la sélection était cousue main, du film d’auteur au très récompensé « La Nuit du 12 » en passant par des films tous publics, le cinéma a fait vibrer les communes bruxelloises une fois le crépuscule tombé.



Pour ce dernier week-end de projections, on savoure le 13 juillet à Jette le film Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar, le 14 juillet on (re)découvre le film l’Innocent de Louis Garrel à Watermael-Boitsfort et dimanche on se rend à Koekelberg pour une séance de La Petite Bande de Pierre Salvadori.



On se met au vert, à Annevoie

Depuis le 6 juillet dernier, les Jardins d’eau du château d’Annevoie se laissent découvrir sous un tout nouveau visage. C’est un chantier de rénovation et de restauration titanesque qui a cherché, six ans durant, à redonner au site sa beauté et gloire d’antan.



C’est plus de 250 ans d’histoire qui se laissent visiter dans un cadre verdoyant et exceptionnel. Ses jardins d’eau conjuguent à la fois une philosophie à la française où l’art et l’esthétisme corrige la nature, une philosophie à l’italienne où l’art s’accommode à la nature et puis une vision plus anglaise où l’art imite la nature.



Curieux mélange d’esthétique et de valeurs qui se laisse donc découvrir tout l’été durant, on y pique une tête pour se mettre au vert ce week-end ?



On célèbre l’été à Bruxelles

Ça y est, après le festival Bruxelles-les-bains qui a (malheureusement) sombré dans l’oubli, Bruxelles renoue avec joie à ses plaisirs estivaux avec la première édition du (très efficacement nommé) Plaisirs d’été qui fera vibrer le centre-ville tout l’été. « Cette nouvelle formule souhaite faire de la place à la nature en centre-ville en éveillant nos sens », fait-on savoir du côté des organisateurs de l’événement.

Au programme ? Sports inclusifs, activités culturelles autour de l’expression du langage, installations permanentes sur la thématique du « jardin idéal », sessions musicales live ou encore afterworks et aires de restauration, le tout gratuit et tout public !



On profite une dernière fois du BAD Foodcourt à Charleroi

Après deux mois où les semaines s’y achevaient dans la fête, le plus grand espace food court de Wallonie s’illumine une ultime fois ce week-end avant de tirer sa révérence pour des vacances bien méritées.

En famille ou entre copains, ces 2.500 m2 dédiés à la musique, à l’art et la culture, mais surtout à la gastronomie – avec huit stands de street food, un bar à cocktails, champagne et plus de 25 bières spéciales – on vient s’enjailler sous les lampions et dans une ambiance décontractée. DJ sets et concerts en prime.

Rendez-vous vendredi, samedi et/ou dimanche de 18h à minuit, au 26 rue Chausteur, à Charleroi.