Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 16 et 17 septembre

Journées du Patrimoine et journée sans voiture à Bruxelles, fêtes de Wallonie… Autant dire que ce week-end sera très riche en propositions mêlant histoire et détente, et pas seulement. Voici notre sélection.

Dans cet agenda, nous sortons des sentiers proposés par les Journées du Patrimoine à Bruxelles… Si vous n’êtes pas à Bruxelles ou si vous avez envie de voir autre chose. Mais si vous êtes d’humeur patrimoniale, retrouvez notre sélection de choses à voir et de lieux à visiter ce week-end à Bruxelles dans notre article: Journées du Patrimoine 2023 à Bruxelles: 12 manières d’en profiter à fond

On va voir de la (super) photo à Bruxelles

Découvrez les relations humaines sous un nouveau prisme lors de l’exposition Close Enough. Le concept est simple, douze femmes photographes travaillant pour l’agence de presse photographique Magnum, exposent leurs projets. À travers leurs différents travaux, vous verrez le rapprochement de ces femmes avec leur sujet. Fun fact, l’exposition est organisée par Hangar… dans un hangar.

Myriam Boulos

Pour devenir le meilleur humain de Belgique, cela se passe place du Châtelain, 18, 1050 à Ixelles. La recette secrète est ici.

On découvre la richesse du street art bruxellois

Dès ce weekend, profitez de trois semaines de célébrations afin de fêter la Street Culture à Bruxelles. À l’occasion des 10 ans du PARCOURS Street Art, de nouvelles expositions, fresques et visites guidées ont été mises sur pied rien que pour vous, et celles-ci ne seront pas uniquement visibles entre quatre murs. Beaucoup des travaux des artistes sont conçus pour se glisser dans le paysage urbain, ainsi ne soyez pas étonnés de croiser Batman au tournant d’une ruelle sombre.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour avoir toute la programmation, cliquez ici.

On apprécie l’art de nos régions à Mons

Pour tous nos férus d’art wallons, pas de panique, Mons vous convie à fêter la culture de la région, dès ce week-end, à l’occasion de la troisième Biennale d’art et de culture. Durant trois semaines, la cité du doudou vous propose des activités variées à l’image de la semaine du numérique ou encore une nuit des musées sur le thème de la danse (le 6 octobre, mais vous pouvez réserver à l’avance). Clou du spectacle, le sculpteur catalan Jaume Plensa vous dévoilera son travail au cours d’une exposition à ciel ouvert.

Pour en savoir plus sur la programmation, c’est ici.

On fait la fête à Liège

Ce week-end, Liège vous accueille pour célébrer son patrimoine wallon, avec trois jours de fête. Au programme cette année: des visites de musées, un festival accueillant des groupes de métal et rock, des marches folkloriques telle que la grande farandole – le Cramignon – ou encore la fameuse omelette géante à déguster. Cerise sur le gâteau, pour vos enfants, la place Saint-Lambert sera totalement remaniée pour y accueillir des terrains de football, basketball et de hockey.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour avoir accès à toute la programmation, c’est ici.

On plonge dans le Moyen âge à Forest (Bruxelles)

Attention, rendez-vous culte : chaque année au mois de septembre, geeks et/ou passionnés de jeux de rôles enfilent leurs peaux de bêtes et oreilles d’elfes et sortent de leur tanière pour se retrouver à Forest, dans l’enceinte du parc de l’abbaye. Ménestrels, vikings, chevaliers, écuyères, trolls, démonstration de métiers d’antan (forgeron, fileuse de laine, chirurgien, barbier, calligraphe), campement, marché artisanal, combats d’escrime ou joutes à cheval, mais aussi conteurs d’histoires, concerts et cracheurs de feu… Ici, l’ambiance médiévale est partout, même à table. Un moment qu’on vous prédit inoubliable.

De vendredi 17h (jusque 23 heures), puis samedi de 10h30 à 23h et dimanche de 10h30 à 18h30, parce que lundi, y a école/travail ou repos bien mérité. À l’Abbaye de Forest, Place Saint Denis. Tout le programme sur la page Facebook de l’événement

Voir aussi: En images: Balade à Bokrijk, musée à ciel ouvert où le temps s’est arrêté