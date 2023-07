Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 21, 22 et 23 juillet

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On célèbre la Belgique, une fois dit, à Bruxelles (et ailleurs)

En ce week-end un brin rallongé, on célèbre notre Royaume et les dix ans de règne du roi Phillipe. Chaque grande-ville du pays sera le théâtre de festivités en tout genre même si le clou du spectacle sera à Bruxelles.

Au programme: défilé, concerts et événements en tout genre rythmeront la capitale ce vendredi. Mais cette année, on fête également les 20 ans du Bal national et de son Resto national. Le 20 au soir, on fait la fête avec le Bal National dès 19H30, sous les étoiles des Marolles. Et dimanche, au cœur de la ville, sur la fameuse place du Jeu de Balle, prenez place pour le plus grand moules-frites de Belgique.

On se prend une sacrée dose de culture, à Bruxelles

Dans cet esprit festif – la décision est tombée il y a peu – de nombreux musées ouvriront leurs portes gratuitement ce week-end. Confirmée par Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Politique Scientifique, l’initiative vise à honorer les dix ans de règne du Roi Philippe. Ainsi, les collections permanentes des musées nationaux seront gratuites et ouvertes à toutes et tous ce week-end.

Dans la liste des musées sélectionnés, on compte les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Musée Magritte, Musée Fin de Siècle, Musée Old masters, Musée Wiertz et Musée Constantin Meunier), les Musées royaux d’Art et d’Histoire (Musée Art et Histoire, Musée des Instruments de musique et Porte de Hal), le Muséum des Sciences naturelles, le Musée royal de l’Afrique centrale (ou AfricaMuseum) et le KBR museum. On commence par quoi ?



On s’initie à l’art contemporain à Liège

Direction la Cité Ardente, pour une leçon en art contemporain. Dans le parc de la Boverie, au sein du musée éponyme, on fonce voir l’exposition Private Views. Cette dernière vise à exposer les collections privées des collectionneurs d’art contemporain.

« Private views, c’est comme un musée contemporain alternatif, la part vive de notre histoire culturelle en prise directe avec le monde d’aujourd’hui. La découverte tout à la fois déconcertante et éblouissante, impertinente et drôle, dérangeante et stimulante, d’œuvres patiemment amassées par des gens de tous les milieux, mus par leur seul intérêt pour l’art. » peut-on lire sur le site du musée. On a hâte de s’immerger dans ces collections qui nourrissent le terreau de l’art aujourd’hui.



On enfourche son vélo pour une balade à deux roues en Wallonie

Tout l’été durant, en partenariat avec VisitWallonia et la RTBF, le Beau Vélo de RAVel organise des balades pour découvrir la Wallonie sous un angle différent. Ainsi, tous les samedis on peut enfourcher son vélo et dessiner un parcours inédit en pleine nature en profitant du grand air.

Vous ne pensez pas avoir le niveau ? Pas d’inquiétude, l’itinéraire se veut ouvert à tous et familial. Les boucles ne dépassent pas la vingtaine de kilomètres. Et chaque samedi, une commune différente est mise à l’honneur à travers une balade cycliste. Ce week-end on pédale donc du côté de Gembloux, pour une boucle de 30 kilomètres.

Le rendez-vous est fixé à 9H30 pour les plus motivés où un barbecue aura lieu. La balade, elle, commencera à 13h et est sensée se terminer aux alentours de l’heure du goûter. En deuxième partie d’après-midi, un concert est prévu pour récompenser les sportifs d’un jour.