Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 25 et 26 mars

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On tord le cou aux idées préconçues sur Horta à Bruxelles

Une nouvelle expo étudiant le baron Victor Horta s’installe dans les salles du musée éponyme. Le but de cette expo : faire voir le célèbre architecte belge sous un autre jour. Quelle influence ont eu sa femme et ses mentors ? Où puisait-il de l’inspiration ? Il s’agit de questionner l’étiquette « Art nouveau » : juste, mais parfois réductrice. On s’interroge alors sur les créations de l’architecte, qui ne se serait probablement pas inclus dans l’Art nouveau, avant et après ce mouvement artistique.

©DR

Victor Horta Versus Art Nouveau au Musée Horta à Bruxelles, du 24 mars au 8 janvier 2024

On fait tous les chemins environnants, à bicyclette

Depuis le début de la pandémie, le nombre de cyclistes sur les routes bruxelloises a drastiquement augmenté et les infrastructures cyclables avec. Bruxelles cherche à développer le deux-roues et accueille ce week-end, à la Gare Maritime de Tour & Taxis, une grande foire du vélo. Du non-cycliste intéressé par la mobilité douce à celui visant le Tour de France, il y en aura pour tous : parcours indoor et outdoor, ateliers et awards. Alors, si vous avez envie d’essayer ce vélo électrique dont vous rêvez depuis des années, c’est le moment !

©SDP © S.D.P

Bike Brussels à Tour & Taxis, du 24 au 26 mars 2023

On va se fendre la poire à Namur

Du 23 au 26 mars, ne vous étonnez pas d’entendre les passants pouffer ou ricaner dans les rues de Namur. Namur is a joke, le festival d’humour créé par GuiHome, revient pour sa deuxième édition. Petite nouveauté cette année : en plus des nombreux spectacles de stand-up, il y aura des concerts tous les soirs du festival. Des spectacles jeune public sont également prévu pour les petits clowns parmi nous. Avec une belle programmation d’humoristes tant belges qu’étrangers, on note en tête d’affiche Arnaud Tsamère, Laura Felpin, Vincent Dedienne et Arnaud Ducret.

©SDP

Namur is a Joke, du 23 au 26 mars 2023 Billetterie et programmation juste ici

On va courir sur la route des Crêtes de Spa

Ce week-end marquera la 45e édition des Crêtes de Spa, le rendez-vous des sportifs et fans de nature. Le samedi marque la journée du running avec des parcours de 5, 10 et 21 km. Deux kids run de 1 et 3 km sont également organisés avec une remise de médaille en fin de course. Le dimanche, quant à lui, est réservé aux traileurs (32 km ou 59 km), et aux marcheurs (10 ou 21 km).

Cette année, un nouvel itinéraire de 5 km a été tracé pour permettre aux moins expérimentés de découvrir les Crêtes en douceur. Il ne faut pas l’oublier : après l’effort le réconfort. En présentant vos dossards, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel aux Thermes de Spa.

©Arnaud Siquet