Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 19 et 20 août

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On vit la vie de château à Zemst

Depuis le 1er août, le château de Rubens à Zemst ouvre ses portes gratuitement, et cela jusqu’au 29 octobre 2023. L’idée: mettre en avant le patrimoine culturel flamand par les châteaux et leurs jardins. Durant trois mois, le château de Rubens, à 30 minutes de Bruxelles, propose ainsi diverses activités. Des activités culturelles, des expériences culinaires, des nuitées, et même des conférences y seront organisées. Ce week-end, il y aura de nombreux workshops: de poterie, d’acting, d’impression écologique sur toute bag. Le château organise aussi des ateliers pour faire des vitraux et du Yin yoga pour adulte.

Atelier potterie © Stories Unfold

La visite du château est gratuite, et pour les ateliers, les prix diffèrent et les réservations sont disponibles sur le site de Stories Unfold

On contemple les arts de rue au Bois de la Cambre

A partir du 17 août, le festival de théâtres nomades prendra place dans le bois de la Cambre. Le festival est, cette année, organisé par la Compagnie des Nouveaux Disparus, une compagnie de théâtre itinérante qui promeut la démocratie culturelle. Il s’agit d’un festival engagé, nomade, et accessible à tous et à toutes. Chaque année c’est plus de 35 compagnies de théâtres qui viennent présenter leurs spectacles en tout genre jusqu’au 20 août. Le festival présentera donc du théâtre, mais aussi de la musique, de la danse, du cirque et tout autre performance.

© Festival de Théâtre Nomade

Certaines des pièces nécessitent une réservation qui est possible sur le site du festival de Théâtre Nomade

On peint des aquarelles à Liège

Ce week-end, le musée de la Boverie à Liège accueille la deuxième édition du Festival International d’aquarelle de Liège, l’Aquareliège. Les expositions de 114 aquarellistes sont accessibles gratuitement du 17 au 20 août. Les différents artistes viennent du monde entier, et y seront exposés à la fois des professionnels comme des amateurs.

A côté de l’exposition, le festival propose plusieurs ateliers pour vous initier à l’aquarelle. Ce sont des mini stages de 6h30 sur une journée avec un artiste en particulier sur des thématiques (la mer, le portrait, le paysage, etc.).

© Unsplash

Les prix des ateliers vont de 68 à 120 euros, et nécessitent une inscription sur le site d’aquareliège

On fête la Wallonie à Namur

A l’occasion des 100 ans des Fêtes de Wallonie, la ville de Namur a prêté ses rues au photographe Olivier Gilgean. Du 16 août au 19 septembre, ce sont 17 photos du photographe qui seront présentées afin de faire découvrir et de mettre en avant le folklore wallon.

L’exposition prend place dans 5 lieux: la citadelle de Namur, la Place de la Francophonie, l’esplanade de la Confluence, rue de Bavière et au jardin de Maïeur. Une façon de redécouvrir Namur et les traditions wallonnes sous un nouveau jour tout en se promenant.

© Olivier Gilgean

Plus d’informations sont disponibles sur le site de Namur Tourisme